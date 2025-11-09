La alegría de Leandro Fernández por su renacer con la U: “Siempre sale el sol; estoy contento por volver a convertir”

Universidad de Chile no suelta la ilusión por el cupo de Chile 2 a la próxima Copa Libertadores. El cuadro azul sacó adelante un partidazo en el estadio Santa Laura tras imponerse por 4-3 a Deportes Limache, que sigue complicado con la permanencia.

El Romántico Viajero tuvo que extremar recursos para llevarse el triunfo en la comuna de Independencia. Inició el cotejo con dos goles abajo, para luego remontarlo en la segunda mitad. Pese a que sufrió una nueva anotación, obra de Facundo Pons, lo terminó ganando gracias a una genialidad de Leandro Fernández. Fue una guerra de goles.

En ese sentido, por la magnitud de la victoria que los mantiene en la pelea por acceder al torneo más importante del continente, el entrenador Gustavo Álvarez realizó un barrido del crucial compromiso frente a los tomateros. “Si analizo el trámite, arrancamos en desventaja por un desacople y luego por una distracción. Sin perder de vista que en la primer jugada ellos habían tenido una clara. A partir del segundo tiempo el equipo mostró rebeldía y tuvimos varias situaciones. Consideramos que había que ajustar el sistema y agregar una característica más de ataque (con el ingreso de Maximiliano Guerrero). Me parece que el equipo, a partir de la convicción y el esfuerzo, logró dar vuelta el resultado”, señaló en diálogo con TNT Sports.

El adiestrador azul es consciente de lo que está en juego. Por ello, ya fija el objetivo en el próximo duelo, donde la U visitará a un encendido O’Higgins de Rancagua. “Después de esta seguidilla, tenemos dos semanas para preparar, una vez más, un partido decisivo como tantos de los que tuvimos en el año. Ahora, este pasa a ser el más importante”, cerró.

Gustavo Álvarez en el duelo entre la U y Limache FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

La figura del partido

La salvación para Gustavo Álvarez llegó de la mano de Leandro Fernández. El delantero le dio al vuelta a un complejo momento personal (estuvo cerca de cinco meses sin marcar) y ya se inscribió con tres goles en los últimos dos enfrentamientos: ante Everton, el miércoles pasado; y con un doblete frente a los tomateros, este domingo.

En ese marco, el atacante valoró la gran reacción que les permitió darle la voltereta al marcador. “El equipo tuvo valentía por ir a buscarlo después de ir perdiendo 2-0. Siempre con la misma forma e idea. Felicitar al equipo que realizó un gran trabajo, porque sacó adelante un partido duro contra un equipo difícil, que está peleando otras cosas”, comentó.

A su vez, el argentino no escondió la alegría por su renacer goleador. “Como dice el dicho: ‘Siempre sale el sol’. Hay que estar tranquilo. Estoy contento por volver a convertir y ayudar al equipo. Y más por disfrutarlo con nuestra gente en casa. El último gol fue a partir de un centro espectacular del flaco (Lucas Di Yorio). Controlo, me quedó para tomarme un tiempo más, y por suerte decidí bien. La pelota pudo entrar y sirvió para dejar los tres puntos”, agregó.

Por último, al igual que Álvarez, el exjugador de Independiente de Avellaneda también posa la mirada en la misión de meterse a la Libertadores. “Seguimos vivos en la lucha por el Chile 2. Vamos a pelear con nuestras armas hasta el final. Va a ser difícil, porque los rivales también juegan. Ahora a descansar, porque se viene el parate. Está muy mal organizado eso, pero es así. Hay que adaptarse y ojalá el año que viene se juegue más seguido”, concluyó.

Gracias a esta contribución de Fernández, la U sigue en la cuarta posición con 48 puntos. Los laicos mantienen al rojo vivo la persecusión con la UC y O’Higgins, que están con 51 y 50 unidades, respectivamente.