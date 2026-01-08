Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández

Fue un martes muy tenso en el Centro Deportivo Azul. El nuevo técnico de la U, Francisco Meneghini, decidió no contar con Leandro Fernández para esta temporada. La determinación sorprendió a muchos en La Cisterna, sobre todo, al delantero argentino, en cuyo currículum ostenta pasos por grandes clubes como Independiente de Avellaneda, Vélez Sarsfield, Nacional de Montevideo e Inter de Porto Alegre.

Paqui citó al atacante a una reunión. En ella, le explicó las diversas razones de su salida, las que, principalmente, daban a entender que no encajaba en su idea futbolística. Al escuchar los argumentos del entrenador de 37 años, el oriundo de Santa Fe quedó muy molesto. De hecho, se produjo una fuerte discusión en la que el jugador recriminó al DT por comunicarle el 6 de enero una resolución que pudo haberle avisado con varios días de anticipación, revelan en La Cisterna.

En el CDA cuentan que la molestia de Leandro Fernández también alcanzó a Manuel Mayo, gerente técnico de Azul Azul, porque el ejecutivo le había comunicado que sería considerado este año, justamente, el último de su contrato con la tienda universitaria. Ante esa situación, el futbolista le había encontrado colegio a su hijo e, incluso, había expandido su negocio de barbería en Santiago.

Por otro lado, su salida dejó dividido al camarín universitario, donde el delantero tenía varios amigos, entre ellos, sus compatriotas y algunos de los veteranos. Hasta la barra brava Los de Abajo salió en defensa del transandino y se lanzó contra el nuevo adiestrador: “Paqui, en esta campaña la hinchada y los símbolos de la U nos ayudarán a alcanzar la copa, no repitas errores de antaño, la U es grande por su gente, no somos O’Higgins, Lea a pesar de no nacer en la U o en Chile, siempre se la ha jugado por el club, tanto así, que su hijo juega en nuestras divisiones inferiores, jugadores identificados con la camiseta pesan mas que cualquier otro”.

El primer terremoto de Paqui Meneghini en la U por cortar a Leandro Fernández

Apenas llegó a la U, el exentrenador de O’Higgins empezó a tomar decisiones. “Entiendo las dudas que puede haber por mi llegada, pero no son dudas que yo tenga. Tengo mucha convicción y confianza en el cuerpo técnico”, manifestó el nuevo DT durante su presentación, el pasado 30 de diciembre. Y no disponer de Fernández es uno de los primeros golpes en la mesa del reemplazante de Gustavo Álvarez.

La revolución ofensiva de los azules asoma como total. Se fueron Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra y Rodrigo Contreras, las que se definieron previo al desembarco del nuevo DT. El único que quedaba de los delanteros era el 9.

Se trató de algo inesperado, toda vez que el delantero transandino terminó bien en 2025, dejando mejores sensaciones respecto a su desempeño previo. Tiene contrato vigente con la U hasta diciembre de 2026, luego de haber renovado por dos temporadas, en mayo de 2024. Ahora tendrá que buscar club.

Las razones de Paqui Meneghini para cortar a Leandro Fernández

Meneghini esgrime razones futbolísticas para no contar con Fernández. Según conoce El Deportivo, el futbolista de 34 años (en marzo próximo cumplirá 35) fue comunicado de que no está en los planes porque no entra en el estilo de juego que intenta diseñar el estratega. Por lo mismo, se le indicó de que busque club. El cambio es drástico, pues, en un inicio, Manuel Mayo le había manifestado que estaba considerado para el proyecto de este año, que incluye, por ejemplo, la disputa del duelo único ante Palestino para ingresar a la fase grupal de la Copa Sudamericana.

Paqui es un entrenador que ha transitado por diversos modelos tácticos durante su carrera. Por ejemplo, ha usado la línea de tres y también la de cuatro en faceta defensiva, como arriba ha jugado con dos y con tres atacantes. El recuerdo más fresco fue en O’Higgins, donde plasmó una escuadra de transiciones rápidas y con futbolistas de buen pie, en un esquema base de 4-3-3. Supo congeniar a jugadores de rica técnica con Bryan Rabello y Martín Sarrafiore, con extremos como Francisco González y Rodrigo Godoy, más la presencia de una referencia en el área como Maximiliano Romero.

¿Dónde entraría Fernández en un diseño de este estilo en la U 2026? No tiene las características de un 9 tradicional, porque tiende a bajar y participar de la elaboración. Tampoco es un puntero, tipo Maximiliano Guerrero. Remontándose a 2024, era usual que arrancara desde la izquierda e irse hacia el centro, buscando la posición para el remate franco.

Además del gusto futbolístico del entrenador, otro aspecto a considerar dice relación con los cupos de extranjeros. La U está ad portas de cerrar las incorporaciones de tres foráneos y necesitaba liberar una plaza. Sacando a Fernández de la ecuación, los azules cuentan con Franco Calderón, Felipe Salomoni y Sebastián Rodríguez (otro que puede partir). A esto hay que sumar las posibles llegadas del volante paraguayo Lucas Romero, y de los delanteros Juan Martín Lucero y Octavio Rivero. Los eventuales fichajes de los dos exjugadores de Colo Colo inciden directamente en la posición secundaria que iba a tener Leandro Fernández.

Además, ya está Eduardo Vargas, concretando un anhelado retorno en el cuadro del chuncho. Por cierto, Turboman manifestó en su presentación que ahora prefiere jugar más suelto que ser un ariete nominal.

El último portador de la dorsal 9 de la U tuvo una disminución en su participación en el equipo en los últimos dos años. En 2025 disputó 40 partidos (22 como titular), con un total de 2237 minutos. Incidió directamente en 17 goles, con 10 anotaciones y siete asistencias. En 2024 tuvo menos encuentros, pero sumó más minutos en el campo. Esto se puede explicar porque en el año que recién pasó la U volvió a la arena internacional y jugó más. En los 34 partidos que disputó Fernández, salió desde el arranque, completando 2863 minutos. Influyó en 26 tantos, con 13 goles y 13 asistencias.

El mercado está abierto en las oficinas de Azul Azul. Para las entradas y las salidas.