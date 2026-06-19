Universidad de Chile está en alerta. El técnico Fernando Gago atraviesa por una compleja situación de salud. Después del triunfo de los laicos sobre O’Higgins, el estratega debió ser traslado a un centro asistencial. Acusaba signos de problemas cardiovasculares.

El entrenador fue operado y está bajo observación médica. De hecho, tuvo que ausentarse de los trabajos estudiantiles programados para esta jornada.

Fue operado: la U informa problemas cardiovasculares de Fernando Gago

La U emitió un escueto comunicado respecto de la condición del exmediocampista de Boca Juniors y el Real Madrid. "Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy", informa.

Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.



Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/wv4RuIZtRj — Universidad de Chile (@udechile) June 19, 2026

“Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, complementa el club universitario, en referencia a la evolución del estratega después del procedimiento quirúrgico al que fue sometido.