Por qué el escenario de BTS no ha sido problema en otros países y los millones que dejaría su paso por Chile

"BTS es el paquete completo“, es la impresión que se hizo la reseñista de Vogue Mexico tras asistir a uno de los shows del grupo sensación del k-pop en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, el 7 de mayo pasado. Un espectáculo parte de la gira Arirang, que arrancó en abril pasado. Esta marca el regreso a los escenarios -tras el período de servicio militar de sus integrantes- y es la misma que se alista para su aterrizaje en Chile.

Se trata de una monumental gira de estadios que destaca por una estructura central. La misma cuyo montaje generó el rechazo inicial desde el Ministerio del Deporte para el uso del coliseo del Estadio Nacional. Aunque a revisión de las reseñas internacionales, aquella no ha generado problema en otros puntos del orbe: Santiago es la única latitud donde la estructura se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades, lo que ha provocado el reclamo masivo del BTS Army, la comunidad de fans que este fin de semana reunió a 5 mil personas en distintas marchas del país.

“Al centro del estadio, un concepto 360 inspirado en el Pabellón Gyeonghoeru del Palacio Gyeongbokgung de Seúl -detalla la reseña de Vogue México-. Una plataforma que permite que todos los asistentes disfruten de la vista es algo que los fans agradecen. Es democratización del entretenimiento".

Por el contrario, se tiende a destacar el montaje como uno de los puntos fuertes del espectáculo, por sus guiños a la cultura coreana. Así lo apreció The Hollywood Reporter, que estuvo en el show del sábado 23 de mayo en el Allegiant Stadium de Las Vegas. “Incluyó introducciones e interludios de música tradicional coreana, un elaborado homenaje al motivo de la bandera coreana y un pabellón estilo “jeongja” de 360 ​​grados inspirado en el Pabellón Gyeonghoeru del Palacio Gyeongbokgung".

BTS en Busan 2026. Foto: BigHit Music.

The Hollywood Reporter también destacó como el fenómeno de BTS se hizo sentir en la ciudad. “El Strip de Las Vegas, en colaboración con Visit Las Vegas, se iluminó completamente de rojo a las 11 p. m. hora local, con la imagen del grupo y el mensaje ‘Las Vegas da la bienvenida a BTS’ proyectados en las marquesinas del Strip. El cercano Sphere también exhibió la imagen de Arirang en su rotación“.

El País, de España, asistió a la primera de las dos fechas de BTS en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, el pasado 26 de junio. Su apreciación fue más crítica, concentrándose en que se trata de un show bien secuenciado, pero por lo mismo, algo frío y mecanizado. Aun así, comentan como la imponente estructura 360 es parte del espectáculo.

“La comunión, en un concierto de BTS, viene programada de fábrica -detalla la reseña-. Lo que llega después rebaja el resto del relato: no hay orquesta tradicional ni banda en directo, y la mezcla es poco más que una base estéreo sobre la que se canta… y no siempre se canta. El escenario, diáfano, ovalado y clavado en el centro del campo, con cuatro rampas hacia las esquinas, se vuelve desolador en cuanto uno aparta la vista de unas pantallas que lo ocupan todo".

El espectáculo se organiza en dos actos y el tradicional encore. Interpretan un repertorio de alrededor de 23 canciones, concentrado en su disco de regreso, ARIRANG, más una revisión a sus clásicos.

“La primera mitad del repertorio se apoya en el material nuevo (Hooligan, Aliens, SWIM, Merry Go Round, 2.0, NORMAL)y reordena luego los grandes éxitos(Fake Love, Not Today, Mic Drop, Fire, Idol).La coreografía, durante años el mayor argumento del grupo y de la industria que lo rodea, aparece racionada para momentos puntuales(Run BTS, Mic Drop, Dynamite).El resto del tiempo, los siete se limitan a recorrer las rampas", dice la reseña de El País.

En el espectáculo también hay algunos momentos de interacción, muy trabajados, probablemente con escaleta de por medio. "Cada uno de los miembros habló por lo menos una vez en español (mención honorífica a Jimin y V que se dirigieron al público en el idioma local en casi todas sus interacciones)“, detalló el reporte de Vogue México. De hecho, incluyen guiños locales. ”En el segundo segmento del concierto, vistieron de diseño mexicano con atuendos de Patricio Campillo; para el cierre, llevaron camisetas con la leyenda “Mexico City” y sombreros vaqueros".

También hay momentos de interacción con la fanaticada, aunque algo frío. “Los miembros salen de entre la gente hacia el escenario al inicio y en los dos interludios, y otra vez enBody to Body, cuando recorren el perímetro del estadio escoltados por seguridad y por un equipo que ondea banderas LED. Apenas chocan una mano", detalla El País.

Por cierto, a nivel internacional se hace referencia a la masiva presencia de los fans, los Army, con las infaltables light stick. Las mismas lámparas plásticas que se vieron en la Quinta Vergara para el debut de NMIXX este año en el Festival de Viña.

“El concierto del domingo por la noche de Bangtan Boys contó con la misma cantidad de fans haciendo fila que hace cuatro años -detalló The Hollywood Reporter, sobre el show en Las Vegas-. El estadio estaba iluminado por las luces de sus varitas luminosas, conocidas como ARMY Bomb, y los gritos eran ensordecedores. Las filas para entrar se extendían por todo el estacionamiento del estadio, y no se veía ni un solo asiento vacío en todo el recinto”.

Misma situación se observó en Ciudad de México. “En cada una de las 23 canciones del setlist, los gritos eran ensordecedores, pero en momentos muy específicos como Not Today y Burning Up (Fire), el Estadio GNP zimbró como nunca lo había sentido en ningún concierto. Incluso desde las afueras del recinto había seguidoras y seguidores abarrotando las avenidas, con la esperanza de escuchar aunque sea un poco de lo que se vivía dentro".

Equilibrio entre conciertos y fútbol

En general estos estadios logran mantener una agenda de espectáculos deportivos y conciertos masivos. Billboard en español destacó como el Riyadh Air Metropolitano de Madrid se ha consolidado y le ha permitido entradas de dinero para el Club Atlético de Madrid. Según el medio, solo los eventos representan entre el 6% y el 7% de los ingresos totales del club.

El recinto madrileño presenta una agenda ambiciosa. En 2025 ya se presentaron Ed Sheeran (quien estará en Chile en noviembre, en el Bicentenario de La Florida) y AC/DC (pasaron esta temporada por el Parque Estadio Nacional) y para el verano boreal se apuntaban los 10 shows de la residencia de Bad Bunny; The Weeknd, con tres conciertos; Bruno Mars, con dos fechas; la gira conjunta de Romeo Santos y Prince Royce; Alejandro Sanz; y por cierto, los shows de BTS.

Un detalle es que estos shows arrancaron justo tras el fin de la temporada de fútbol español, que terminó el pasado 24 de mayo. Por ello, el Atlético ha invertido en mejorar la experiencia, pensando en los eventos deportivos y musicales. “En los últimos 18 meses, el club ha invertido más de 25 millones de euros en mejoras de accesos, movilidad y conectividad, tanto para eventos deportivos como para grandes conciertos”, detalló Billboard.

Y aunque su principal actividad, es el deporte, se desarrolló un sistema para cuidad el césped y permitir el desarrollo de los conciertos. “Para compatibilizar ambos calendarios, el césped se retira completamente durante el verano y se sustituye por un suelo técnico que permite celebrar conciertos sin comprometer la superficie de juego de la siguiente temporada”, dice Billboard.

En otras plazas sudamericanas -como el estadio San Marcos de Lima, el Campín de Bogotá, el Morumbí de Sao Paulo y el estadio Único de La Plata- tampoco se han reportado polémicas en torno al recital.

Con todo, tras la negativa inicial del Instituto Nacional de Deportes (IND), el Gobierno abrió la puerta a la realización de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional, luego de que la productora DG Medios presentara nuevos antecedentes técnicos respecto a la configuración del montaje de los espectáculos. Cada vez es más probable ver el escenario 360, las Army y los light stick campeando en el coliseo de Ñuñoa.

Eso sí, se deberá obtener una coordinación con los eventos agendados tanto antes como después, como un partido de la Selección chilena en noviembre, dos encuentros de la Universidad de Chile por el campeonato nacional (11 de octubre con Ñublense y 25 del mismo mes con Everton), el cierre de la próxima Teletón (7 de noviembre) e incluso la nueva venida de Iron Maiden (31 de octubre y 1 de noviembre), organizado también por DG Medios.

La promotora formalizó la petición de arriendo en septiembre de 2025.

Sigue la controversia por frustrado concierto de BTS en Chile

Pero la controversia también abrió otro flanco. La ministra del Deporte, Natalia Duco, dijo en entrevista con el canal 24 Horas que el reducto nunca estuvo confirmado para la realización del evento y que la compañía de espectáculos había salido a comercializar las entradas sin tener cerrado el acuerdo de arriendo. Básicamente, acusó negligencia y saltarse los conductos regulares. “Sabía que nosotros no le habíamos confirmado el decreto. Igual, de todas formas, vendió las entradas”, alegó Duco.

Aún más: la acusación la hizo extensiva a las promotoras que funcionan en Chile, aduciendo que “se ha hecho común que las productoras salen a vender entradas sin estas confirmaciones, cosa que pagan los fans, como es ahora las Army”.

El duro dardo que retrata malas prácticas fue recibido con sorpresa por parte de la escena local de conciertos. Varias empresas consultadas para este artículo enfatizan que no se trata de un ejercicio generalizado y que en gran parte de las ocasiones se suscribe un oficio formal y se entregan las garantías correspondientes, por lo que la cita musical se puede dar por resuelta. El contrato definitivo puede venir con el curso de los días.

La Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura -el organismo que reúne a las productoras de shows y donde DG Medios es socio- emitió una declaración donde puntualizó: "Como gremio, queremos ser claros: las productoras no anuncian ni ponen a la venta espectáculos de manera irresponsable. Lo hacen sobre la base de procesos extensos de negociación, contratación y coordinación con artistas, managers, recintos, operadores y autoridades. En los espectáculos de gran escala existe, además, un trabajo permanente con el Estadio Nacional y los otros recintos del país, cuyos equipos y autoridades conocen la lógica con que operan las giras internacionales y sus tiempos de programación. No todos los elementos de una producción se cierran con la misma antelación, pero ello no implica improvisación, sino una forma de operación propia de una industria altamente técnica”.

Las cifras tras BTS

En lo concreto, para las productoras el arriendo de un sitio como el Nacional podría superar los $35 millones por espectáculo. Además de ello, el reducto recibe el 7% de la recaudación de la venta de entradas del concierto.

Según estimaciones de la industria entregadas a este medio, los recitales generan ingresos significativamente mayores que otros usos del estadio. Por ejemplo, un concierto puede generar del orden de $300 a $400 millones entre arriendo y porcentajes de recaudación, mientras que un partido de fútbol promedio está en torno a los $27 millones.

Además, los conciertos consideran componentes fijos y variables que hacen que el retorno para el Estado sea considerablemente más alto. “Al año los eventos masivos pueden dejan alrededor de dos mil millones al fisco por todo el uso del estadio”, aseguran desde Agepec.

No es el único conflicto entre espectáculos musicales y recintos deportivos en esta temporada. Lo más reciente fueron los casos del Festival Muda, el que se reprogramó para el 3 y 4 de octubre, en el Parque Estadio Nacional. Por otro lado, el Festival Canción Nacional, originalmente pactado para el 23 de abril debió salir del recinto del Parque Estadio Nacional debido a “razones de seguridad y coordinación logística”. Este ya tendría un recinto nuevo, el que se anunciaría en los próximos días.