Esteban González sigue sin ganar al mando del Querétaro en la liga mexicana

El Querétaro lleva tres partidos en el inicio del Torneo de Clausura 2026 y todavía no puede ganar. Desde los resultados, el desembarco de Esteban González en la Liga MX no ha traído consigo victorias, hasta la fecha. Este sábado, los Gallos Blancos cayeron por 2-1 en su visita a Chivas de Guadalajara.

El pasado 11 de enero fue el debut del entrenador campeón con Coquimbo Unido en el campeonato azteca, con un meritorio empate visitando a los Pumas de la UNAM. Luego, en la segunda jornada, perdió en casa ante Xolos de Tijuana, acabando con una extensa racha invicta del “Chino” dirigiendo en campeonatos de Primera División, sumando lo que hizo con los piratas. Hoy tenía un desafío relevante, visitando al Rebaño Sagrado, uno de los grandes del país del norte.

Al Querétaro le costó en el primer tiempo. Guadalajara, dirigido por el argentino Gabriel Milito, llevó el control del juego, sobre todo desde la posesión (73% en la primera mitad). Esa superioridad quedó de manifiesto con el 1-0 en los 35′, obra de Armando “Hormiga” González, con un cabezazo en el segundo palo.

Para el complemento, la visita esbozó una reacción, pero no alcanzó para ser más efectivo en el área rival. El partido se fue emparejando, sin embargo Chivas iba a golpear nuevamente. En los 61′, Roberto Alvarado sacó una volea de primera tras un centro para el 2-0.

A 10 minutos del epílogo, Gallos Blancos encontró el descuento. Lo hizo Mateo Coronel, capturando un rebote del portero Raúl Rangel. Sin embargo, el marcador no se movería más.

Entonces, el equipo que dirige el “Chino” González suma solo un punto luego de tres jornadas. Aparece en el 15º lugar de la tabla del Clausura, a la misma altura del América, un coloso azteca, aunque las Águilas tienen un partido menos. Precisamente, Chivas son los líderes de la competencia con puntaje ideal: 9 de 9.

El próximo duelo del equipo que dirige el entrenador nacional será el 1 de febrero, recibiendo al Pachuca.