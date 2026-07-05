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    PDI recupera los cuerpos de los ocho perros robados a crematorio de Lampa

    El fiscal de turno instruyó que los animales fueran devueltos al servicio fúnebre desde donde fueron extraídos.

    Por 
    Sofía Álvarez
    PDI recupera los cuerpos de los ocho perros robados de crematorio en Lampa

    La Policía de Investigaciones (PDI) logró encontrar a los ocho canes que fueron sustraídos desde un crematorio en Lampa, comuna ubicada en la Región Metropolitana.

    Los hechos se remontan al sábado 27 de junio, cuando un grupo de personas se llevó a los perros que debían ser incinerados en el servicio fúnebre de mascotas “INERS”. Los antisociales, además, se llevaron diferentes especies de valor.

    Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) lograron dar con la ubicación de los fallecidos animales tras diversas diligencias investigativas y un levantamiento de información, según explicó la inspectora de la unidad especializada, Tatiana Acevedo. Los ocho cuerpos se encontraban en el sector de “La Vilana”, en la misma comuna donde fueron extraídos.

    De acuerdo con la uniformada, el fiscal de turno instruyó que los caninos fueran devueltos al crematorio, para que procedieran con su correspondiente proceso de cremación.

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