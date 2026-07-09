Paulina Núñez, la oficialista rebelde que logró revitalizar la megarreforma de Kast

En tiempo récord, logró lo que el ministro Jorge Quiroz en casi cuatro meses no pudo hacer. Así resumen algunos en la oposición la jugada de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien fue el rostro más visible que impulsó una mesa de diálogo entre el gobierno y la izquierda para negociar aspectos de la megarreforma.

¿El resultado? Anoche senadores del Partido Por la Democracia (PPD) llegaron a un acuerdo con ella y el gobierno relativo a la invariabilidad tributaria. Los legisladores Loreto Carvajal y Ricardo Celis, de ese comité, destacaron que Quiroz, el titular de Hacienda, acogió el 90% de la propuesta que ellos hicieron en esa materia.

Este miércoles, justo antes de ese acuerdo, la estrategia de Núñez, de apostar el diálogo con la izquierda, fue puesta en duda. La jefa y el subjefe de la bancada de diputados de la UDI, Flor Weisse y Sergio Bobadilla, respectivamente, calificaron como un “error” y una “pérdida de tiempo” buscar acuerdos con la izquierda, al considerar que los diputados del Partido Socialista (PS) ya anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) para frenar la iniciativa. Por esa razón, acusaron “ingenuidad” por parte de la presidenta del Senado.

La ofensiva de los diputados gremialistas desató críticas en Renovación Nacional (RN). La presidenta del partido, la senadora Andrea Balladares, y el jefe de bancada de los diputados, Diego Schalper, salieron en defensa de Núñez. Ambos exigieron que se respete la búsqueda de acuerdos por parte de la presidenta del Senado.

En cosa de horas, esa búsqueda dio frutos. Con el acuerdo con el PPD pactado -aunque la senadora Ximena Órdenes se descolgó de él-, Núñez esquivó los cuestionamientos. “Prefiero pecar de ingenua si el resultado es el que vimos ayer”, dijo esta mañana en radio Infinita.

Ella sabe que este hito era algo que el gobierno del Presidente José Antonio Kast anhelaba: hacer ver que existe cierto grado de transversalidad detrás de la megarreforma y que no es un proyecto que responde exclusivamente a los intereses de la derecha. Por lo mismo, ni ella ni su partido han dejado de destacar el logro.

Sobre todo luego de que, ni en la Cámara ni en el Senado, ningún voto de la oposición se prestara para aprobar la idea de legislar la iniciativa. El único que no rechazó fue el senador Pedro Araya (PPD), quien se abstuvo.

En la entrevista con Infinita, la senadora aseguró que el acuerdo alcanzado con el PPD “es una muestra y es una tranquilidad para todo el país de que en el Parlamento se sigue parlamentando”. Además, se mostró crítica de los cuestionamientos de los diputados UDI.

“Yo puedo entender, pero, por supuesto, no comparto la crítica de los diputados a mi persona, porque he sido la impulsora de este diálogo, de este acuerdo (...).. A mí me toca jugar otro rol y eso es lo que algunos en estos casi cuatro meses no entienden. Yo presido el Senado”, dijo.

En La Moneda la lectura del entendimiento alcanzado entre la senadora RN Paulina Núñez y el PPD fue positiva. En Palacio sostienen que el acuerdo despeja uno de los principales nudos que mantenían entrampada la discusión en la comisión y, sobre todo, abre una ventana para acelerar la tramitación de la megarreforma, proyecto emblemático de la administración de Kast.

En el gobierno afirman que, más allá del contenido específico de la negociación, lo relevante es que permitió reconstruir una mayoría para ordenar el calendario legislativo. Eso permite proyectar una votación en un plazo más acotado que el que se estimaba hasta hace algunos días.

Conscientes de la relevancia que tiene para el gobierno el logro alcanzado por Núñez, en RN apuestan por capitalizar la movida para posicionar al partido como el principal articulador dentro del oficialismo: como aquel que puede conseguir acuerdos amplios en beneficio del gobierno de Kast.

“Lo de Paulina Núñez es lo que Chile necesita hoy. Mientras otros levantan muros, ella tendió puentes. Gracias a su trabajo de articulación, la reforma será aprobada con mayor amplitud y la economía empezará a tomar un mejor camino”, destacó la jefa de comité de los senadores RN, María José Gatica.

La secretaria general del partido, Katherine Martorell, en tanto, sostuvo: “Nuestra Senadora RN demuestra que la política seria se hace dialogando, no gritando. Paulina Núñez lleva semanas acercando posiciones cuando otros ofrecían portazos.El resultado está a la vista, hoy el proyecto de reconstrucción tiene más respaldo del que tenía hace una semana. RN le mostró al país que se puede construir mayorías con seriedad”.

Siguen críticas de la UDI

En la UDI, sin embargo, no echan pie atrás a sus cuestionamientos. Esta mañana, la jefa de bancada de los diputados de ese partido, Flor Weisse, afirmó que “nosotros estamos preocupados de que esta reforma salga lo más rápido posible (…). Los otros partidos de la oposición han anunciado que igual recurrirán al TC por la invariabilidad tributaria, entonces justificamos nuestra crítica: el lograr acuerdo en un punto de la ley no implica que el resto lo aprobarían”.

“Este proyecto se dilató más de la cuenta en su tramitación teniendo los votos para su aprobación y ganar por 4 o más votos en la sala del senado igual se irá al TC y la reactivación económica y la reconstrucción se habrá atrasado varias semanas y los cesantes son los que la sufren”, agregó Weisse.

En línea con ella, en el oficialismo hay quienes acusan que, con su mesa de diálogo, Núñez pretende fortalecer su propio perfil político más que favorecer al gobierno o hacer avanzar la megarreforma de Kast.

En la UDI, en todo caso, no todos comparten las críticas. Por ejemplo, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira llamó a la “paciencia” de los diputados de su partido.

“Puedo entender que hoy día pareciera que no podemos dialogar ni llegar a acuerdos con, la que denominamos nosotros, la izquierda democrática, pero la mesa del Senado, que ha sido encabezada por la presidenta Paulina Núñez ha mostrado un compromiso con cumplir una de sus funciones esenciales”, indicó en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera.

Pese a este logro, Núñez se ha caracterizado por ser un personaje incómodo para La Moneda. En el oficialismo, por ejemplo, recuerdan que en una ocasión llamó a la “prudencia” al Presidente Kast, luego de que él cuestionara las evaluaciones ambientales. También fue una de las primeras voces que criticó abiertamente el manejo comunicacional del gobierno.

El episodio que más molestó en La Moneda fue cuando la presidenta del Senado criticó la remoción de la directora de SernamEG, Priscilla Carrasco, quien padece cáncer. En esa ocasión, ella sostuvo que la decisión “se debe revertir” para “no profundizar el dolor de una persona”.