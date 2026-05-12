SMU reporta alza de ingresos en el primer trimestre y una mejora de casi 10% en su Ebitda

SMU reportó este lunes los resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2026, alcanzando un Ebitda de $ 59.393 millones, lo que supone un crecimiento de 9,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

La matriz de Unimarc, Alvi y Super10 en Chile y Mayorsa y Maxiahorro en Perú, informó a la CMF que sus ingresos llegaron a $ 721.592 millones, lo que representa un incremento de 2,1% con respecto al mismo periodo del año anterior.

“Partimos el año con buenas noticias en todos nuestros formatos. Unimarc creció sus ingresos en 2,6%, con un aumento de ventas de locales equivalentes, además de un fuerte desempeño en las nuevas aperturas. Adicionalmente, las ventas online crecieron en un 19%, impulsado por mayores transacciones en las plataformas propias Unimarc.cl y Alvi.cl, junto con una expansión significativa en la cobertura omnicanal. Asimismo, los ingresos de SMU Perú anotaron un incremento de 6,6%”, dijo en un comunicado el gerente general de SMU, Marcelo Gálvez.

A través de un comunicado, la empresa dijo que logró mantener el margen bruto en el nivel alcanzado el 2025, luego de una recuperación importante respecto del 2024. Esto, junto con el crecimiento de los ingresos, permitió que la ganancia bruta aumentara un 2,7%, alcanzando los $ 230.813 millones.

La firma precisó que los gastos operacionales aumentaron solo 0,5% en el trimestre en términos nominales, disminuyendo en términos reales, a pesar del importante crecimiento en el número de tiendas durante el último año.

Excluyendo el efecto de aperturas netas, dijo SMU, los gastos operacionales caerían 1,2% en términos nominales. Esto refleja los buenos resultados de las iniciativas de eficiencia y productividad que la compañía ha implementado en el marco de su plan estratégico, indicó la empresa.

Baja de ganancias

La empresa reportó ganancias por $ 420 millones, lo que se compara con los $ 4.210 millones anotados en el periodo enero-marzo de 2025.

Esta caída se explica esencialmente por la línea de impuestos, la que tuvo una variación negativa de aproximadamente $ 5.000 millones, producto de la menor inflación del período 2026 y su impacto en los impuestos diferidos de la compañía, explicó SMU.

“Es importante señalar que el resultado del primer trimestre de 2026 incluye efectos extraordinarios negativos de CLP 9.000 millones, explicado por un plan de reestructuración con un costo de CLP 12.500 millones, parcialmente compensados por una ganancia en ventas de activos de CLP 3.500 millones. Esta reestructuración generará ahorros por un monto anual similar al costo de la misma, en el año 2026 y en los años posteriores”, explicó Marcelo Gálvez.