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    Calisto gana tiempo: tribunal reabre investigación y defensa apuesta a dilatar su desafuero

    De acuerdo con lo indicado por el abogado del senador, César Ramos, la Corte de Puerto Montt debiese dejar sin efecto la audiencia en que se analizará el eventual desafuero. “La causa hoy está abierta y un presupuesto para la solicitud de desafuero requiere la existencia de una investigación cerrada”, manifestó a La Tercera el defensor.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    El senador Miguel Ángel Calisto. Dedvi Missene

    La jornada de este martes el Juzgado de Garantía de Coyhaique decretó la reapertura de la investigación que tiene al senador Miguel Ángel Calisto (Independiente) al borde de enfrentar un juicio por fraude al Fisco reiterado. Esto, producto de una solicitud presentada por la defensa de otro imputado en el caso, Felipe Klein, quien es representado por el abogado Gonzalo Cruz.

    La determinación se dio luego de que el pasado 1 de julio el penalista requiriera al tribunal la realización de una serie de diligencias que, según indicó el profesional, habían sido denegadas por el Ministerio Público. Cruz exigió citar a declarar a tres testigos y la elaboración de un informe fotográfico sobre labores que realizó en la parcela de otro de los imputados.

    Esas diligencias, como insistió el abogado, habían sido desechadas previamente por los investigadores. De hecho, el Ministerio Público dio por agotada la indagatoria y el fiscal regional de Aysén Hernán Libedinsky comunicó el cierre de la indagatoria el pasado 25 de junio e ingresó la acusación. En el caso de Calisto, solicitó una pena de 12 años de cárcel.

    Pese a ello, tras la aceptación de la petición del abogado de Klein, el tribunal dejó sin efecto el cierre de la causa, lo que implica que la acusación no queda formalmente presentada.

    De acuerdo con la definición de la instancia, la reapertura tendrá vigencia por un plazo inicial de 60 días para diligencias puntuales y acotadas que corresponden a Klein.

    Desde la Fiscalía además agregaron que “fundado en el principio de objetividad que rige las actuaciones del Ministerio Público, la Fiscalía accedió a la realización de diligencias precisas y determinadas que habían sido solicitadas fuera de plazo legal por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto, las cuales se relacionan principalmente con informes y toma de declaraciones”.

    Con ellas el parlamentario y su defensa -representada en el abogado César Ramos- buscan desvirtuar las declaraciones de sus excolaboradores Roland Cárcamo y Carla Graf, quienes confesaron una serie de conductas irregulares que pusieron en entredicho el rol del congresista.

    La defensa de Calisto solicitó, entre otras cuestiones, la declaración de testigos, que se oficie al Congreso, nuevos informes policiales, revisión de cuentas bancarias y peritajes sobre firmas.

    Producto de la determinación del tribunal, como aseguran desde la defensa de Calisto, no sólo debe entenderse que la acusación en su contra no está vigente, sino que tampoco se puede resolver sobre la solicitud de desafuero.

    Así, estiman que el paso siguiente es que se deje sin efecto la audiencia que programó para este viernes la Corte de Apelaciones Puerto Montt para abordar el asunto.

    “La causa hoy está abierta y un presupuesto para una solicitud de desafuero para acusar, es que la investigación se encuentre cerrada”, manifestó Ramos a La Tercera, junto con sostener que esta misma jornada harán una presentación ante el tribunal de alzada de Los Lagos.

    Según manifestó el defensor de Calisto, “hoy, antes de la audiencia, recibimos por correo electrónico la resolución de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y, por lo tanto, vamos a presentar un escrito para hacernos parte y asumir representación, pero también para hacer presente lo que resolvió durante esta jornada el Juzgado de Garantía de Coyhaique respecto de la reapertura de la causa”.

    Lo anterior, en atención al artículo 416 del Código Procesal Penal, que establece que una vez cerrada la investigación, se podrá solicitar el desafuero “si el fiscal estimare que procediere formular acusación por crimen o simple delito en contra de una persona que tenga el fuero”.

    En paralelo, Ramos ingresó este lunes 6 de julio un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por lo que consideran un cierre intempestivo de la investigación por parte del Ministerio Público. Como han dicho, no correspondía que la Fiscalía cerrara la indagatoria semanas antes de que venciera el plazo dispuesto por tribunales.

    Más sobre:Miguel Ángel CalistoLa Tercera PMCésar RamosFelipe KleinHernán Libedinsky

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