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    Alcalde de Peñalolén lanza plan para eliminar rayados de barras en la comuna

    “No vamos a permitir que se adueñen de la principal avenida de Peñalolén”, señaló el jefe comunal Miguel Concha.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    “Esto no es contra el fútbol ni contra un equipo en particular. Es contra el control territorial, el terror y la violencia que ejerce un piño de matones que cree que puede apropiarse de espacios que son de todos”. Así el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, explicó el inició de una intervención que contempla la eliminación de rayados y murales vinculados a estos grupos en el corredor de buses de Avenida Grecia, además de distintos muros del Colegio Mariano Egaña.

    La ofensiva, según explicó el jefe comunal, apunta contra el control territorial ejercido por barras bravas en uno de los principales ejes de la comuna. La acción busca recuperar espacios públicos que durante años han sido utilizados como vitrinas de disputa y marcaje territorial.

    Además, la medida forma parte de una estrategia de recuperación de espacios públicos y seguridad impulsada por el municipio para enfrentar una problemática que, según la autoridad comunal, va mucho más allá de los rayados. Toma de buses, cortes de calles, lanzamiento de fuegos artificiales, riñas violentas e incluso enfrentamientos armados entre grupos rivales han generado por años temor e inseguridad entre vecinos y vecinas de sectores como Lo Hermida y La Faena.

    La autoridad comunal también recordó que durante los aniversarios y clásicos de los principales equipos de fútbol, cientos de familias de la comuna enfrentan situaciones de temor producto de desórdenes asociados a grupos violentos. “Lo que para muchos debería ser una fiesta deportiva, para los vecinos de este sector termina siendo una jornada de incertidumbre y miedo. Eso no puede seguir ocurriendo”, afirmó.

    El alcalde aseguró que esta intervención es solo el primer paso de un plan más amplio para recuperar Avenida Grecia y elevar su estándar urbano. “Si uno recorre Grecia hacia Ñuñoa o hacia Peñalolén Alto encuentra espacios de calidad. Sin embargo, el tramo entre Vespucio y Tobalaba, especialmente a la altura de Lo Hermida y La Faena, ha sufrido un abandono evidente durante años. Nosotros vamos a combatir ese abandono y recuperar este eje para las familias de nuestra comuna”, concluyó.

    Más sobre:PeñalolénMiguel ConchaBarras bravas

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