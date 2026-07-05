Una voluntaria de Bomberos de 20 años falleció durante la mañana de este domingo, luego de que un carro de la Tercera Compañía de Barros Arana, perteneciente al Cuerpo de Bomberos de Teodoro Schmidt, volcara mientras se dirigía a atender un incendio estructural.

El accidente se registró cerca de las 10.45 horas en la Ruta S-52, a la altura del kilómetro 17, en el sector de Bolil.

Como consecuencia del hecho, la voluntaria murió en el lugar, mientras que otras cinco personas resultaron lesionadas.

Voluntaria de Bomberos muere tras volcamiento de carro en Teodoro Schmidt

La información fue confirmada por el comisario de servicio que concurrió al sitio del suceso, quien verificó la identidad de la víctima fatal y las circunstancias preliminares del accidente.

Por su parte, Carabineros adoptó el procedimiento correspondiente para establecer la dinámica del hecho.