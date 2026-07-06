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    “Nunca fui vanidoso, nunca quise ser goleador; nunca hui”: Vinícius da su versión del penal que no pateó en Brasil

    El ariete explica la decisión de darle la pena máxima a Bruno Guimaraes en el duelo que significó la eliminación del Scratch del Mundial.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Nunca fui vanidoso, nunca quise ser goleador; nunca hui”: Vinícius da su versión del penal que no pateó en Brasil. Lyu Xiaowei

    Brasil sufrió un duro golpe. El Scratch cayó ante Noruega y no sigue en el Mundial. El duelo estuvo marcado por un penal errado por Bruno Guimaraes cuando el encuentro seguía igualado 0-0.

    Tras el partido, Vinícius Júnior explica la designación. El ariete del Real Madrid ha sido apuntado por no patearlo pese a ser la figura. “El entrenador elige de antemano quién tirará el penal. Eligió a Bruno. Nunca fui vanidoso, nunca quise ser el máximo goleador de la competición. Por eso lo tiró Bruno", dijo.

    “Él tiraba mejor los penal que yo, y por eso el entrenador lo eligió. Eso es todo. Nunca he rehuido la responsabilidad. Muchos dirán que no quería, pero nunca hui”, añadió.

    En esa línea, explica la diferencia que vive en España. “Lanzo penales para Real Madrid cuando el entrenador me elige. Tenemos que prepararnos mejor para el próximo Mundial y los próximos partidos”, comentó.

    Guimaraes también se refirió al tiro errado que pudo cambiar el destino de Brasil en el Mundial. “Creo que yo venía haciendo un torneo muy bueno, desafortunadamente he fallado el penal. Había estudiado mucho al arquero de ellos y vi que ahí era el mejor lado para tirar. Pero lo paró, es una tristeza general”, señaló el volante.

    Carlo Ancelotti también reveló el orden del listado.El designado fue Neymar, luego Igor Thiago, después Raphinha y luego Bruno Guimaraes. Martinelli quedó después. Elegimos a Bruno porque pensamos que era el mejor en el campo”, dio a conocer.

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