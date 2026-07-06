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    La Comisión Europea le golpea la mesa a la FIFA tras suspensión del castigo de Balogun en el Mundial 2026

    El jugador estadounidense había sido expulsado en el duelo contra Bosnia y Herzegovina. Este domingo, la Comisión Disciplinaria de la FIFA resolvió aplazar la aplicación la sanción.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    La previa del partido entre Bélgica y Estados Unidos en el Mundial de Norteamérica 2026 está marcada por la polémica. Esto se debe a que Folarin Balogun fue expulsado en el duelo contra Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, este domingo la Comisión Disciplinaria de la FIFA resolvió suspender la aplicación de esa sanción, permitiendo que el futbolista pueda estar disponible para el duelo de la tercera ronda.

    La resolución de la FIFA tuvo una reacción inmediata del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social. “Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia”, escribió el mandatario.

    Sin embargo, esto generó molestia en el Viejo Continente. La Comisión Europea, a través de su vocera Eva Hrncirova, exigió “juego limpio y competencia transparente”.

    “Respetamos la autonomía del deporte y el derecho de las federaciones deportivas a decidir los criterios bajo los cuales compiten los participantes”, añadió.

    Sin embargo, sumó que “cualquier decisión de este tipo debería, obviamente, basarse en criterios objetivos y transparentes”, e hizo hincapié, en términos más generales, en que “la UE apoya el principio de juego limpio y competencia transparente”.

    La decisión también fue tratada por la UEFA, quienes apuntaron que “la decisión de ayer de suspender por un período de prueba de un año la implementación de la suspensión automática de un partido después de la tarjeta roja emitida al jugador Folarin Balogun cruzó una línea roja”.

    El fútbol, como cualquier otro deporte, se basa en reglas, que son la base de una competencia justa, honesta y transparente. A veces las reglas están abiertas a la interpretación. En este caso no. Una suspensión automática mínima de un partido después de una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere que se promulgue la decisión de un organismo competente. Es un principio incrustado en las regulaciones, que no puede estar sujeto a excepciones, y mucho menos en medio de un torneo en el que varios otros jugadores han estado en la misma situación y regularmente han cumplido su suspensión”, establecen.

    Y prosiguen: “Cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego está en juego y la credibilidad de una competencia se ve socavada. Igualmente, tal decisión crea un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares ahora requerirán un trato igual, en detrimento de la competencia”.

    “El fútbol es el deporte más querido del mundo porque es un juego hermoso y se puede confiar porque se juega en todas partes con las mismas leyes. Un torneo nunca es puramente independiente y, si el torneo en cuestión es la Copa del Mundo, tiene el poder de conducir consecuencias positivas o negativas en el juego en su conjunto. Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable”, concluyen.

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