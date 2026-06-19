“Tuve miedo”: la sinceridad de Mauricio Pochettino ante el llamado de Donald Trump en pleno Mundial

Estados Unidos fue una de las selecciones que sorprendió positivamente en la primera fecha del Mundial. El equipo norteamericano se impuso por 4-1 sobre Paraguay. Claro que antes del partido, hubo una situción que llamó la atención: Donald Trump llamó por teléfono al entrenador Mauricio Pochettino.

Fue un diálogo escueto en el que el presidente estadounidense le deseó éxito al estratega. “Solo llamé para decirle que es un tipo fantástico, un entrenador fantástico y sé todo sobre su historial y su éxito. Y sé lo grandes que son los jugadores”, dijo.

“Creo que tiene una muy buena oportunidad de llegar hasta las finales. Así que quiero desearle suerte”, añadió el mandatario.

El técnico transandino le agradeció el gesto: “Muchas gracias por su apoyo, señor presidente. Vamos a hacer todo lo posible para que usted y toda la gente en el país se sientan orgullosos”.

Este jueves, en la antesala del encuentro de Estados Unidos ante Australia, el argentino reconoce que aquel diálogo no fue un momento sencillo. “Tuve un poco de miedo, por mi nivel de inglés”, reconoció. En esa línea, explicó que ante esas comunicaciones le pide ayuda a su staff.

Pochettino.

“Fue un par de minutos, estuvo muy cariñoso con todos los jugadores. (Trump) Es una persona un poco ocupada, pero si llegamos a una instancia, seguramente estará con nosotros”, agregó.

Tras su buen debut, Pochettino visualiza un futuro auspicioso para su equipo en el Mundial. “Llegamos en una buena forma mental. Una buena energía grupal, una buena dinámica y una muy buena cohesión. Sin la tensión ni los nervios, ni pensar en las consecuencias, sino disfrutando del ambiente. Solamente es un partido, tenemos que seguir convalidando este nivel”, dijo.

“Yo le decía a los jugadores después del partido: ‘cuidado con que nuestra afición se despierte. Si la gente se empieza a despertar y empieza a sentir la pasión por el fútbol como sentimos nosotros, cuidado, puede ser una gran potencia en el futuro. Fue el partido de la selección de Estados Unidos más visto de todos los tiempos”, añadió.