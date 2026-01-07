SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    La U le busca salida a Leandro Fernández: el misterio detrás de la inminente partida del delantero

    El ariete está en la puerta de salida del club. Las razones aún no están claras. El año pasado, el atacante había deslizado la opción de partir.

    Por 
    Christian González
     
    Matías Parker
    Leandro Fernández, en un partido de la U. (Foto: Photosport) PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Leandro Fernández puede salir de la U. La condicionalidad de la frase depende del éxito con que culminen las gestiones que se realicen con ese objetivo. Los estudiantiles le buscan club al delantero, una clara señal respecto de que su permanencia no es prioritaria.

    El ariete fue comunicado por la gerencia deportiva de la institución azul de que no será considerado en el plantel para la próxima temporada. El contratiempo no es menor, considerando que al exjugador de Independiente aún le queda un año de contrato con el club. Los caminos son dos: o la U se hace cargo del contrato del jugador o le busca un destino que, al menos, le permita reducir el gasto.

    La U le busca salida a Leandro Fernández: el misterio detrás de la inminente partida del delantero

    Fernández experimenta un drástico cambio de planes, pues, en principio, Manuel Mayo le había manifestado que estaba considerado en el proyecto para 2026, un año en que los azules buscarán conseguir un título que les ha resultado esquivo desde el primer semestre de 2017.

    Esa seguridad no la tenía en noviembre, cuando abrió la puerta para una partida anticipada. “A fin de año vamos a hacer un balance, no solo nosotros, también la institución. Seguramente se hará una evaluación de todos los jugadores. Soy muy feliz acá y mi familia también, así que dependerá mucho más de lo que quiera la dirigencia para el año que viene”, estableció.

    Leandro Fernández, en un partido de la U (Foto: Photosport) ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Fernández llegó a la U en 2023. Su último club había sido Independiente. Su currículo resultaba extenso y atractivo. Defensa y Justicia, Ferro Carril Oeste, Godoy Cruz y Vélez, además de varios pasos por los Diablos Rojos en su país; Tijuana, en México; Comunicaciones, en Guatemala; Internacional, en Brasil; y Nacional, en Uruguay, completan un recorrido que llamó la atención y llevó a que fuera considerado como la solución ofensiva que necesitaban los universitarios. Antes de pisar el CDA, había jugado 314 encuentros, con 81 goles y 44 asistencias.

    En la U ha disputado 99 partidos, en los que ha marcado 33 goles y ha aportado 23 asistencias. En 2025, considerando todos los frentes en los que participó el equipo que dirigía Gustavo Álvarez, registra 40 partidos jugados, con 10 anotaciones y siete cesiones.

    Con los azules, la relación se había desgastado en el último tiempo. De hecho, en la intimidad del centro deportivo que los laicos mantienen en La Cisterna se dejaba entrever la molestia por algunas actitudes del futbolista.

    Su destino, si efectivamente Fernández opta por salir, es una incógnita. Eso sí, hay una señal importante: el jugador es representado por Christian Bragarnik. El poderoso agente argentino es uno de los dueños de O’Higgins, lo que abre la posibilidad de que no deje el país y recale en el conjunto rancagüino.

