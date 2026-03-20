“Chile presentó la camiseta alternativa que no usará en el Mundial”: la nueva burla de la prensa argentina a la Roja

La prensa argentina no deja pasar la oportunidad de burlarse de la Roja. En el último tiempo, ha tenido bastante material. Los constantes fracasos de la Selección, con los fallidos intentos de clasificarse a los mundiales de Rusia, Qatar y, ahora, el que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, han alimentado la creatividad al otro lado de la cordillera.

De paso, los transandinos aprovechan esas imperdibles oportunidades con otro objetivo: intentar liberarse del trauma que les produjeron las finales continentales perdidas ante la Roja en la Copa América de 2015 y la Copa América Centenario del año siguiente. La terapia, hasta ahora, parece infructuosa.

La burla

“Chile presentó la camiseta alternativa con la que no irá al Mundial”, publicó la cuenta oficial de TyC Sports en Instagram, tomando como fondo la imagen del nuevo diseño.

Ese espacio de la estación televisiva se ha transformado en una permanente trinchera para disparar odiosidad hacia el combinado nacional, una conducta que partió precisamente después de los principales logros históricos de la Roja, ante la Albiceleste y con retiros anunciados de Lionel Messi después de cada uno de ellos.

La inspiración

La nueva prenda, que puede ser utilizada en los amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, fue diseñada por Adidas, el sponsor técnico del combinado nacional y, según su propia descripción, está inspirada en el desierto florido. “En 2023, realizamos un estudio de mercado para entender qué hace sentir orgullosos a los chilenos. Los resultados fueron variados, desde la Cordillera de los Andes hasta Torres del Paine, pero lo que más mencionaron los chilenos fue el Desierto Florido, motivo por el que elegimos este increíble fenómeno de la naturaleza como inspiración de esta nueva indumentaria”, señaló Jerome Leveque, gerente general de Adidas Chile.

“El Desierto Florido, lo que es mucho más que un paisaje; es un símbolo de resiliencia y esperanza profundamente arraigado en la identidad chilena. Con esta camiseta quisimos capturar ese espíritu y transformarlo en un emblema que todos puedan llevar con orgullo, dentro y fuera de la cancha”, agregó.