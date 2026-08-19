Capturan en Tirúa a integrante de la WAM prófugo por homicidio de comunero en Carahue

La Policía de Investigaciones (PDI) capturó este miércoles en Tirúa, Región del Biobío, a Robinson Enrique Parra Sáez, integrante de la Weichan Auka Mapu (WAM) que permanecía prófugo desde 2022 y mantenía una orden de detención vigente por el homicidio de Manuel Huenupil Antileo, ocurrido en octubre de ese año en Carahue, Región de La Araucanía.

El procedimiento fue encabezado por el Grupo Especial Prófugos de la PDI, en coordinación con personal del Ejército y de la Armada de Chile, integrantes de la Fuerza de Tarea Arauco.

Según informó la policía civil, el operativo se realizó a las 16.40 horas y consistió en el allanamiento de un domicilio ubicado en el sector La Puntilla, en la localidad de Quidico, comuna de Tirúa.

En el inmueble fue detenido Parra Sáez, quien se mantenía prófugo de la justicia desde 2022. Además de la orden relacionada con el homicidio de Huenupil Antileo, registraba otra orden vigente por infracción a la Ley de Armas.

El operativo concluyó sin personas lesionadas ni daños a la propiedad pública o privada, de acuerdo con la información entregada por la PDI.