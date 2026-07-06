Ministro Rau reafirma ajuste en crédito al empleo y aborda debate sobre promediar jornada laboral en períodos más largos

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, abordó una vez más la compleja situación del mercado laboral: el desempleo acumula más de 40 meses por sobre el 8%, suma dos meses consecutivos por encima del 9% y alcanza los dos dígitos entre las mujeres.

En conversación con radio Cooperativa, la autoridad destacó las medidas que impulsa el gobierno en la materia, más allá de las esperanzas depositadas en el efecto de la megarreforma. Se refirió, en concreto, a la mesa de reactivación laboral y a la mesa interministerial coordinada con el Ministerio de Economía, que la semana pasada anunció la disposición de 5.000 subsidios a la contratación.

Rau también respondió a las aprensiones surgidas en torno a la mesa de reactivación laboral, en particular por las propuestas de flexibilizar la jornada de 40 horas semanales y de modificar las indemnizaciones por años de servicio.

40 horas

Sobre el primer punto, aseguró que aplicar cambios a las 40 horas no está en los planes del Ejecutivo. “Nosotros hemos sido respetuosos de las reformas o de las leyes aprobadas anteriormente. De hecho, honramos la reducción de jornada de 44 a 42 horas este 26 de abril recién pasado”, sostuvo.

“Nadie está hablando de aumentar la jornada laboral como se ha dicho en algunas redes que uno ve por ahí”, enfatizó.

En esa línea, explicó que la forma de promediar las 40 horas semanales es “muy simple”, aunque la comparó con otras realidades, dejando entrever la posibilidad de explorar esa evidencia.

“En régimen, la ley establece que los promedios son en hasta cuatro semanas. Pero en el resto del mundo, donde tienen este tipo de jornadas, estos ciclos o períodos son más amplios: pueden ser quince semanas, treinta semanas, incluso en algunos países hasta un año”.

El ministro señaló que puede haber semanas con más actividad -como en los empleos con estacionalidad- y otras con menos, pero que lo relevante es que la jornada se cumpla en promedio.

Rau dijo que en los países de la OCDE ese promedio está, “dependiendo”, en torno a las 15 o 20 semanas.

Con todo, advirtió que el gobierno no ha tomado ninguna definición al respecto.

En cuanto a eventuales cambios a las indemnizaciones, Rau indicó que la propuesta apunta, en general, a transitar hacia un sistema de indemnización por años de servicio a todo evento.

“No solo por el artículo 161, es decir, necesidades de la empresa, que es un poquito más del 20%, sino qué pasa si lo ampliamos a todas las causales de término de la relación laboral”, sostuvo.

Agregó que esa propuesta de la mesa sigue siendo analizada junto a expertos laborales.

Crédito al empleo

El secretario de Estado también ratificó el ajuste anunciado al crédito al empleo contenido en la megarreforma. En entrevista con Pulso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había afirmado que el plan del gobierno es reducirlo desde US$1.400 millones a US$400 millones, con foco en los contratos indefinidos.

Entrevista a Jorge Quiroz, Ministro de Hacienda. Andres Perez

Rau explicó que la medida original abarcaba todos los contratos, pese a que los de plazo fijo y por obra o faena terminan por razones estructurales, de diseño.

“Entonces, al enfocarse en los contratos indefinidos, obviamente baja bastante el foco objetivo. De hecho, baja de US$ 1.490 millones, solo por hacer ese ajuste, a US$400 millones. Y, además, el ministro (Quiroz) anunció un nuevo crédito para la exportación de servicios, y en total ahí ya totalizan US$600 millones”, dijo.