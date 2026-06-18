Supera a Adidas, Reebok y otras cuatro empresas: la Roja sorprende y acuerda millonario contrato con Marathon hasta 2030

Nuevo auspiciador, nueva camiseta y la esperanza que brinda el inicio de una nueva era. Mientras los ojos del planeta fijan su mirada en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, la selección chilena da un paso importante en su sueño de volver a la elite del fútbol. Lejos de las cámaras, y más bien en silencio, la Roja amarró a la marca que confeccionará su indumentaria hasta el 2030. Se trata de Marathon, empresa de origen ecuatoriano que se adjudicó la vestimenta del combinado nacional tras el fin del contrato con Adidas.

El proceso de licitación comenzó el 1 de enero de este año, que era el último de la gigante alemana como main sponsor de Chile. Las Tres Líneas vestían a la Selección desde octubre de 2021, tras el quiebre y el término anticipado de la relación comercial con Nike, con la que la ANFP incluso se fue a un arbitraje en Nueva York. La asociación resultó victoriosa.

En aquella ocasión postularon 13 empresas. Esta vez fue un poco menos, ya que la Federación invitó a 10 firmas a participar. De esas marcas, seis presentaron ofertas formales y llegaron hasta el final del proceso, entre ellas, Reebok y Marathon Sports.

Adidas, por ser la dueña de los derechos de la Roja, tenía una opción preferente: poder igualar una oferta superior de alguna de sus competidoras. Sin embargo, cuando llegó el momento de abrir los sobres, la oferta de la empresa fundada en Ecuador fue la más conveniente en términos económicos para la sede de Quilín, que hace años atraviesa por un delicado momento financiero.

De esta forma, el organismo presidido por Pablo Milad le dio la opción a la firma germana de igualar o superar lo ofertado por Marathon. La respuesta fue sincera: no podían acercarse a esos montos.

Los millones del contrato de indumentaria entre Marathon y la Roja: hay suculento bono por ir al Mundial 2030

El último contrato entre Adidas y la ANFP contemplaba el pago de US$ 3 millones al año por vestir a la selección chilena, más un royalty del 30% y un bono de alrededor de $ 590 millones, siempre y cuando el equipo que en ese entonces dirigía Eduardo Berizzo clasificara al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, objetivo que no se cumplió.

Según diversas fuentes consultadas por La Tercera, el contrato con Marathon será muy superior al que existía con Adidas, por lo que involucrará un importante incremento en los recursos que recibirá la asociación.

Así, la empresa que a nivel local viste a Huachipato y Unión Española, por ejemplo, pagará US$ 5 millones al año por confeccionar la ropa deportiva de la Roja. El contrato comenzará a regir desde el 1 de enero de 2027.

Además, también contempla un millonario bono por clasificar al Mundial de España, Portugal y Marruecos 2030, que marcará el centenario de la Copa del Mundo de la FIFA. Y aunque la Federación Internacional aún no acuerda con la Conmebol cómo se disputarán las Eliminatorias para la próxima máxima cita, las probabilidades de disputar el evento son altas, si se considera que Argentina, Uruguay y Paraguay están clasificados. Aquel premio por objetivo deportivo también es suculento y ronda los mil millones de pesos.

El otro millonario contrato de la Roja rumbo al Mundial 2030

El positivo cierre de la licitación de la indumentaria de la Roja se suma al contrato que la ANFP selló con Mega por los derechos de televisión de la Selección rumbo al Mundial 2030.

En esa carrera, Mega superó a Canal 13 y Chilevisión y se quedó con la transmisión de los partidos de la Rojapor todo ese período. La estación televisiva pagará US$ 27 millones. Canal 13 ofreció US$ 26 millones y Chilevisión, US$ 25 millones.

Esta vez, el piso económico establecido en Quilín correspondió a lo pagado en el proceso anterior por Chilevisión, cantidad que bordea los 22 millones de dólares solo por concepto de transmisiones televisivas. Esa cifra fue utilizada como base mínima para evaluar las propuestas presentadas por los canales interesados, considerando el valor histórico del producto y la proyección del nuevo ciclo clasificatorio.

Según reconocen al interior de la ANFP, las primeras ofertas recibidas no cumplían plenamente con las expectativas del directorio que preside Pablo Milad. En una fase inicial del proceso, las propuestas fueron consideradas bajas en relación con el piso fijado y con los ingresos obtenidos en ciclos anteriores. Sin embargo, con el avance de la licitación, el escenario comenzó a modificarse.

El proceso de definición de los derechos audiovisuales se desarrolló luego de la adjudicación de los derechos comerciales de la Selección, que fueron asignados previamente a Lions Sports & Media. En ese caso, la propuesta económica fue cercana a 40 millones de dólares.

En el esquema acordado con Lions Sports & Media, la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) mantiene el control mayoritario del negocio. Claro que ambas partes participan de los ingresos que se generen a partir de los auspiciadores de la Selección, repartiendo una tajada de cada contrato comercial asociado a la Roja.

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