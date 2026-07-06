Alcalde de Peñalolén recibe amenazas de muerte tras eliminar murales de barras bravas en la comuna

Una serie de amenazas de muerte e intimidaciones recibidas a través de redes sociales luego del inicio del plan de recuperación de Avenida Grecia, iniciativa que busca erradicar rayados de barras bravas y recuperar el espacio público en el eje principal de la comuna, denunció el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA).

En ese contexto, la máxima autoridad comunal anunció que presentará una querella para que estos hechos sean investigados.

Entre los mensajes recibidos por Concha se encuentran amenazas explícitas como: “Te queda poco caminando, vay a quedar parapléjico”, “De la magia negra no te salvará nadie”, Espero tus padres estén en el cielo o los mando yo” y “Te vamos a cxliar hasta la vieja kla de tu abxela hijo de la gran maraka”, además de otros mensajes que llaman a ejercer violencia en su contra. Uno de ellos incluso señaló que usaría magia negra contra el jefe comunal.

Al respecto, el alcalde fue enfático en señalar que las amenazas no detendrán el trabajo que está realizando el municipio. “Estas amenazas no nos van a intimidar ni a hacer retroceder. Solo muestran la violencia con la que actúa este grupo de matones, y que más que a la autoridad, afecta a la vida cotidiana de las familias honestas de Peñalolén. Nosotros no vamos a seguir tolerando que ejerzan el terror y la violencia en nuestros barrios” , dijo.

“ Estos murales no son simples rayados, son la forma en que estos grupos marcan su territorio, donde lanzan fuegos artificiales, amedrentan vecinos, consumen drogas y alcohol y hacen sus necesidades en plazas, toman micros, y otro tipo de hechos violentos” , añadió. El alcalde anunció además que presentará una querella criminal contra quienes ejercieron las amenazas.

La intervención en Avenida Grecia forma parte de una estrategia impulsada por el municipio para recuperar este importante eje de la comuna, que además de eliminar rayados, se complementará con otras obras en el mediano plazo.