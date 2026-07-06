Venta de autos nuevos acelera en junio: crece 9,5% y anota su mejor primer semestre desde 2023

La industria automotriz chilena pisó el acelerador en junio. Según el informe mensual de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), en el sexto mes del año se inscribieron 26.576 vehículos livianos y medianos nuevos, un incremento de 9,5% frente a junio de 2025.

Se trata del mejor junio desde 2022, cuando se comercializaron 36.206 unidades, y supera con holgura los registros de 2023 (22.676), 2024 (22.567) y 2025 (24.281).

Además, el alza de 9,5% es la segunda expansión mensual más alta del año, solo detrás del 14% que anotó marzo, y deja atrás el débil 0,5% de mayo.

Con este resultado, el primer semestre acumuló 153.574 unidades vendidas, un crecimiento de 5,5% respecto de igual lapso de 2025.

Es la mejor primera mitad de año desde 2023, cuando se vendieron 159.211 unidades, y encadena el segundo semestre consecutivo de expansión tras el 2,2% de enero-junio del año pasado.

“El sector automotor cerró el primer semestre con un moderado crecimiento, aunque sin grandes saltos, y mostró un desempeño coherente con la recuperación registrada desde comienzos de año”, señaló el gremio en su reporte.

Los SUV sostienen todo el crecimiento

El detalle por segmento revela que la recuperación es menos pareja de lo que sugiere la cifra global. Los SUV acumularon 83.247 unidades entre enero y junio, con un salto de 16%, y ya concentran el 54,2% del mercado , el registro más alto de la serie que publica el informe, que parte en 2020, cuando representaban el 37,6% de las ventas.

El contraste con el resto del mercado es nítido. Las camionetas pick-up sumaron 31.113 unidades y avanzaron un moderado 4,1%, mientras los vehículos de pasajeros retrocedieron 6,1%, hasta 25.127 unidades, y los comerciales se desplomaron 18,2%, con 14.087 unidades.

Un cruce de las cifras del informe muestra la magnitud de esa dependencia: de las 7.946 unidades adicionales que ganó el mercado en el semestre, los SUV aportaron 11.474.

El Suzuki Fronx es el SUV más vendido.

Es decir, si se excluye ese segmento, el resto del mercado no creció, sino que cayó 4,8%, desde 73.855 a 70.327 unidades. Los vehículos de pasajeros, que en 2020 eran el 34,7% de las ventas, hoy pesan apenas 16,4%, menos de la mitad.

La meta de 320 mil unidades quedó a tiro

ANAC atribuyó el dinamismo a las ofertas de las propias empresas del rubro. “Detrás de estas cifras hay un factor clave: el impulso comercial de las marcas , que ha sido decisivo para sostener la reactivación del sector y acercarlo a la meta anual proyectada de alrededor de 320 mil unidades vendidas”, indicó el gremio.

Esa proyección luce alcanzable. Con 153.574 unidades ya inscritas, al mercado le restan cerca de 166.400 ventas en la segunda mitad del año para cumplir la meta, apenas 0,9% más que las 164.970 unidades que se comercializaron en el segundo semestre de 2025.

La historia reciente juega a favor: tanto en 2024 como en 2025 el segundo semestre superó al primero.

Toyota lidera el año, pero el auto más vendido es una camioneta

En el acumulado semestral, Toyota encabezó las ventas con 12.332 unidades y una participación de 8%, seguida de Suzuki (11.707) y Hyundai (10.278).

Más atrás se ubicaron Kia (8.876) y Chevrolet (8.160).

El mismo trío lideró en junio, con Toyota (2.113), Suzuki (2.049) y Hyundai (1.764).

A nivel de modelos, el vehículo más vendido del país en el semestre no es un auto de pasajeros ni un SUV: es la camioneta Mitsubishi L-200, con 4.252 unidades, seguida de cerca por la Toyota Hilux (4.005) y la GWM Poer (3.839).

Mitsubishi L-200, el vehículo nuevo más vendido de Chile.

Entre los SUV lidera el Suzuki Fronx (3.307) y en pasajeros, el Suzuki Swift (2.798).

En cuanto al origen de los vehículos, China consolidó su dominio: al mes de mayo, el 48,1% de las unidades vendidas en el año fue fabricado en ese país y las marcas chinas alcanzaron el 37,1% del mercado, ambos registros máximos de la serie que publica el gremio.

La Región Metropolitana concentra casi el 60% y el norte despega

Por zonas, la Región Metropolitana volvió a dominar el mercado con 90.536 unidades en el semestre, el 58,9% del total nacional y un alza de 6,8%.

La siguieron Valparaíso, con 13.577 unidades (+4,5%), y Biobío, con 9.196 (+10,4%).

El dato menos visible del informe está en el extremo norte: Arica y Parinacota fue la región que más creció en el semestre, con un avance de 23,9%, seguida de Tarapacá (+15,5%), aunque ambas tienen participaciones acotadas.

En contraste, cinco regiones anotaron caídas, entre ellas Antofagasta (-2,1%), Maule (-4,3%) y La Araucanía (-4,1%).