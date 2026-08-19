Este domingo, en el Estadio Nacional, se disputará una nueva versión del Superclásico. En las tribunas habrá solo hinchas de Universidad de Chile. Pese a que existía un compromiso de las autoridades, encarnado por el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, respecto de la asistencia de adeptos de Colo Colo, o del retorno de los fanáticos visitantes a los duelos de esta envergadura, finalmente, la iniciativa no se materializó.

La señal estaba clara. La U anunció la puesta en venta de los boletos para el choque que se jugará en Ñuñoa. Sin embargo, no especificó el mecanismo por el que los seguidores del Cacique podrían adquirir sus cupos. Inicialmente, se hablaba de 800 lugares. Nunca se supo cómo podrían adquirirse.

Definitivo: no habrá hinchas de Colo Colo en el Superclásico ante la U en el Estadio Nacional

La notificación formal de que la idea de Codina no había fructificado se conoció en la tarde de este miércoles. Había una situación clave que la había frenado: el informe técnico de Carabineros, que aconsejaba que no hubiera presencia de los hinchas albos en el compromiso. “Considerando los informes técnicos emitidos esta semana por Carabineros de Chile y las instituciones competentes, se ha adoptado la decisión de que el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, que se realizará en el Estadio Nacional este domingo, se juegue sin público visitante. Esta decisión obedece únicamente a la preocupación de que este evento se desarrolle garantizando la seguridad de asistentes y vecinos del Estadio”, explico la autoridad, en un comunicado firmado por el delegado.

“Durante estos meses hemos trabajado intensamente para avanzar hacia el regreso de ambas hinchadas a los clásicos del fútbol chileno. Desde el inicio hemos impulsado que estos partidos puedan volver a jugarse con público visitante, pero queremos hacerlo con todas las medidas de seguridad necesarias y con herramientas que permitan entregar mayor tranquilidad a quienes asisten al estadio”, complementó.

“Parte importante de este trabajo ha sido impulsar mejores medidas de seguridad y el uso de nuevas tecnologías. En ese marco, Universidad de Chile avanzó en la incorporación de sistemas de control biométrico y reconocimiento facial para el Estadio Nacional, lo que permitirá contar con mejores herramientas de seguridad y control para los próximos partidos que se realicen en el principal recinto deportivo del país”, insistió.

También invocó otra razón. “A esto se suma el complejo escenario que está enfrentando nuestro país producto del sistema frontal que ha afectado especialmente a la zona norte. Este es un elemento adicional que también debemos tener presente, actuando con responsabilidad frente a las distintas necesidades que hoy requieren la atención de Carabineros y de las instituciones del Estado. La decisión adoptada para este Superclásico no cambia el objetivo que hemos impulsado durante estos meses. El trabajo realizado ha permitido avanzar en condiciones concretas para los próximos encuentros y vamos a seguir trabajando para que en un futuro próximo los clásicos puedan volver a jugarse con ambas hinchadas, con mayores estándares de seguridad y para que las familias puedan disfrutar del fútbol con tranquilidad”, expresó.

El rechazo albo

Más temprano, en el Cacique se adelantaban y rechazaban la posibilidad de que la escuadra de Fernando Ortiz no contara con respaldo en las tribunas. “Nos parece muy preocupante la posibilidad de que el partido entre Universidad de Chile y Colo Colo se juegue sin público visitante. Consideramos que sería un retroceso”, establecía Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, la entidad matriz de los albos.

Edmundo Valladares (Foto: Andrés Pérez) Andres Perez

El timonel destacaba la reaparición de los fanáticos forasteros en Macul como una muestra de que la experiencia podía ejecutarse sin riesgos, siempre que se adoptaran las medidas de seguridad respectivas. “En los últimos partidos de Colo Colo, hemos podido jugar con visitas. Con socios, abonados e hinchas en general, sin ningún problema de seguridad. Por lo tanto, consideramos que se deben agotar instancias y revisar fórmulas que permitan que exista público visitante este domingo, en el Estadio Nacional”, enfatizó.

Valladares fue categórico. “De lo contrario, es una muy mala señal para el fútbol no poder llevar a cabo y organizar eventos deportivos masivos como debe ser. Con público local y visitante”, apuntó.

Habrá Arengazo

Los hinchas del Cacique tendrán una posibilidad de reunirse, aunque antes del encuentro. A través de sus plataformas oficiales, Colo Colo anunció que el denominado Arengazo, entrenamiento público con fines motivacionales antes de los partidos importantes, se realizará el sábado, a las 11.45 horas.

El ingreso será controlado a través de la distribución de tickets gratuitos mediante el sistema Puntoticket. Habrá cuatro tribunas abiertas: Cordillera, Caupolicán, Galvarino y Magallanes.