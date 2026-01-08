SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández

    Extrañeza causó la decisión del nuevo entrenador de Universidad de Chile, ubicando en la rampa de salida al delantero transandino, con contrato vigente hasta fines de 2026. El exIndependiente no entra en el modelo táctico-futbolístico que elabora el DT azul y se fue muy molesto con el entrenador.

    Por 
    Cristian Barrera
    Matías Parker
     
    Carlos Tapia

    Fue un martes muy tenso en el Centro Deportivo Azul. El nuevo técnico de la U, Francisco Meneghini, decidió no contar con Leandro Fernández para esta temporada. La determinación sorprendió a muchos en La Cisterna, sobre todo, al delantero argentino, en cuyo currículum ostenta pasos por grandes clubes como Independiente de Avellaneda, Vélez Sarsfield, Nacional de Montevideo e Inter de Porto Alegre.

    Paqui citó al atacante a una reunión. En ella, le explicó las diversas razones de su salida, las que, principalmente, daban a entender que no encajaba en su idea futbolística. Al escuchar los argumentos del entrenador de 37 años, el oriundo de Santa Fe quedó muy molesto. De hecho, se produjo una fuerte discusión en la que el jugador recriminó al DT por comunicarle el 6 de enero una resolución que pudo haberle avisado con varios días de anticipación, revelan en La Cisterna.

    En el CDA cuentan que la molestia de Leandro Fernández también alcanzó a Manuel Mayo, gerente técnico de Azul Azul, porque el ejecutivo le había comunicado que sería considerado este año, justamente, el último de su contrato con la tienda universitaria. Ante esa situación, el futbolista le había encontrado colegio a su hijo e, incluso, había expandido su negocio de barbería en Santiago.

    Por otro lado, su salida dejó dividido al camarín universitario, donde el delantero tenía varios amigos, entre ellos, sus compatriotas y algunos de los veteranos. Hasta la barra brava Los de Abajo salió en defensa del transandino y se lanzó contra el nuevo adiestrador: “Paqui, en esta campaña la hinchada y los símbolos de la U nos ayudarán a alcanzar la copa, no repitas errores de antaño, la U es grande por su gente, no somos O’Higgins, Lea a pesar de no nacer en la U o en Chile, siempre se la ha jugado por el club, tanto así, que su hijo juega en nuestras divisiones inferiores, jugadores identificados con la camiseta pesan mas que cualquier otro”.

    El primer terremoto de Paqui Meneghini en la U por cortar a Leandro Fernández

    Apenas llegó a la U, el exentrenador de O’Higgins empezó a tomar decisiones. “Entiendo las dudas que puede haber por mi llegada, pero no son dudas que yo tenga. Tengo mucha convicción y confianza en el cuerpo técnico”, manifestó el nuevo DT durante su presentación, el pasado 30 de diciembre. Y no disponer de Fernández es uno de los primeros golpes en la mesa del reemplazante de Gustavo Álvarez.

    La revolución ofensiva de los azules asoma como total. Se fueron Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra y Rodrigo Contreras, las que se definieron previo al desembarco del nuevo DT. El único que quedaba de los delanteros era el 9.

    Se trató de algo inesperado, toda vez que el delantero transandino terminó bien en 2025, dejando mejores sensaciones respecto a su desempeño previo. Tiene contrato vigente con la U hasta diciembre de 2026, luego de haber renovado por dos temporadas, en mayo de 2024. Ahora tendrá que buscar club.

    Las razones de Paqui Meneghini para cortar a Leandro Fernández

    Meneghini esgrime razones futbolísticas para no contar con Fernández. Según conoce El Deportivo, el futbolista de 34 años (en marzo próximo cumplirá 35) fue comunicado de que no está en los planes porque no entra en el estilo de juego que intenta diseñar el estratega. Por lo mismo, se le indicó de que busque club. El cambio es drástico, pues, en un inicio, Manuel Mayo le había manifestado que estaba considerado para el proyecto de este año, que incluye, por ejemplo, la disputa del duelo único ante Palestino para ingresar a la fase grupal de la Copa Sudamericana.

    Paqui es un entrenador que ha transitado por diversos modelos tácticos durante su carrera. Por ejemplo, ha usado la línea de tres y también la de cuatro en faceta defensiva, como arriba ha jugado con dos y con tres atacantes. El recuerdo más fresco fue en O’Higgins, donde plasmó una escuadra de transiciones rápidas y con futbolistas de buen pie, en un esquema base de 4-3-3. Supo congeniar a jugadores de rica técnica con Bryan Rabello y Martín Sarrafiore, con extremos como Francisco González y Rodrigo Godoy, más la presencia de una referencia en el área como Maximiliano Romero.

    ¿Dónde entraría Fernández en un diseño de este estilo en la U 2026? No tiene las características de un 9 tradicional, porque tiende a bajar y participar de la elaboración. Tampoco es un puntero, tipo Maximiliano Guerrero. Remontándose a 2024, era usual que arrancara desde la izquierda e irse hacia el centro, buscando la posición para el remate franco.

    Además del gusto futbolístico del entrenador, otro aspecto a considerar dice relación con los cupos de extranjeros. La U está ad portas de cerrar las incorporaciones de tres foráneos y necesitaba liberar una plaza. Sacando a Fernández de la ecuación, los azules cuentan con Franco Calderón, Felipe Salomoni y Sebastián Rodríguez (otro que puede partir). A esto hay que sumar las posibles llegadas del volante paraguayo Lucas Romero, y de los delanteros Juan Martín Lucero y Octavio Rivero. Los eventuales fichajes de los dos exjugadores de Colo Colo inciden directamente en la posición secundaria que iba a tener Leandro Fernández.

    Además, ya está Eduardo Vargas, concretando un anhelado retorno en el cuadro del chuncho. Por cierto, Turboman manifestó en su presentación que ahora prefiere jugar más suelto que ser un ariete nominal.

    El último portador de la dorsal 9 de la U tuvo una disminución en su participación en el equipo en los últimos dos años. En 2025 disputó 40 partidos (22 como titular), con un total de 2237 minutos. Incidió directamente en 17 goles, con 10 anotaciones y siete asistencias. En 2024 tuvo menos encuentros, pero sumó más minutos en el campo. Esto se puede explicar porque en el año que recién pasó la U volvió a la arena internacional y jugó más. En los 34 partidos que disputó Fernández, salió desde el arranque, completando 2863 minutos. Influyó en 26 tantos, con 13 goles y 13 asistencias.

    El mercado está abierto en las oficinas de Azul Azul. Para las entradas y las salidas.

    Lee también:

    Más sobre:Universidad de ChileLa ULa Tercera PMFútbol nacionalLeandro FernándezFrancisco MeneghiniAzul AzulLiga de PrimeraPaqui MeneghiniManuel Mayo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de Apelaciones de Iquique anula condena a ex jefe de Administración y Finanzas de Alto Hospicio

    Boeing 737 Fireliner y Hércules C-130 encabezan nuevamente despliegue aéreo para combate de incendios en temporada 2025-2026

    El ambicioso proyecto de restauración de la Casa Central de la U. de Chile

    Claudio Alvarado asume papel vigilante en negociaciones por presidencias del Senado y la Cámara

    La intervención más dura de Kast: apunta a Boric y su gobierno en cita con los empresarios

    Los primeros pasos de Chevesich: nueva presidenta marca un estilo frontal y se evalúa prescindir del cargo de vocería

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Corte de Apelaciones de Iquique anula condena a ex jefe de Administración y Finanzas de Alto Hospicio
    Chile

    Corte de Apelaciones de Iquique anula condena a ex jefe de Administración y Finanzas de Alto Hospicio

    Boeing 737 Fireliner y Hércules C-130 encabezan nuevamente despliegue aéreo para combate de incendios en temporada 2025-2026

    El ambicioso proyecto de restauración de la Casa Central de la U. de Chile

    Ventas de autos nuevos repuntaron en 2025 y se prevé que sigan acelerándose este año
    Negocios

    Ventas de autos nuevos repuntaron en 2025 y se prevé que sigan acelerándose este año

    Reforma política: nudo del poder

    Empresarios en Icare, esperanzados con discurso de Kast e ideas de Quiroz

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia
    Tendencias

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández
    El Deportivo

    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández

    Mientras se concreta su venta a Vasco da Gama: Alan Saldivia desaparece de la pretemporada e irrita a Colo Colo

    Atento Colo Colo: club español se baja de la pelea por contar con Lucas Cepeda

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    El alabado regreso de The Pitt, una de las mayores sorpresas del streaming del último tiempo
    Cultura y entretención

    El alabado regreso de The Pitt, una de las mayores sorpresas del streaming del último tiempo

    The Ganjas publica su nuevo EP Drug Dr

    La experiencia inmersiva Arquitectura Sonora suma segunda función en Basílica de Lourdes por éxito en venta de tickets

    Los inéditos detalles de la llamada entre Trump y Petro: Qué se espera ahora de la relación entre EE.UU. y Colombia
    Mundo

    Los inéditos detalles de la llamada entre Trump y Petro: Qué se espera ahora de la relación entre EE.UU. y Colombia

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo