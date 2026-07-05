¿Por qué no pateó Vinícius? Bruno Guimaraes erra un penal y Brasil desperdicia una chance de oro ante Noruega en el Mundial

¿Debió patear Vinícius? Bruno Guimaraes erra un penal y Brasil desperdicia una chance de oro ante Noruega en el Mundial.

Brasil dejó pasar una oportunidad para abrir el marcador ante Noruega. Bruno Guimaraes falló un lanzamiento penal en los primeros minutos del partido por los octavos de final del Mundial.

La acción se produjo a los nueve minutos, cuando Matheus Cunha fue derribado por el defensor Kristoffer Ajer. En primera instancia, el árbitro estadounidense Ismail Elfath dejó seguir el juego.

Tras la revisión del VAR, el juez fue llamado al monitor para analizar la acción. Luego de observar las imágenes en dos oportunidades, determinó que existía falta de Ajer sobre Cunha y sancionó penal a favor de Brasil.

Guimaraes se hizo cargo de la ejecución. El mediocampista remató hacia el sector izquierdo del arquero, con un disparo a media altura, pero Orjan Nyland adivinó la dirección, se lanzó correctamente y contuvo el lanzamiento.

De esta forma, Brasil desaprovechó la posibilidad de tomar ventaja en el marcador durante el primer cuarto de hora del encuentro, mientras que Nyland registró una de las intervenciones más importantes del inicio del compromiso.

Antes, a los dos minutos llegó la primera ocasión clara, cuando Sander Berg culminó una jugada con un remate que terminó en la red tras un pase atrás de Alexander Sorloth. Sin embargo, el gol fue invalidado por fuera de juego del propio Sorloth.

¡GUIMARÃES ERRÓ SU PENAL!



Nyland adivinó el lado al brasileño y Noruega mantiene el 0 en su arco.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Zf2kCdXGR3 — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

PENAL PARA BRASIL



El VAR indicó que hubo falta de Ajer sobre Cunha.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZaBl4a9fZe — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026