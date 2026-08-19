En vivo: con Alexis Sánchez en la banca y esperando por su debut, Montreal visita a Columbus Crew
El equipo canadiense, al que ahora pertenece el Niño Maravilla, visita al elenco de Gonzalo Tapia, por la conferencia Este de la MLS.
Minuto a minuto
Columbus 0-1 Montreal
10′ La presentación de Gonzalo Tapia
En estos momentos, por las pantallas y los altoparlantes del estadio ScottsMiracle-Gro Field, se presenta a Gonzalo Tapia como nuevo refuerzo de Columbus Crew.
5′ ¡Gol de Montreal!
Prince Osei Owusu, tras una mala salida de Columbus Crew, abre la cuenta.
¡Arranca el partido!
Columbus Crew se enfrenta a Montreal, con Alexis Sánchez en la banca.
Así fue el trabajo de activación de Montreal
Con Alexis de suplente: la alineación de Montreal
La formación de Columbus Crew
Alexis, a la banca
Alexis Sánchez fue citado e irá a la banca en el equipo adiestrado por el francés Philippe Eullaffroy
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Columbus Crew y Montreal, por la Conferencia Este de la MLS.
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