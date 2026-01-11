Sigue sin saber de derrotas: Esteban González empata en su debut con el Querétaro en la Liga MX

Esteban González tuvo su primera prueba con el Querétaro y la pasó con nota positiva. Tras liderar una pretemporada en la que sus dirigidos terminaron invictos, el entrenador campeón con Coquimbo Unido registró su estreno oficial en la jornada inaugural del Torneo Clausura de la Liga MX. Ante los Pumas de la UNAM, en condición de visita, el otrora DT aurinegro dejó buenas sensaciones: se repuso a un marcador desfavorable y lo empató 1-1.

Estreno sin daños

Fiel al estilo que plasmó en su exitosa experiencia con los piratas, el adiestrador chileno privilegió la solidez defensiva antes que el control del balón. Un 68% de la tenencia a favor de Pumas, contra el 32% de los Gallos Blancos, dio cuenta de la dinámica del primer tiempo.

El Chino apostaba por salir rápido, cargándose por las bandas. Para ello, dejó atrás el tradicional 4-2-3-1 que utilizaba en Coquimbo y lo cambió a un 4-1-4-1 en su primera formación titular por la Liga MX. Allí, sus armas más punzantes fueron el ecuatoriano Jhojan Julio, por la izquierda; y Lucas Rodríguez, por la derecha. Sin embargo, pese a los avances por ese sector, no pudo registrar un disparo que revistiera peligro considerable.

El partido era sobrio, pues ninguno de los dos equipos se atrevía a romper con la monotonía del juego. González se sentía, en cierto modo, cómodo con aquello, ya que en su paso por Coquimbo estaba acostumbrado a resistir y pegar en el momento justo.

No obstante, en medio de esa actitud pragmática, fue que recibió un golpe inesperado. Tan solo a los tres minutos del segundo tiempo, Adalberto Carrasquilla marcó el 1-0 a favor de los universitarios. El panameño sacó una volea rasante desde fuera del área, se desvió en la pierna de un zaguero del Querétaro, y la trayectoria cambió por completo.

Se desordenaba el plan. Con la desventaja en el marcador, fue momento de cambiar el libreto defensivo. Los Gallos Blancos, frente a la urgencia de tener que rescatar un punto en el estadio Olímpico Universitario, dieron rienda suelta a la ofensiva y poco a poco se fueron acercando al empate. Así, a los 71′, y después de una gran pared con Jean Unjanque, Mateo Coronel ingresó hasta el área y batió al portero Keylor Navas.

La igualdad sorprendió a los más de 30 mil hinchas locales, pues el conjunto felino aparecía como el gran favorito en el papel. Cabe remarcar que el Querétaro había sido uno de los peores equipos del torneo mexicano el año pasado, finalizando en el puesto 17 (penúltimo) y con apenas 12 puntos.

Sin embargo, aquellos resultados negativos parecen ir quedando atrás. Si se tiene en cuenta el gran rendimiento que se exhibió en los partidos de preparación, Esteban González volvió a mostrar una cara positiva al rescatar una valiosa unidad en condición de forastero. Con la fortaleza en el fondo y la contundencia en las pocas llegadas que tuvo en el ataque, la revolución del DT campeón chileno llegó con fuerza hasta el país azteca.