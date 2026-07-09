Núñez remarca que continuarán diálogos con la oposición por megarreforma: “Yo voy a seguir hablando uno por uno porque llegan propuestas”

Santiago, 09 de Julio del 2026. La senadora y presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), se encuentra actualmente liderando las negociaciones en el Congreso para destrabar la "mega reforma" o proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno. Luis Quinteros/Aton Chile

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, enfatizó la tarde de este jueves que mantiene abierto el canal de diálogo con los senadores de la oposición para recoger propuestas para la megarreforma.

En una semana movida por la votación de las indicaciones particulares en las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda, Núñez ha sostenido durante la última semana una serie de conversaciones con senadores de la oposición, lo que le ha llevado críticas por parte de diputados de la UDI.

Por otro lado, las negociaciones también han causado roces en la estrategia de la oposición, en especial tras conocerse durante la tarde del miércoles que algunos senadores del PPD (Ricardo Celis y Loreto Carvajal) no apoyarían llevar al Tribunal Constitucional el punto de la invariabilidad tributaria, luego que se hicieran modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo.

Antes de eso, también en el Partido Socialista discutieron entre sus miembros por las conversaciones de su presidenta, Paulina Vodanovic. El conflicto llevó a la senadora Daniella Cicardini a acusar a su par de “coludirse” con el ministro de Hacienda Jorge Quiroz.

“ Si se va a producir una nueva reunión, evidentemente, por eso lo dije públicamente y lo reitero ahora, siempre van a estar todos convocados . Tengo varias llamadas perdidas de distintos senadores. Lo quiero decir, no solo del Partido Socialista”, detalló al respecto la senadora de Renovación Nacional.

“Por lo tanto, yo voy a seguir hablando uno por uno porque llegan propuestas. No sé si esas propuestas significan que están disponibles a sumarse a esta propuesta de invariabilidad, dado que no es la original del Ejecutivo”, añadió.

En ese sentido, la legisladora enfatizó que se mantiene la posibilidad de sostener una reunión con los dos comités de la oposición en el Senado.

“Insisto que yo me comuniqué con los dos jefes de comités, me refiero al Senador Juan Luis Castro (PS) y en el caso de la Senadora Yasna Provoste (DC) le dije por escrito cierto que siempre voy a estar obviamente tratando de que acerquemos posiciones y todos los actores tienen que estar en la mesa”, señaló.

“Por lo tanto, si se produce una nueva reunión, y lo digo de esta manera, y la exigencia, si es que alguien cree que hay una exigencia, y la exigencia es que estén sentados los representantes de ambos comités, yo lo veo obvio natural, bienvenida una conversa mayor incluso que la que eventualmente estaba pensada solo con senadores del Partido Socialista”, concluyó sobre el tema.

Posible votación el martes de la próxima semana

Este viernes desde las 12:00 horas se iniciará la votación de las indicaciones referidas a materias económicas al interior de la Comisión de Hacienda. Tras ello, se espera que el próximo miércoles se realice la votación en sala tras finalizar la cuenta pública del Senado.

Sin embargo, Núñez se abrió a la posibilidad que, dependiendo de los tiempos que se manejen al interior de la comisión, sea posible adelantar la votación para el martes.

“A propósito de la votación en sala, yo creo que es vital el trabajo que se va a hacer en la Comisión de Hacienda, lo digo por los tiempos”, señaló la senadora.