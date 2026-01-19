¿Una indirecta a Fernando Zampedri? El particular apodo de la cuenta oficial de Colo Colo a Javier Correa

Colo Colo se encuentra en plena pretemporada. Este domingo, el equipo dirigido por Fernando Ortiz cayó ante Alianza Lima por 3-2, en su segundo amistoso de la Serie Río de la Plata. Los dos goles del cuadro albo fueron obra de Javier Correa.

Luego del encuentro, el atacante argentino le envió un recado a sus críticos. “Se habló mucho de mí, pero me lo tomo con tranquilidad y calma. Hay muchos que quieren estar en mí lugar, pero hay que pelarse el ojete para estar acá y yo me lo pelé. Que sigan hablando, no me interesa”, lanzó.

Lo cierto es que la estadía del argentino en Macul ha estado marcada por las críticas. Si bien suma 22 anotaciones en 52 duelos, sus múltiples fallos le pasan la cuenta.

Ahora, a través de su cuenta oficial de X, el Cacique generó una inesperada reacción en sus seguidores por un apodo llamativo a Correa. “Doblete del Toro. Revive los goles de Javier Correa en el duelo ante Alianza Lima”, escribieron, en un posteo de recuento.

La publicación no pasó desapercibida. Algunos lo toman como un guiño directo a Fernando Zampedri. El goleador histórico de la UC ha sido por seis temporadas seguidas el máximo anotador de la Liga de Primera. Su apodo, el Toro, se ha transformado en un sello en San Carlos de Apoquindo. En el caso de Correa generó debate en redes sociales, al tratarse de un sobrenombre que jamás tuvo en otras instituciones.