Alvarado por invitación de Chile Vamos a libertarios a sumarse al gobierno: “Las puertas están abiertas”

Desde el Palacio de La Moneda, en una nueva vocería, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, se refirió a la invitación que hizo Chile Vamos a libertarios a unirse al gobierno durante este fin de semana.

El tema ha generado tensión entre dichas tiendas políticas, pues el presidente de libertarios, Johannes Kaiser, ya le dio el portazo a esa posibilidad.

Esta jornada, previo a un nuevo comité político, el senador y timonel de Evópoli, Luciano Cruz-Coke reiteró la invitación -o emplazamiento- pese a la respuesta negativa el excandidato presidencial.

Foto: Pablo Rocha Pablo Vásquez R.

Así las cosas, el tema fue abordado hoy por el gobierno. “Respecto al llamado que han hecho algunos senadores a incorporar nuevas fuerzas políticas al gobierno, nosotros siempre estamos disponibles, las puertas están abiertas”, sostuvo Alvarado.

Y luego dijo que si bien el Partido Nacional Libertario no es parte activa del gobierno, “ha sido un colaborador directo, inmediato y positivo en la acción del gobierno en el Poder Legislativo”, y en ese sentido, “toda colaboración y ayuda es bienvenida”.

De todas maneras, sobre los dichos de Kaiser de que Chile Vamos estaría llevando el “ritmo” del gobierno, refutó: “El ritmo del gobierno lo marcan las demandas y las preocupaciones de la ciudadanía”.