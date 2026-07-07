Premios Emmy: cuáles son las series favoritas a liderar la batalla en 2026

La industria televisiva aguarda con ansias por el anuncio de este miércoles 8 (a las 11:30 horas de Chile), día en que la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión revelará el listado de nominados a las 78° edición de los Premios Emmy.

Con un período de elegibilidad que abarca entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, algunas de las series más aclamadas del último tiempo entran en carrera.

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The Pitt, la flamante ganadora de la distinción a Mejor serie de drama, volvió con una segunda camada de episodios que le permiten entrar nuevamente en competencia. Todos los análisis pronostican que la producción de HBO Max superará el número de candidaturas del último año (13) y que gran parte de su elenco –liderado por Noah Wyle– será considerado en el listado.

Por el otro lado, El Oso probablemente no contará con la misma suerte. El motivo de mayor peso es que ha ganado fuerza la idea de que es un drama y no una comedia (por lo que competiría en la categoría “incorrecta”). Además, esta vez es elegible con su cuarta temporada –la quinta y última podría aspirar en 2027–, que no es su entrega más fuerte.

Aquí, punto por punto, revisamos las claves de los tres principales apartados en la premiación que celebrará su ceremonia el próximo 14 de septiembre y que contará con la actriz Mariska Hargitay como conductora.

*Mejor serie de drama

Así como The Pitt tiene un lugar asegurado en el listado, todo apunta a que Pluribus también peleará el Emmy a Mejor serie de drama. La nueva ficción de Vince Gilligan (Breaking bad) se encumbró entre las producciones más valoradas del último tiempo, con una gran actuación central de Rhea Seehorn y un manejo de la narración que sedujo a pesar de que se tomó su tiempo para desplegar su trama.

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Más liviana que Game of thrones o House of the dragon, El caballero de los Siete Reinos refrescó la fórmula de la saga y generó entusiastas comentarios. De todos modos, la duda está en si podrá obtener la nominación al galardón principal y lograr lo que se le ha negado al otro spin-off de la franquicia.

¿Y qué pasa con las temporadas finales de Stranger things y Euphoria? Es innegable que se trata de dos fenómenos culturales, pero lo cierto es que el primero fue mejor recibido que el segundo y arranca con mejores posibilidades. En el mejor de los casos, su máxima estrella, Zendaya, podría repetir nominación en una categoría que ya alzó en dos ocasiones previas.

Otras series que ya han aspirado al reconocimiento y que podrían repetir su inclusión son Caballos lentos, La diplomática y Paradise.

*Mejor serie de comedia

El último ciclo de Hacks arranca como favorita indiscutida este año. Graciosa y emotiva, facturó un final que dejó contentos a fanáticos y especialistas, lo que la deja en un gran pie para dominar el apartado de este año.

Mientras nominadas de otras ediciones como Only murders in the building y Abbott Elementary parecen tener un lugar reservado, también podría haber espacio para novedades. La maldición de Widow’s Bay cautivó con su mezcla de terror y comedia, y podría cosechar un número significativo de menciones, incluyendo candidaturas para Matthew Rhys y Kate O’Flynn.

Otras dos producciones de Apple TV también podrían suma respaldo. Por un lado, Margo tiene problemas de dinero encantó con la historia de una joven madre primeriza que debe navegar por la maternidad y enfrentar la difícil relación con sus progenitores. Por el otro, Terapia sin filtro, que temporada a temporada ha ganado más adeptos con su cruce de comedia y drama.

Bill Lawrence, uno de los cerebros de Terapia sin filtro, también arremete con Rooster, la comedia con Steve Carell en el rol de un escritor que llega al campus universitario en el que su hija imparte clases.

*Mejor miniserie

Tras varios ediciones en que la competencia era ruda y había un claro favorito (Bronca, Bebé Reno, Adolescencia), este año la categoría parece más débil y cualquiera se podría imponer. Dicho eso, de la cosecha actual la que generó más ruido es Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette (disponible en Disney+), la producción que reconstruyó uno de los romances más mediáticos y trágicos de los años 90.

Por su parte, HBO tiene dos cartas interesantes: DTF St. Louis, la sorprendente historia encabezada por Jason Bateman, Linda Cardellini y David Harbour, y Half man, la incómoda nueva ficción de Richard Gadd, el actor y realizador detrás de Bebé Reno.

Aunque generó menos furor que su primera temporada, Bronca regresó con una historia completamente diferente y tuvo varios aciertos, partiendo por un elenco en plena forma (Oscar Isaac, Carey Mulligan, Cailee Spaeny, Charles Melton).

Netflix también podría aumentar su presencia gracias a La bestia en mí, Black rabbit y Monstruo: La historia de Ed Gein, la tercera temporada de la polémica serie antológica sobre homicidas de la historia de Estados Unidos.