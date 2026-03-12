SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile

    Tras décadas de espera, la leyenda del rock se reencontró con Chile en el primero de sus dos shows en la capital. Ante un recinto repleto de entusiastas fans, el grupo interpretó un set de éxitos con un sonido poderoso y un afinado sentido del espectáculo, incluyendo flamas, cañones y campana gigante. Pese a la edad, Brian Johnson y Angus Young todavía pueden rockear.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Si hubiera que comparar la música de AC/DC con algún clásico literario, sería con Ernest Hemingway; directo, sin demasiadas florituras y con mucha acción. Un credo que el grupo australiano ha llevado al escenario en shows de rock sin remilgos. Y que tras muchos años, volvió a presentar en Chile.

    El regreso de los veteranos rockeros era un viejo anhelo de la fanaticada local. Solo habían tocado en el país en la ya lejana presentación de 1996. Por ello, el show no solo agotó 84 mil tickets, Santiago es la segunda ciudad en el mundo que más escuchó a la banda en el último año en la plataforma YouTube.

    El entusiasmo era tan intenso como la convocatoria. La fila por Avenida Grecia hacia Marathon parecía no acabar. Las poleras negras, las familias con hijos, el rockero de viejo cuño que no quiso quedarse afuera. Incluso fans que llegaron desde otros puntos de América Latina, como lo delataban discretas banderas de Brasil, Bolivia y otras. Todo por la sensación de que esta puede ser la última visita de la banda al país.

    La convocatoria era multitudinaria. Si se entraba dando el rodeo al escenario, la vista de la masa de gente era impresionante. A una hora del show la explanada del Parque Estadio Nacional ya lucía repleta. La sensación era la de vivir una noche histórica.

    Tras un retraso de casi media hora, la ovación atronó cuando las luces bajaron para dar paso al video introductorio del auto que a toda carrera llega al Estadio para el show. Y de inmediato suena el riff de If You Want Blood (You’ve Got It). Angus Young, luciendo uniforme rojo infierno, corbata a trazos azules y su Gibson SG, caminó hacia adelante por la pasarela central.

    Apenas suena el último acorde, viene el momento de Brian Johnson. Saluda al público en las acotadas interacciones que tiene durante la noche. “¡Hola Santiago!”, dijo en español. “Es bueno estar de vuelta, bueno, vamos”. Y Angus contesta con el riff con el que arranca Back in Black. El público brama.

    Pese a todas las bajas y los remezones que ha vivido el grupo, su música sigue en pie. Orgullosa y sin perder potencia. Aún con sus 70 años, Angus Young parece entrar en un trance que lo lleva a recorrer el escenario, levantar la mano como alzando una copa y desplegar sus distintivos solos. Despliega el paso del pato cuando toca Shut down in flames, con afinado sentido del espectáculo. El respetable le entrega el reconfortante premio del aplauso.

    Por su lado, las reseñas internacionales eran certeras al mencionar lo menguada de la voz de Brian Johnson, sobre todo con el paso del show (por ejemplo en temas como High Voltage). Pero el hombre tiene manejo. Con carisma y años de experiencia, salva los momentos en que no puede llegar a las notas y además cuenta con el apoyo del respetable que corea de inmediato. Su aire a camionero rockero y sus risas socarronas son parte del show.

    Otra cosa es el sonido. Totalmente analógico y con pocos efectos, los AC/DC son unos puristas del rock & roll. Su buen equipo técnico les permite sonar con mucha claridad sin sacrificio de potencia.

    El público entona un cántico de estadio para celebrar al grupo. Y en eso Angus comienza a tocar el clásico riff agudo de Thunderstruck, la canción más escuchada de la banda en el último año (según la data de YouTube Charts). Sale a un pulso más lento que la versión de disco, lo que prueba que la banda toca totalmente a su tiempo, sin clics, sin in ears; los amplis y las guitarras a tope. Nada más. Y con eso basta.

    Matt Laug, el baterista de gira, logra emular el swing de Phil Rudd y le inyecta potencia a las canciones. Mientras, Chris Chaney es solvente en el bajo eléctrico (y en los coros) y Stevie Young calza bien en el rol de su fallecido tío Malcolm. En suma, son un combo eficiente y engrasado a pura potencia.

    Cuando tocan Have a Drink on Me, Johnson y Angus recrean por un segundo el juego clásico de replicar en la guitarra el fraseo de la voz, casi al estilo de Page y Plant. El público de nuevo ruge. Y más cuando suena el canto metálico de una campana -de una tonelada- que baja hacia el centro del escenario. Es el clásico momento de Hells Bells, uno de los imperdibles del grupo.

    El repertorio de signos y lugares comunes del rock pasan sin remilgos; los cuernos que hace Angus con ambas manos, las flamas en las pantallas cuando suena Highway to hell y los pasos fanfarrones de Johnson son celebrados por la audiencia. Más al tocar viejas joyas, como Jailbreak y Riff Raff, uno de esos temas de la era Bon Scott que les gustan a los fans más acérrimos. “Yeeeeah”, celebraba Brian al final, con el acento de un viejo pirata en una taberna.

    El tramo final es la arremetida de los himnos. Despliegan hits como You Shook Me All Night Long, Whole Lotta Rosie y Angus se adueña de Let There Be Rock para desplegar un extenso solo de guitarra (y con el respetable moviéndose hacia adelante para no perdérselo). Prueba fraseos a dos tonos estilo Chuck Berry, licks a velocidad máxima, martilleos solo con la mano izquierda. Es su momento de guitar hero de la noche, como recordando que son músicos únicos y ya en extinción. Aunque se hace un poco largo porque se mantiene tocando mientras el resto del grupo se va a descansar.

    El habitual encore cerró el concierto, tras dos horas y fracción, con la explosiva T.N.T. y el saludo final de For Those About to Rock (We Salute You), con batería de cañones en el escenario incluida. Como en toda la noche, la gente se entregó al espectáculo, con la conciencia de quien sabe que está viviendo una de esas noches que se comentarán por mucho tiempo. Y si quisieran retirarse tras esta gira, AC/DC habrá desplegado uno de los mejores shows del año en el país. Es solo rock & roll pero gusta.

    Más sobre:AC/DCParque Estadio NacionalConciertosAngus YoungBrian JohnsonMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Alvarado ante la extradición de Galvarino Apablaza: “Se acerca la opción real de que pueda regresar a Chile”

    Kast se estrena con decretos para auditar los recursos fiscales y destrabar proyectos de inversión por US$16.300 millones

    Alvarado y decretos firmados por Kast en torno a seguridad en el norte: “La idea es tener un mejor control del ingreso ciudadano al país”

    No bloquear usuarios ni hacer proselitismo: el decálogo del gobierno de Kast para autoridades en redes sociales

    Kast asume la Presidencia de la República: llama a la unidad y se compromete a “recuperar” el país

    Atacan a pedradas automóvil de subsecretario de RR.EE. en Plaza Italia

    Lo más leído

    1.
    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena

    2.
    300 toneladas de metal, cañones y una campana gigante: cómo se armó el escenario de AC/DC para su show en Chile

    300 toneladas de metal, cañones y una campana gigante: cómo se armó el escenario de AC/DC para su show en Chile

    3.
    El regreso de Manuel Baquedano: la historia tras el último gran monumento bélico del siglo XX

    El regreso de Manuel Baquedano: la historia tras el último gran monumento bélico del siglo XX

    4.
    “Lo siento, mi voz se está apagando”: el conmovedor camino de Lewis Capaldi a su debut en Lollapalooza Chile 2026

    “Lo siento, mi voz se está apagando”: el conmovedor camino de Lewis Capaldi a su debut en Lollapalooza Chile 2026

    5.
    Sinaka, la nueva estrella del reggaetón chileno: “Me siento preparado para un desafío como el Festival de Viña”

    Sinaka, la nueva estrella del reggaetón chileno: “Me siento preparado para un desafío como el Festival de Viña”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Alvarado y decretos firmados por Kast en torno a seguridad en el norte: “La idea es tener un mejor control del ingreso ciudadano al país”
    Chile

    Alvarado y decretos firmados por Kast en torno a seguridad en el norte: “La idea es tener un mejor control del ingreso ciudadano al país”

    No bloquear usuarios ni hacer proselitismo: el decálogo del gobierno de Kast para autoridades en redes sociales

    Kast asume la Presidencia de la República: llama a la unidad y se compromete a “recuperar” el país

    Kast se estrena con decretos para auditar los recursos fiscales y destrabar proyectos de inversión por US$16.300 millones
    Negocios

    Kast se estrena con decretos para auditar los recursos fiscales y destrabar proyectos de inversión por US$16.300 millones

    José Ramón Valente y promesas económicas de Kast: “Todo se veía un poco más fácil en diciembre de lo que se ve ahora”

    Ministerio de Hacienda prepara batería de medidas económicas para los próximos días

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas
    Tendencias

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    Lucas Bovaglio se defiende tras la eliminación de O’Higgins en la Copa Libertadores: “La estrategia no falló”
    El Deportivo

    Lucas Bovaglio se defiende tras la eliminación de O’Higgins en la Copa Libertadores: “La estrategia no falló”

    Con polémica en el cierre: la pelea entre jugadores de Tolima y O’Higgins tras la eliminación celeste en la Copa Libertadores

    Fin al sueño libertador de O’Higgins: Tolima remonta la serie en el epílogo y manda a los celestes a la Copa Sudamericana

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile
    Cultura y entretención

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”

    El “peor” músico de Metallica según sus propios integrantes

    El tensionado vecindario regional que recibe a José Antonio Kast
    Mundo

    El tensionado vecindario regional que recibe a José Antonio Kast

    Investigación apunta a que Estados Unidos es responsable del ataque a escuela primaria en Irán

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres