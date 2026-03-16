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    La razón de la Roja para borrar a Erick Pulgar de los amistosos frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda

    Nicolás Córdova dio a conoce el listado de jugadores que estarán presentes en la fecha FIFA de marzo. La figura del Flamengo no fue considerada.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker

    Chile ya tiene nómina para enfrentar los próximos amistosos de la fecha FIFA de marzo. Este lunes Nicolás Córdova dio a conocer el listado de jugadores que estarán presentes en los duelos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda.

    El objetivo principal en estos compromisos será ratificar el buen juego mostrado en los duelos anteriores en los que se consiguió victorias sobre Rusia y Perú a finales de 2025.

    Los próximos partidos preparativos se dan en el marco de la FIFA Series 2026, en la que distintas selecciones se reúnen en sedes a lo largo del mundo como preparación para la próxima Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica en algunos meses más.

    El primer encuentro contra Cabo Verde se jugará el viernes 27 de marzo a las 00:00 horas, en el Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda. Y el segundo amistoso será ante la selección local el lunes 30 de marzo a las 3:15 horas en el mismo recinto deportivo.

    Estos amistosos también intentan ser un puente pensando en el proceso clasificatorio para el Mundial de 2030. Nicolás Córdova busca establecer qué jugadores pueden ser parte de aquel proceso.

    Sin embargo, la ausencia de Erick Pulgar, la gran figura de Flamengo, llamó la atención. El volante lleva más de un año sin jugar por la Roja, considerando que su último partido defendiendo la camiseta de Chile se produjo en la derrota por 4-0 ante Colombia por las Eliminatorias, en octubre del 2024.

    Desde la Selección, no dudan en explicar la ausencia del volante formado en Antofagaste. “Lo llamaron, y pidió no ser convocado. No quiso venir”, explican desde la Roja.

    Pulgar, hace unos meses, se refirió a su ausencia en la Roja. “Yo no tengo que pensar en mi retorno a la Selección, eso lo tiene que pensar el entrenador que esté en el momento. Yo hago lo que tengo que hacer en mi club y, en base a eso, me puedo ganar o no el llamado a la Selección”, sostuvo.

    En ese sentido, habló sobre su liderazgo en la selección chilena. “Para ser un referente tienes que llevar varios años en la Selección. Pero acá, el chileno no te da el tiempo para ser un referente. Yo me siento más referente en mi club”, manifestó.

    Los nominados

    En el listado figuran los porteros Lawrence Vigouroux y Thomas Gillier, de Swansea City y Montreal, respectivamente, además de Sebastián Mella, quien milita en Huachipato. Gillier fue tentado para defender a la Selección de Argelia. No obstante, el jugador formado en la cantera de la UC declinó la invitación para seguir defendiendo la portería del equipo que entrena en Juan Pinto Durán.

    Entre los defensores están Felipe Faúndez, Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Iván Román, Ian Gárguez, Guillermo Maripán, Igor Lichnovsky, Gabriel Suazo y Diego Ulloa.

    El mediocampo fueron citados Ignacio Saavedra, Rodrigo Echeverría, Felipe Ogaz, Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Javier Altamirano y Lautaro Millán, mientras que en la ofensiva destancan los valores de Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia, Ben Brereton, Alexander Aravena, Lucas Cepeda y Benjamín Chandía.

    La nómina de la Roja

    El viaje de Córdova

    Durante las últimas semanas, Nicolás Córdova recorrió Portugal, Dinamarca, España y Suiza para ver de cerca jugadores que puedan formar parte de la selección Sub 20 y del combinado adulto, tal como ocurrió en su momento con Miiko Albornoz, Ben Brereton, Lawrence Vigouroux o Nayel Mehssatou.

    “El viaje de Nicolás se enmarca dentro de una gira que estamos realizando como selección en la búsqueda de nuevos jugadores elegibles para potenciar a las futuras selecciones. Preferimos hacerlo de manera presencial para ir avanzando de manera concreta y posteriormente analizar futuras convocatorias según el nivel que exhiban en determinado momento”, explicó Felipe Correa, gerente de selecciones, a El Deportivo.

    De todas maneras, las futuras convocatorias dependerán del rendimiento de cada jugador en sus respectivos equipos y a las necesidades propias del equipo de cara a los próximos torneos oficiales.

    Entre los nombres destacados aparecen los hermanos Reichmuth que comparten la nacionalidad suiza y chilena.

    Nils Reichmuth, nacido el 22 de febrero de 2002, actúa como volante ofensivo en el Thun. Mide 1,75 metros y es zurdo. Fue fichado el 5 de agosto de 2024 y su contrato se extiende hasta el 30 de junio de 2028. Su posición lo ubica como enlace entre el mediocampo y el ataque.

    Su hermano, Miguel Reichmuth, nació el 26 de octubre de 2003 y pertenece al Zurich. Mide 1,71 metros, es diestro y se desempeña como mediocampista defensivo. Firmó con su club el 14 de septiembre de 2022 y mantiene vínculo vigente hasta el 30 de junio de 2030, tras renovar el 26 de septiembre de 2025.

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