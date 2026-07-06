El dólar arranca la semana al alza y registra su mayor valor en casi 100 días

El valor del dólar en Chile el 6 de julio de 2026

El dólar empieza una nueva semana acercándose a máximos desde que inició el conflicto en el Medio Oriente. Además, el tipo de cambio ya borró todo lo que retrocedió la semana pasada en medio del avance del dólar en el mundo.

De cara al cierre del día, el dólar sube $4,50 respecto al cierre del viernes y llegó a un valor de $925,50 la unidad. La semana pasada, el dólar bajó $3 y lograba caer luego de dos semanas consecutivas, donde avanzó $25,90.

Además, el dólar anota un máximo desde el 30 de marzo pasado ($931,5), su mayor nivel desde que comenzó la guerra en Medio Oriente.

“El mercado continúa ajustando sus expectativas tras el débil reporte de empleo de Estados Unidos, que redujo las probabilidades de nuevas alzas de tasas por parte de la Reserva Federal durante este año (...) Los inversionistas estarán atentos esta semana a la publicación de las minutas de la Fed, que podrían entregar nuevas señales sobre el rumbo de la política monetaria”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB.

Los operadores siguen viendo una probabilidad de alrededor del 56% de que se produzca una subida de tasas en septiembre, frente al más del 60% registrado antes de la publicación de los datos, según la herramienta FedWatch de CME.

Ante este contexto, el índice del dólar, que compara al dólar ante una canasta de seis importantes monedas, subía 0,14% a 101 puntos.

En tanto, el tipo de cambio ignoraba el avance del cobre, uno de los principales soportes. Los valores de los futuros subían 0,74% a US$6,17 la libra en Comex.

Mientras que el valor al contado en la Bolsa de Metales de Cobre apenas avanzó 0,09% a US$6,03.