Fue operado: la U informa problemas cardiovasculares de Fernando Gago
Después del triunfo sobre O'Higgins, el técnico debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial.
Universidad de Chile está en alerta. El técnico Fernando Gago atraviesa por una compleja situación de salud. Después del triunfo de los laicos sobre O’Higgins, el estratega debió ser traslado a un centro asistencial. Acusaba signos de problemas cardiovasculares.
El entrenador fue operado y está bajo observación médica. De hecho, tuvo que ausentarse de los trabajos estudiantiles programados para esta jornada.
Fue operado: la U informa problemas cardiovasculares de Fernando Gago
La U emitió un escueto comunicado respecto de la condición del exmediocampista de Boca Juniors y el Real Madrid. "Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy", informa.
“Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, complementa el club universitario, en referencia a la evolución del estratega después del procedimiento quirúrgico al que fue sometido.
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