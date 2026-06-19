Delegado presidencial de la Región Metropolitana: “Para el partido entre la U y Colo Colo habrán hinchas visitantes”

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, se refirió a la iniciativa que busca el gobierno de que las hinchadas de dos equipos puedan volver a estar presentes en los estadios, en especial en los duelos de gran atractivo como lo es el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo.

De hecho, para agosto se tiene planificado la presencia de aficionados de ambos clubes en el Estadio Nacional. “Yo suelo decirle a las personas si les parece natural y razonable que haya partidos de fútbol que sólo tengan que jugar con los hinchas de un club. A mí me parece que eso no es natural, no es obvio, no es razonable y no muestra avances”, señaló a Desde la Redacción de La Tercera.

“El avance es que ojalá todos puedan convivir de manera pacífica, disfrutar el estadio. El avance es que hay ciertos valores deportivos, del respeto al rival, de que hay reglas que también se respetan y una serie de elementos que son importantes y además creo que hay mucho amor y yo sé que esta palabra no se usa mucho en política, pero hay mucho cariño que se va traspasando de generación en generación con la pasión del fútbol. Hay abuelos que llevan a sus nietos y el nieto después, cuando parte el abuelo, el gran recuerdo que tiene es que estaba con su abuelo ahí y todo eso genera vínculo, genera un desarrollo integral de ese niño, se siente querido, se siente parte del tema de pertenencia fundamental”, consideró.

“Entonces también esa pertenencia tiene que ser con un equipo que te convoca a disfrutar una actividad que engrandece y no lo que pasa hoy día que el fútbol se ha transformado en sinónimo de violencia y eso es lo que tenemos que cambiar. No podemos seguir acostumbrándonos a que grupos pequeños violentos terminen ensuciando una actividad deportiva que tiene que convocar a todos y todos debieran de poder disfrutar y eso le conviene tanto al hincha, a los clubes, a los mismos futbolistas. Entonces yo espero que todos coloquen de sí para que los hinchas de visita puedan concurrir nuevamente a los estadios y eso de hecho lo estamos programando de manera especial para el 23 de agosto que es el superclásico en el estadio nacional, donde también van a ingresar algunos hinchas de Colo Colo”, comentó sobre la decisión tomada a mediados de mayo.

“Estamos tratando de hacer todo lo posible para que puedan volver a convivir las hinchadas en los estadios. Si en algún minuto, y en esto también tengo que ser sumamente responsable, nos damos cuenta que persistir en este intento va a generar más un problema que una solución, es obvio que tendremos que revisar la decisión, pero yo hoy día lo que hago es convocar a todos para que podamos reconstruir el fútbol como un espacio familiar de encuentro y que además inspire valores y no siga siendo lo que se transformó en los últimos años, que es sinónimo de violencia”, estableció.

“Eso debemos hacer, al menos el esfuerzo de cambiarlo. Yo no voy a bajar los brazos, voy a tratar de hacerlo, pero si en algún minuto veo que la integridad de las personas puede verse afectada, está claro que de manera responsable como autoridad tendré que tomar decisiones”, agregó.

El ejemplo del Claro Arena

También mencionó el impacto que tuvo la presencia de los hinchas de Boca Juniors en el Claro Arena en el enfrentamiento contra la UC por la Copa Libertadores.

“Tuvimos nuestra gran disputa con relación a Boca y fue un éxito, concurrieron 2.000 personas, visitantes de hinchadas que todos decían que era imposible que pudieran concurrir al Claro Arena y estuvieron ahí, ese día no hubo ningún problema, no hubo ningún inconveniente. Las cosas se tienen que planificar, se tienen que hacer diferente, esperemos que las cosas vayan por el buen camino y si nos damos cuenta que hay riesgos, obviamente tendremos que recapitular, porque siempre con la humildad necesaria, pensando primero en las personas”.

“A mí lo que me parece increíble es que esto que estamos discutiendo se haya normalizado, o sea, se normalizó que la gente no puede ir a disfrutar un evento deportivo, el fútbol, porque resulta que hay gente violenta. Oye, pillemos a los violentos, saquémoslos prohibamos que entren al estadio y que le destruyan la vida deportiva al resto de las personas, es lo que hay que hacer”, concluyó Germán Codina.