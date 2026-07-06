A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Recoleta en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este lunes Colo Colo vuelve a salir a la cancha y se mide contra Deportes Recoleta, en el marco de Fecha 5 de la Copa Chile.

El Cacique llega como líder del Grupo E de la competencia, por lo que va por los puntos necesarios para consolidar su puesto en la clasificación.

Cuándo juega Colo Colo vs. Recoleta

El partido de Colo Colo contra Deportes Recoleta es este lunes 6 de julio a las 19:30 horas.

Los Albos reciben a su rival en el Estadio Monumental David Arellano de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Colo Colo vs. Recoleta

El partido de Colo Colo contra Deportes Recoleta se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.