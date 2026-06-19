“El juego solo iba hacia atrás”: hermana de Cristiano Ronaldo arremete contra el plantel de Portugal en el Mundial. Foto: @katiaaveirooficial

Cristiano Ronaldo vive días complicados en el Mundial. Tras el debut de Portugal ante República Democrática del Congo, que terminó 0-0, las críticas apuntaron principalmente a CR7.

El jugador se defendió tras el encuentro. “No faltó nada, así es el fútbol. ¿Pudo haber ganado Portugal? Sí, pero también pudo haber perdido. Cualquiera de los dos equipos podía ganar. Así es el fútbol”, dijo el ariete.

Incluso su entrenador justificó haberlo mantenido todo el partido. “¿Ronaldo tomándose un descanso? ​​No nos fijamos en su edad, sino en cómo se siente", declaró.

“Lo importante es que somos un equipo que no depende de 11 jugadores, sino que contamos con la participación de los 26, y esa es una fortaleza. Hoy seremos muy autocríticos, yo primero. Necesitamos crecer en este Mundial”, agregaba.

Claro que la prensa local no le perdonó la impericia al Bicho. Hubo desde críticas de exjugadores hasta columnas dedicadas al partido del delantero. En ese contexto, la hermana del jugador, Kátia Aveiro, se manifestó al respecto. Lejos de calmar los ánimos, la influencer se lanzó contra los compañeros de Cristiano Ronaldo.

“Mágicamente los jugadores de Portugal desaprendieron a recuperar pelotas, a ganar duelos y a hacer contraataques. El juego solo iba hacia atrás. Qué extraño”, escribió en una historia de Instagram.