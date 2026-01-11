SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Ofertas de Brasil y desacuerdo en las cifras traban la llegada de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile

    Pese a la prioridad que le han dado los azules al fichaje del delantero argentino, aún no logran sacarlo de Fortaleza ni arreglan sus elevados honorarios.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Juan Martin Lucero quiere venir, pero aún no hay acuerdo con la U.

    La gerencia deportiva de la U, encabezada por Manuel Mayo, vive sus horas más frenéticas. Su fichaje más anhelado, el delantero Juan Martín Lucero, experimenta un retraso inesperado. Los azules aún no llegan a un acuerdo con los dueños de su pase ni con el jugador.

    Las próximas horas serán claves para acelerar la negociación o darla -definitivamente- por caída. Los azules han buscado distintas fórmulas para contar con el argentino y el propio futbolista ha demostrado interés por volver a disputar la Liga de Primera. Sin embargo, hay que convencer al Fortaleza y afinar detalles con el atacante y su entorno.

    Lucero está entrenando con Fortaleza.

    Se retrasa la llegada de Lucero a la U por desacuerdo en las cifras

    Lo que entrampa la contratación del Gato son los números. Una de las cifras principales es la que Fortaleza, dueño de su carta, pretende recibir por el pase del artillero. Cabe recordar que el club brasileño tuvo que pagarle 1,7 millones de dólares a Colo Colo para quedarse con el pase del futbolista. El equipo de Ceará perdió la categoría y necesita alivianar la carga salarial, pero tampoco está dispuesto a dejar partir a Lucero en condiciones poco convenientes.

    La U les ofreció a los brasileños un préstamo con opción de compra y dividir equitativamente el sueldo del jugador. El entendimiento se cayó cuando comenzaron las conversaciones para que el jugador rescindiera contrato y llegara a Santiago con el pase en su poder.

    Ahora Fortaleza aspira a una retribución económica. Además, Lucero tampoco quiere salir sin cobrar los dos años de contrato que le quedan y, según el Diario do Nordeste, estaría dispuesto a resignar la mitad.

    Otro de los factores que impiden el viaje del deportista a Santiago es su cuantioso sueldo: gana más de 100 millones de pesos mensuales. “Esos montos no están para nada alineados con el presupuesto del club”, dijo Mayo en la presentación de Eduardo Vargas.

    En el CDA esperan que la cifra baje ostensiblemente y por lo mismo, no se descarta el ingreso de un nuevo auspiciador que contribuya a financiar el fichaje

    Finalmente, Lucero maneja otras ofertas del fútbol brasileño, que le permitirían mantener sus ingresos y quedarse en un ambiente que le agrada. Aunque, tal como se lo ha dicho a su entorno, le entusiasma volver a Chile y encuentra atractivo el proyecto deportivo de Francisco Meneghini. Las conversaciones se mantienen. La idea es zanjar la materia en las próximas 48 horas.

    De concretarse su arribo, Lucero viajaría inmediatamente a Chile para realizarse los chequeos médicos correspondientes e integrarse a la pretemporada universitaria, que se desarrollará en las instalaciones del Sifup, en Pirque.

