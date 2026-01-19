SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Celebra la ANFP: Mega vence a Canal 13 y Chilevisión y se adjudica los derechos de TV de la Roja para el Mundial 2030

    La estación de Carlos Heller supera a Canal 13 y Chilevisión en la batalla por la transmisión de la Selección en el ciclo 2026-2030. Tras una primera ronda de ofertas, el directorio pidió mejorar las proposiciones económicas antes de cerrar el proceso con éxito, según revelan.

    Por 
    Christian González
    Cristian Barrera
     
    Lucas Mujica
    Mega transmitirá el camino hacia el Mundial 2030: la ANFP adjudica los derechos televisivos de la Roja.

    La ANFP llega a la etapa final del proceso de adjudicación de los derechos televisivos de la selección chilena para el ciclo 2026-2030, que contempla las Eliminatorias rumbo al Mundial de España, Marruecos y Portugal. Mega superó a Canal 13 y Chilevisión y se quedó con los derechos de la Roja.

    Esta vez, el piso económico establecido en Quilín correspondió a lo pagado en el proceso anterior por Chilevisión, de 22 millones de dólares solo por concepto de transmisiones televisivas. Esa cifra fue utilizada como base mínima para evaluar las propuestas presentadas por los canales interesados, considerando el valor histórico del producto y la proyección del nuevo ciclo clasificatorio.

    Según reconocen al interior de la ANFP, las primeras ofertas recibidas no cumplían plenamente con las expectativas del directorio que preside Pablo Milad. En una fase inicial del proceso, las propuestas fueron consideradas bajas en relación con el piso fijado y con los ingresos obtenidos en ciclos anteriores. Sin embargo, con el avance de la licitación, el escenario comenzó a modificarse.

    Hace algunos meses se llevó a cabo la apertura de los sobres con las ofertas formales. En esa instancia, las propuestas presentadas por Canal 13, Mega y Chilevisión fueron evaluadas como buenas y parejas entre sí, sin diferencias significativas que permitieran una definición inmediata. Ante ese escenario, la ANFP optó por no cerrar el proceso en esa etapa.

    El directorio del organismo rector del fútbol chileno resolvió invitar a los canales a realizar un esfuerzo económico adicional. La ANFP comunicó a los postulantes que existía margen para mejorar las condiciones de las propuestas, tanto en términos de monto como de estructura, con el objetivo de maximizar los ingresos por los derechos de transmisión de la Roja. Esa solicitud dio paso a una nueva ronda de conversaciones, en la que los canales ajustaron sus ofertas.

    La Roja comenzará su año deportivo en marzo de 2025, en un cuadrangular en Nueva Zelanda. SIPA/PHOTOSPORT

    El proceso también consideró la experiencia previa de los canales en la transmisión de eventos deportivos, así como su capacidad de producción y alcance. Las ofertas no contemplaban tan solo el aspecto de dinero. No obstante, el factor económico ha sido determinante en la etapa final de la evaluación.

    En el pasado, Mega fue el dueño de los derechos de la Selección entre 2015 y 2017. Canal 13, en tanto, transmitió a la Selección entre 2007 y 2010; Chilevisión lo hizo en dos períodos, primero entre 2011 y 2014, y luego desde 2018 hasta 2025.

    Los derechos comerciales

    El proceso de definición de los derechos audiovisuales se desarrolló luego de la adjudicación de los derechos comerciales de la Selección, que fueron asignados previamente a Lions Sports & Media. En ese caso, la propuesta económica fue cercana a 40 millones de dólares.

    En el esquema acordado con Lions Sports & Media, la ANFP mantiene el control mayoritario del negocio. Claro que ambas partes participan de los ingresos que se generen a partir de los auspiciadores de la Selección, repartiendo una tajada de cada contrato comercial asociado a la Roja.

    La resolución de los procesos de derechos comerciales y de televisión marcan el cierre de una negociación que se extendió por varios meses y que incluyó ajustes relevantes respecto de las propuestas iniciales.

    FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa RojaSelección ChilenaANFPTVTelevisión

