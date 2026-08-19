SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Definitivo: no habrá hinchas de Colo Colo en el Superclásico ante la U en el Estadio Nacional

    Pese al compromiso del gobierno de que el choque entre la U y los albos contaría con la presencia de hinchas de la escuadra de Macul, la idea no se materializará este domingo.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Hinchas de Colo Colo en el Estdio Nacional (Foto: Photosport) JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

    Este domingo, en el Estadio Nacional, se disputará una nueva versión del Superclásico. En las tribunas habrá solo hinchas de Universidad de Chile. Pese a que existía un compromiso de las autoridades, encarnado por el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, respecto de la asistencia de adeptos de Colo Colo, o del retorno de los fanáticos visitantes a los duelos de esta envergadura, finalmente, la iniciativa no se materializó.

    La señal estaba clara. La U anunció la puesta en venta de los boletos para el choque que se jugará en Ñuñoa. Sin embargo, no especificó el mecanismo por el que los seguidores del Cacique podrían adquirir sus cupos. Inicialmente, se hablaba de 800 lugares. Nunca se supo cómo podrían adquirirse.

    Definitivo: no habrá hinchas de Colo Colo en el Superclásico ante la U en el Estadio Nacional

    La notificación formal de que la idea de Codina no había fructificado se conoció en la tarde de este miércoles. Había una situación clave que la había frenado: el informe técnico de Carabineros, que aconsejaba que no hubiera presencia de los hinchas albos en el compromiso. “Considerando los informes técnicos emitidos esta semana por Carabineros de Chile y las instituciones competentes, se ha adoptado la decisión de que el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, que se realizará en el Estadio Nacional este domingo, se juegue sin público visitante. Esta decisión obedece únicamente a la preocupación de que este evento se desarrolle garantizando la seguridad de asistentes y vecinos del Estadio”, explico la autoridad, en un comunicado firmado por el delegado.

    “Durante estos meses hemos trabajado intensamente para avanzar hacia el regreso de ambas hinchadas a los clásicos del fútbol chileno. Desde el inicio hemos impulsado que estos partidos puedan volver a jugarse con público visitante, pero queremos hacerlo con todas las medidas de seguridad necesarias y con herramientas que permitan entregar mayor tranquilidad a quienes asisten al estadio”, complementó.

    “Parte importante de este trabajo ha sido impulsar mejores medidas de seguridad y el uso de nuevas tecnologías. En ese marco, Universidad de Chile avanzó en la incorporación de sistemas de control biométrico y reconocimiento facial para el Estadio Nacional, lo que permitirá contar con mejores herramientas de seguridad y control para los próximos partidos que se realicen en el principal recinto deportivo del país”, insistió.

    También invocó otra razón. “A esto se suma el complejo escenario que está enfrentando nuestro país producto del sistema frontal que ha afectado especialmente a la zona norte. Este es un elemento adicional que también debemos tener presente, actuando con responsabilidad frente a las distintas necesidades que hoy requieren la atención de Carabineros y de las instituciones del Estado. La decisión adoptada para este Superclásico no cambia el objetivo que hemos impulsado durante estos meses. El trabajo realizado ha permitido avanzar en condiciones concretas para los próximos encuentros y vamos a seguir trabajando para que en un futuro próximo los clásicos puedan volver a jugarse con ambas hinchadas, con mayores estándares de seguridad y para que las familias puedan disfrutar del fútbol con tranquilidad”, expresó.

    El rechazo albo

    Más temprano, en el Cacique se adelantaban y rechazaban la posibilidad de que la escuadra de Fernando Ortiz no contara con respaldo en las tribunas. “Nos parece muy preocupante la posibilidad de que el partido entre Universidad de Chile y Colo Colo se juegue sin público visitante. Consideramos que sería un retroceso”, establecía Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, la entidad matriz de los albos.

    Edmundo Valladares (Foto: Andrés Pérez) Andres Perez

    El timonel destacaba la reaparición de los fanáticos forasteros en Macul como una muestra de que la experiencia podía ejecutarse sin riesgos, siempre que se adoptaran las medidas de seguridad respectivas. “En los últimos partidos de Colo Colo, hemos podido jugar con visitas. Con socios, abonados e hinchas en general, sin ningún problema de seguridad. Por lo tanto, consideramos que se deben agotar instancias y revisar fórmulas que permitan que exista público visitante este domingo, en el Estadio Nacional”, enfatizó.

    Valladares fue categórico. “De lo contrario, es una muy mala señal para el fútbol no poder llevar a cabo y organizar eventos deportivos masivos como debe ser. Con público local y visitante”, apuntó.

    Habrá Arengazo

    Los hinchas del Cacique tendrán una posibilidad de reunirse, aunque antes del encuentro. A través de sus plataformas oficiales, Colo Colo anunció que el denominado Arengazo, entrenamiento público con fines motivacionales antes de los partidos importantes, se realizará el sábado, a las 11.45 horas.

    El ingreso será controlado a través de la distribución de tickets gratuitos mediante el sistema Puntoticket. Habrá cuatro tribunas abiertas: Cordillera, Caupolicán, Galvarino y Magallanes.

    Más sobre:Colo ColoLa UUniversidad de ChileSuperclásicoGermán CodinaJosé Antonio KastFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Encarcelan a dos sujetos acusados de haber quemado a otro hombre en el sector costero de Iquique

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal

    Suprema confirma absolución de exejecutivos de la salmonera Nova Austral acusados por contaminación de aguas en Porvenir

    Precio de las bencinas y el diésel volverá a registrar fuerte alza este jueves

    Aseguran que el príncipe Harry y Meghan Markle regresan a Reino Unido tras seis años en EE.UU.

    Carrera por la ONU: Bachelet potencia su mensaje a días de nuevo “straw poll” del Consejo de Seguridad

    Lo más leído

    1.
    Claudio Borghi sobre el retraso en el debut de Vozinha en Colo Colo: “El técnico no está convencido de ponerlo”

    Claudio Borghi sobre el retraso en el debut de Vozinha en Colo Colo: “El técnico no está convencido de ponerlo”

    2.
    Pellegrini ficha al 9 que pidió para la Champions: el Betis logra millonario acuerdo por el delantero estrella de Irlanda

    Pellegrini ficha al 9 que pidió para la Champions: el Betis logra millonario acuerdo por el delantero estrella de Irlanda

    3.
    Tras la prisión preventiva de Michael Clark: la Universidad de Chile se cita con el liquidador de Sartor por Azul Azul

    Tras la prisión preventiva de Michael Clark: la Universidad de Chile se cita con el liquidador de Sartor por Azul Azul

    4.
    Un plantel más amplio y reforzar la gerencia técnica: las lecciones que saca la UC tras su eliminación de la Libertadores

    Un plantel más amplio y reforzar la gerencia técnica: las lecciones que saca la UC tras su eliminación de la Libertadores

    5.
    Liquidador de Sartor se reúne con la prorrectora de la Universidad de Chile tras la prisión preventiva de Michael Clark

    Liquidador de Sartor se reúne con la prorrectora de la Universidad de Chile tras la prisión preventiva de Michael Clark

    6.
    “Confío en usted, Presidente”: el mensaje de Alexis Sánchez a José Antonio Kast por la emergencia climática en Tocopilla

    “Confío en usted, Presidente”: el mensaje de Alexis Sánchez a José Antonio Kast por la emergencia climática en Tocopilla

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Importante alza de la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Importante alza de la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Platense en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Platense en TV y streaming

    Encarcelan a dos sujetos acusados de haber quemado a otro hombre en el sector costero de Iquique
    Chile

    Encarcelan a dos sujetos acusados de haber quemado a otro hombre en el sector costero de Iquique

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Importante alza de la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Precio de las bencinas y el diésel volverá a registrar fuerte alza este jueves
    Negocios

    Precio de las bencinas y el diésel volverá a registrar fuerte alza este jueves

    Claudio Chamorro dejará la gerencia general de Red Megacentro luego de cuatro años en el cargo

    Minutas de la Fed confirman inclinación a futura alza en las tasas de interés

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales
    Tendencias

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Definitivo: no habrá hinchas de Colo Colo en el Superclásico ante la U en el Estadio Nacional
    El Deportivo

    Definitivo: no habrá hinchas de Colo Colo en el Superclásico ante la U en el Estadio Nacional

    En vivo: Coquimbo enfrenta a Platense por el paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores

    Liquidador de Sartor se reúne con la prorrectora de la Universidad de Chile tras la prisión preventiva de Michael Clark

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC
    Tecnología

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón
    Cultura y entretención

    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

    El youtuber y estrella de internet Fede Vigevani anota un hito en Chile: se presentará en el Claro Arena

    Teatro del Puente estrena “La noche de las espaldas” de Larissa Contreras y Marcelo Leonart

    Aseguran que el príncipe Harry y Meghan Markle regresan a Reino Unido tras seis años en EE.UU.
    Mundo

    Aseguran que el príncipe Harry y Meghan Markle regresan a Reino Unido tras seis años en EE.UU.

    Cinco estadounidenses y el jefe de inteligencia de Ecuador mueren en un accidente de helicóptero en Kenia

    ¿Ruptura de aliados?: Por qué Trump convierte a Corea del Sur en otra pieza de su personal diplomacia exterior

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal
    Paula

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive