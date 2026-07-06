SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ministro Rau reafirma ajuste en crédito al empleo y aborda debate sobre promediar jornada laboral en períodos más largos

    "La ley establece que los promedios son en hasta cuatro semanas. Pero en el resto del mundo, donde tienen este tipo de jornadas, estos ciclos o períodos son más amplios: pueden ser quince semanas, treinta semanas, incluso en algunos países hasta un año”, dijo el ministro.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El ministro del Trabajo, Tomás Rau, y su par de Hacienda, Jorge Quiroz. Dedvi Missene

    El ministro del Trabajo, Tomás Rau, abordó una vez más la compleja situación del mercado laboral: el desempleo acumula más de 40 meses por sobre el 8%, suma dos meses consecutivos por encima del 9% y alcanza los dos dígitos entre las mujeres.

    En conversación con radio Cooperativa, la autoridad destacó las medidas que impulsa el gobierno en la materia, más allá de las esperanzas depositadas en el efecto de la megarreforma. Se refirió, en concreto, a la mesa de reactivación laboral y a la mesa interministerial coordinada con el Ministerio de Economía, que la semana pasada anunció la disposición de 5.000 subsidios a la contratación.

    Rau también respondió a las aprensiones surgidas en torno a la mesa de reactivación laboral, en particular por las propuestas de flexibilizar la jornada de 40 horas semanales y de modificar las indemnizaciones por años de servicio.

    40 horas

    Sobre el primer punto, aseguró que aplicar cambios a las 40 horas no está en los planes del Ejecutivo. “Nosotros hemos sido respetuosos de las reformas o de las leyes aprobadas anteriormente. De hecho, honramos la reducción de jornada de 44 a 42 horas este 26 de abril recién pasado”, sostuvo.

    “Nadie está hablando de aumentar la jornada laboral como se ha dicho en algunas redes que uno ve por ahí”, enfatizó.

    En esa línea, explicó que la forma de promediar las 40 horas semanales es “muy simple”, aunque la comparó con otras realidades, dejando entrever la posibilidad de explorar esa evidencia.

    “En régimen, la ley establece que los promedios son en hasta cuatro semanas. Pero en el resto del mundo, donde tienen este tipo de jornadas, estos ciclos o períodos son más amplios: pueden ser quince semanas, treinta semanas, incluso en algunos países hasta un año”.

    El ministro señaló que puede haber semanas con más actividad -como en los empleos con estacionalidad- y otras con menos, pero que lo relevante es que la jornada se cumpla en promedio.

    Rau dijo que en los países de la OCDE ese promedio está, “dependiendo”, en torno a las 15 o 20 semanas.

    Con todo, advirtió que el gobierno no ha tomado ninguna definición al respecto.

    En cuanto a eventuales cambios a las indemnizaciones, Rau indicó que la propuesta apunta, en general, a transitar hacia un sistema de indemnización por años de servicio a todo evento.

    “No solo por el artículo 161, es decir, necesidades de la empresa, que es un poquito más del 20%, sino qué pasa si lo ampliamos a todas las causales de término de la relación laboral”, sostuvo.

    Agregó que esa propuesta de la mesa sigue siendo analizada junto a expertos laborales.

    Crédito al empleo

    El secretario de Estado también ratificó el ajuste anunciado al crédito al empleo contenido en la megarreforma. En entrevista con Pulso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había afirmado que el plan del gobierno es reducirlo desde US$1.400 millones a US$400 millones, con foco en los contratos indefinidos.

    Entrevista a Jorge Quiroz, Ministro de Hacienda. Andres Perez

    Rau explicó que la medida original abarcaba todos los contratos, pese a que los de plazo fijo y por obra o faena terminan por razones estructurales, de diseño.

    “Entonces, al enfocarse en los contratos indefinidos, obviamente baja bastante el foco objetivo. De hecho, baja de US$ 1.490 millones, solo por hacer ese ajuste, a US$400 millones. Y, además, el ministro (Quiroz) anunció un nuevo crédito para la exportación de servicios, y en total ahí ya totalizan US$600 millones”, dijo.

    Más sobre:Mercado laboralDesempleo40 horas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cuatro regiones con alerta temprana y una alarma meteorológica: DMC y Senapred realizan mesa técnica por sistema frontal

    Castro (PS) lanza dura crítica al PC previo a cita de la oposición por megarreforma y crece división para votación del articulado

    Bombera muere en volcamiento en La Araucanía y conductor de carro será formalizado por manejo bajo influencia del alcohol

    Netanyahu pide a Estados Unidos no vender cazas F35 a Turquía para mantener el “equilibrio de poder” en la región

    El peligro de confundir síntoma y enfermedad

    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

    Lo más leído

    1.
    Primus estima en casi $20 mil millones perjuicio provocado por los cinco nuevos formalizados en el fraude

    Primus estima en casi $20 mil millones perjuicio provocado por los cinco nuevos formalizados en el fraude

    2.
    Canal 13 busca anular registro de “Socios de la Parrilla” obtenido por director de PF Alimentos

    Canal 13 busca anular registro de “Socios de la Parrilla” obtenido por director de PF Alimentos

    3.
    Encuesta de Deloitte a ejecutivos: reducción de permisos y baja de impuestos corporativos potenciaría actividad de M&A

    Encuesta de Deloitte a ejecutivos: reducción de permisos y baja de impuestos corporativos potenciaría actividad de M&A

    4.
    En medio de crisis de combustibles Rusia importa cifra récord de gasolina desde Bielorrusia

    En medio de crisis de combustibles Rusia importa cifra récord de gasolina desde Bielorrusia

    5.
    Desistimientos en compra de departamentos alcanzan su mayor nivel en un año y caen ventas de entrega inmediata

    Desistimientos en compra de departamentos alcanzan su mayor nivel en un año y caen ventas de entrega inmediata

    6.
    Hernán Searle, dueño de Trailer Logistics: “El costo operacional del camión eléctrico ya equivale al del diésel e incluso lo supera”

    Hernán Searle, dueño de Trailer Logistics: “El costo operacional del camión eléctrico ya equivale al del diésel e incluso lo supera”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bélgica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. España en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. España en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible

    Cuatro regiones con alerta temprana y una alarma meteorológica: DMC y Senapred realizan mesa técnica por sistema frontal
    Chile

    Cuatro regiones con alerta temprana y una alarma meteorológica: DMC y Senapred realizan mesa técnica por sistema frontal

    Castro (PS) lanza dura crítica al PC previo a cita de la oposición por megarreforma y crece división para votación del articulado

    Bombera muere en volcamiento en La Araucanía y conductor de carro será formalizado por manejo bajo influencia del alcohol

    El peligro de confundir síntoma y enfermedad
    Negocios

    El peligro de confundir síntoma y enfermedad

    El precio de las viviendas creció tres veces más que los ingresos de los hogares en las últimas dos décadas

    Ministro Rau reafirma ajuste en crédito al empleo y aborda debate sobre promediar jornada laboral en períodos más largos

    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York
    Tendencias

    Revelan los detalles de cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Donald Trump revela qué habló con Gianni Infantino para salvar de la sanción a Folarin Balogun ante Bélgica en el Mundial
    El Deportivo

    Donald Trump revela qué habló con Gianni Infantino para salvar de la sanción a Folarin Balogun ante Bélgica en el Mundial

    Técnico de Bélgica explota contra la FIFA: “No sabía que era el día de los inocentes”

    La patada de la tarjeta roja que la FIFA le terminó perdonando a Balogun por intervención de Donald Trump

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile
    Tecnología

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El documental sobre el regreso de Oasis ya tiene trailer y fecha de estreno en cines
    Cultura y entretención

    El documental sobre el regreso de Oasis ya tiene trailer y fecha de estreno en cines

    La pintura como archivo afectivo: el artista Fede Taus inaugura exposición en Departamento Jota

    La Invitación: las claves de una de las mejores comedias del último tiempo

    Netanyahu pide a Estados Unidos no vender cazas F35 a Turquía para mantener el “equilibrio de poder” en la región
    Mundo

    Netanyahu pide a Estados Unidos no vender cazas F35 a Turquía para mantener el “equilibrio de poder” en la región

    Trump asegura que Rusia “siente la presión” para poner fin a la guerra y espera avances en la cumbre de la OTAN

    Los terremotos en Venezuela están dejando al descubierto las fallas en la política estadounidense

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare