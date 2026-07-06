Megarreforma: oposición anuncia firma de indicaciones conjuntas y el jueves zanja si recurre al TC

En medio de las abiertas diferencias en el sector de cara a la votación en particular de la megarreforma en el Senado, y con el objetivo de aunar posturas, este lunes la oposición zanjó la firma de indicaciones conjuntas, y además, fijó una nueva cita para este jueves, en la que zanjará si recurre al Tribunal Constitucional (TC).

La división quedó de manifiesto el pasado viernes, luego de la cita de mesa de negociación política liderada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), a la que asistió el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para escuchar las propuestas opositoras.

Los representantes del grupo parlamentario Comité Unido (DC, PC, Frente Amplio y FREVS) se marginaron del punto de prensa transversal que encabezó Núñez, al que sí se plegaron figuras del Comité Socialismo Democrático (PS, PPD y PL), como las senadoras Paulina Vodanovic (PS), Loreto Carvajal (PPD) y su par Juan Luis Castro (PS).

Previo al encuentro de este lunes, de hecho, Castro reconoció dichas diferencias y cuestionó la postura de los comunistas, al señalar que "no da lugar a una propuesta, más bien se asevera y se afirma en el rechazo”.

Tras la reunión en la sede del PS, el tono -en contraposición a lo expresado por el senador socialista- apuntó a la unidad del sector, para impulsar mejoras al proyecto de La Moneda, por considerarlo deficiente.

La timonel PS, Paulina Vodanovic, señaló que: “Tenemos un paquete de indicaciones que se van a presentar en común y eso sin perjuicio de las facultades que tiene cada parlamentario, cada partido también, o los miembros de las comisiones. En mi caso, yo estoy en la Comisión de Hacienda, hay otros parlamentarios que están en la Comisión de Medio Ambiente, en la de Trabajo, y se irán introduciendo indicaciones, pero todas orientadas a mejorar un proyecto que evidentemente no consideramos apropiado para el país”.

“Es un mal proyecto, que genera bastantes problemas. Genera un desequilibrio fiscal hasta el año 2033, no ha habido todavía, o no conocemos las compensaciones como las hemos solicitado, porque se estaría compensando dentro del propio proyecto”, añadió.

Respecto a la posibilidad de acudir al TC para impugnar el proyecto del gobierno por inconstitucionalidad, confirmó la reunión de este jueves.

“Vamos a hacer una reunión, acá mismo, con los abogados, los constitucionalistas, para definir el momento, la oportunidad, pero sostenemos que existen motivos suficientes para poder recurrir al Tribunal Constitucional, entendiendo que aquí se vulneran ciertas facultades importantes del Congreso y que entregar 20, 25 años de permanencia de un régimen invariable realmente atenta también contra la soberanía”, remarcó.

La presidenta del FA, Constanza Martínez, por su parte, señaló que “acá no hay una oposición obstruccionista, sino una oposición que tiene preocupación genuina por Chile, por los chilenos y chilenas, por las prestaciones que se pueden dar en materia de pensiones, en materia de educación, en materia de salud, y eso es lo que hoy día nos tiene unidos y muy preocupados trabajando”.

“Por eso se va a presentar en este caso indicaciones comunes y también se va a analizar recurrir al Tribunal Constitucional. Hemos tomado la definición de que hay una serie de indicaciones que cuentan con el apoyo transversal de todos los partidos de oposición, y al mismo tiempo estas indicaciones tienen que tener un correlato con una posible ida al TC por un asunto jurídico, y por lo tanto, queremos hacer que todos esos requerimientos puedan tener una buena base jurídica y también de expertos, que es algo que nosotros creemos le ha faltado muchísimo a la discusión de esta megarreforma”, destacó.

Lautaro Carmona, líder del PC, en tanto, recalcó que la opción de recurrir al TC “es un mecanismo que está planteado, que está latente y que tiene cierre en la medida que concluyamos el día jueves con todas las miradas de los juristas y ahí va a surgir la orientación con capacidades técnicas y de eficacia”.

Desde el PPD, el diputado y timonel de la tienda, Raúl Soto, reconoció que se trató de una reunión compleja para lograr ponerse de acuerdo.

“Ha sido una reunión dura, difícil, hay que ser sinceros con la ciudadanía, no exenta de diferencias, pero hemos logrado, creo yo, mediar para poner por delante la unidad de la oposición dentro del marco de la diversidad existente, y creo que eso es positivo. Y podemos decir hoy día que ha salido humo blanco en dos temas que son sustantivos y en los cuales vamos a generar un camino común", dijo.

Sobre el paquete de indicaciones, sostuvo que “dentro de esta semana van a ser firmados y respaldados por los partidos y por las bancadas de senadores y senadoras en conjunto de forma transversal por la oposición. Un ejercicio similar al que se logró hacer en la primera etapa de la tramitación en la Cámara de Diputados y Diputadas”.

En cuanto a cita del jueves, el congresista planteó que existe “un plazo fatal para tomar la definición jurídica y política respecto de un eventual requerimiento del Tribunal Constitucional. Lo hemos planteado el día de hoy. Hay que cerrar este ciclo. Ya llevamos varias reuniones con expertos constitucionalistas. Tenemos algunos visos respecto de posibles caminos que jurídicamente podrían ser viables y otros no”.