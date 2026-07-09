El as bajo la manga de Calisto: recurre al TC para suspender su proceso penal y el desafuero en la Corte de Puerto Montt

La defensa del senador Miguel Ángel Calisto desplegó todo tipo de gestiones para evitar que la Fiscalía prospere en el cierre de la investigación y la consecuente presentación de la acusación para dar paso al juicio oral por el delito de fraude al Fisco.

La arremetida se activó luego de que el Ministerio Público procediera al cierre de la indagatoria. La defensa de Calisto -representada por el abogado César Ramos- presentó sin éxito una cautela de garantías, la que no fue acogida por el tribunal. Posterior a eso presentó un recurso de amparo y además un recurso de inaplicabiplidad ante el Tribunal Constitucional (TC).

En dicho recurso, Calisto alega que una parte de una norma del Código Procesal Penal genera efectos inconstitucionales para su derecho a defensa ya que la Fiscalía cerró la investigación antes de tiempo, sin poder solicitar como corresponde, en la fase indagatoria, una serie de diligencias para revertir las imputaciones del Ministerio Público.

Pese a los reclamos de Calisto, ante la solicitud de otro imputado del caso -Felipe Klein- el Juzgado de Garantía de Coyhaique ya decidió reabrir la investigación. Pese a que la decisión se tomó por una solicitud de Klein, el Ministerio Público se allanó a las peticiones de la defensa de Calisto.

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“Fundado en el principio de objetividad que rige las actuaciones del Ministerio Público, la Fiscalía accedió a la realización de diligencias precisas y determinadas que habían sido solicitadas fuera de plazo legal por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto, las cuales se relacionan principalmente con informes y toma de declaraciones”, comentó el ente persecutor a inicios de semana.

Independiente de eso, la defensa de Calisto persistirá en su estrategia ante el TC. En dicho recurso el senador solicita, como es común en este tipo de procesos, la suspensión de toda la causa que se ventila en Coyhaique y que dirige el fiscal regional Hernán Libedinsky.

Pero no solo eso. También pide que quede congelada la solicitud de desafuero -el segundo requerimiento en la causa porque cuando era diputado el Ministerio Público ya había conseguido el desafuero por los mismos hechos- que se ventilará ante la Corte de Puerto Montt y que está planificado que sea visto este viernes.

Dado que la investigación se rebarió, la defensa de Calisto no solo pide en el TC que se suspenda el proceso, sino que además solicitará ante el tribunal de alzalda de Los Lagos que no se proceda a la vista de la causa, dado que la causa no está cerrada aún. El recurso ante el TC, sin embargo, recién está partiendo y falta que se resuelva su admisión a trámite y la admisibilidad.

Si la estrategia de Calisto tiene éxito, ganará algo de tiempo, pero todo indica que su desafuero es inminente . El antecedente más claro es la sentencia que ocurrió el año pasado. En fallos contundentes, tanto la Corte de Coyhaique como la Suprema dieron luz verde al requerimiento del Ministerio Público. Como la causa es la misma, solo ha cambiado el monto defraudado, lo más probable es que las cortes no pongan obstáculos para que Calisto sea desaforado y deje de ir al Senado hasta que se resuelva su situación penal.

El escenario de Calisto es complejo. La causa por fraude al Fisco reiterado incluye pagos de asesorías fantasma a una supuesta asesora que no habría hecho labor alguna para el parlamentario. Por ese hecho, la Fiscalía solicita una pena aflictiva de 12 años de cárcel.