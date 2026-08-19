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    Las promociones desde $1.000 para celebrar el Día de la Papa Frita este jueves

    Revisa algunas de las ofertas anunciadas por las cadenas de comida para disfrutar de la querida preparación.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Estas son las promociones para celebrar el Día de la Papa Frita este jueves. Foto referencial de archivo

    Durante este jueves llega una especial celebración culinaria gracias al Día de la Papa Frita, situado en el calendario para la jornada del 20 de agosto.

    La fecha repite la fórmula de otras jornadas dedicadas a la comida y, en esta ocasión, el querido acompañamiento pasa a ser protagonista.

    Al respecto, algunas cadenas de comida han anunciado las promociones que permitirán disfrutar de porciones de papas fritas a precios rebajados.

    Burger King

    La cadena celebra hasta el 20 de agosto con un Balde de Papas por $2.500 o un Pote de Papas por $1.500.

    La promoción se encuentra disponible a través de la aplicación Mi BK y permite participar por un Golden Ticket, para disfrutar de un mes de papas fritas gratis.

    Doggis

    A través de redes sociales se anunció que las Papas Medianas cuentan con una promoción 3x2, mediante un cupón exclusivo de la aplicación Doggis.

    Wendy’s

    La marca celebrará este jueves 20 de agosto con Papas Grandes por $1.000.

    Dicha promoción permitirá comprar hasta tres unidades en tiendas, delivery y a través de la aplicación.

    Carl’s Jr.

    La celebración de la firma será mediante las Papas Grandes, que tendrán un valor de $1.000 este 20 de agosto.

    Para disfrutar de la promoción se deberá buscar un cupón de descuento en la aplicación Carl’s Jr. Chile y canjearlo mediante la app o en tiendas.

    Pronto Copec

    Los establecimientos Pronto celebrarán este jueves 20 de agosto con las Papas Grandes a $1.000, solo de forma presencial.

    Dicha promoción se encontrará disponible con el código CUPONPAPAFRITA, pagando con la aplicación Copec.

    Además, solo durante este miércoles se ofrece el Combo Pronto Nuggets por $2.990, que incluye ocho nuggets, papas grandes y bebida refill.

    PedidosYa

    Durante este 20 de agosto la aplicación tendrá disponibles las siguientes promociones:

    • Papitas desde $1.990, en marcas como Just Burger, Tarragona, MCD, KFC, Doggis, Chicken Love You y más.
    • Usando el cupón MACHPAPA08 y pagando con Tarjeta MACHBANK se accede a un 30% en Doggis, Oh My Pizza, Fuente Chilena, Dominó, Tarragona, Carls Juniors, Relativo, Cervecería Kuntsman, Royal Ranch. Un uso por usuario.
    Más sobre:Día de la Papa FritaDía de la Papa Frita 2026Día de las Papas FritasDía de las Papas Fritas 2026PromocionesDescuentosOfertasLocalesPreciosJuevesJueves 20Jueves 20 de agosto20 de agosto

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