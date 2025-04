En cuotas: el millonario monto que Fortaleza le pagará a Colo Colo por Juan Martín Lucero

Juan Martín Lucero volverá al Monumental. El transandino integrará la escuadra de Fortaleza que visitará a Colo Colo por la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores. Con seguridad, la recepción no será de las mejores: aunque el transandino marcó 24 goles en el año en que estuvo en el Cacique, en el Monumental aún no le perdonan que haya dejado el club cuando se habían cumplido todas las formalidades para extender su permanencia. Habían abonado los US$ 900 mil dólares que contemplaba la opción de compra respectiva.

Los albos reclamaron ante los organismos pertinentes el perjuicio patrimonial que consideraron haber sufrido. Finalmente, después de un largo proceso, en que la FIFA mantuvo al jugador inactivo y el TAS levantó el castigo y visando un acuerdo entre las partes que establecía un millonario pago en favor del Cacique. Aún así, sus fanáticos no perdonan al transandino. Le harán sentir el desprecio en Macul.

En cómodas cuotas: el millonario monto que Fortaleza le pagará a Colo Colo por Juan Martín Lucero

El club brasileño y el Cacique terminaron llegando a un entendimiento. "Fue hecho un acuerdo con Colo Colo para mitigar la demanda judicial y dentro de ese acuerdo fueron acertados unos valores... Fortaleza está pagando 10 millones de reales de manera parcelada”, explicó Bruno Acioli, miembro del Consejo Directivo de la sociedad anónima que administra al club brasileño. Es decir, los albos terminarán recibiendo US$ 1,7 millones producto del pacto.

Dos años después de haberse iniciado la contienda, las divergencias llegan a su fin. “La decisión fue hacer este acuerdo con Colo Colo, cerrar este capítulo, quedarnos con Lucero y navegar el barco”, comentó el directivo brasileño.

Juan Martín Lucero celebra en Colo Colo.

Una presencia que se extraña

Los albos siguen lamentando la salida de Lucero. Probablemente, eso explique en parte la animosidad en su contra. En 2022, el mendocino llegó a ser considerado como el mejor jugador de la temporada. Su participación terminó siendo clave para que el equipo que dirigía Gustavo Quinteros se quedará con el título de la temporada.

De hecho, su salida activó un plan que no estaba considerado. Inicialmente, el año pasado el Cacique confió en el paraguayo Guillermo Paiva, quien, aunque mostró actitud y despliegue, no logró transformarse en la solución goleadora que requería el equipo de Jorge Almirón. En ese escenario, Blanco y Negro debió meterse la mano al bolsillo y terminó invirtiendo US$ 1,8 millones para financiar la compra de Javier Correa a Estudiantes de La Plata, en la tercera operación más costosa de la historia de la concesionaria.