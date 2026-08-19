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    EN VIVO

    En vivo: con Alexis Sánchez en la banca y esperando por su debut, Montreal visita a Columbus Crew

    El equipo canadiense, al que ahora pertenece el Niño Maravilla, visita al elenco de Gonzalo Tapia, por la conferencia Este de la MLS.

    Foto: Montreal en X.

    Minuto a minuto

    Columbus 0-1 Montreal

    10′ La presentación de Gonzalo Tapia

    En estos momentos, por las pantallas y los altoparlantes del estadio ScottsMiracle-Gro Field, se presenta a Gonzalo Tapia como nuevo refuerzo de Columbus Crew.

    5′ ¡Gol de Montreal!

    Prince Osei Owusu, tras una mala salida de Columbus Crew, abre la cuenta.

    ¡Arranca el partido!

    Columbus Crew se enfrenta a Montreal, con Alexis Sánchez en la banca.

    Así fue el trabajo de activación de Montreal

    Con Alexis de suplente: la alineación de Montreal

    La formación de Columbus Crew

    Alexis, a la banca

    Alexis Sánchez fue citado e irá a la banca en el equipo adiestrado por el francés Philippe Eullaffroy

    ¡Bienvenidos!

    Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Columbus Crew y Montreal, por la Conferencia Este de la MLS.

    Más sobre:En vivoFútbolAlexis SánchezMontrealMLSGonzalo TapiaColumbus Crew

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