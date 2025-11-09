OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    Partidazo en Santa Laura: la U bate al aguerrido Limache y se aferra a la ilusión del Chile 2

    En el recinto de Independencia, se dio uno de los mejores duelos del Torneo Nacional 2025. Los tomateros sorprendieron de entrada, poniéndose 2-0 arriba en 15'. Los azules despertaron y remontaron en el segundo tiempo, para un atractivo 4-3 final. Leandro Fernández destacó con un doblete.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La U derrotó por 4-3 a Limache y no suelta la ilusión del Chile 2. Foto: Photosport

    A estas alturas del campeonato, cada partido incide y mueve la tabla, arriba y abajo. Un ejemplo de esto fue el enfrentamiento de Universidad de Chile con Deportes Limache, duelo vital en la pelea por las copas y también por la permanencia. O sea, el partido no lo jugaban solamente azules y tomateros. La atención era más amplia. En la cancha de Santa Laura, se dio un partidazo, con siete goles. La U se impuso 4-3 y sigue soñando con irse de copas en 2026.

    Las victorias de la UC, sobre La Serena, y de O’Higgins, a Ñublense, le dieron presión a los pupilos de Gustavo Álvarez, para no perder rastro en la pelea por el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores, pensando además que en la próxima fecha visita Rancagua. Mientras que los limachinos también contaban con una mochila a cuestas: escapar del descenso. Sabían de la caída de Unión Española con Colo Colo y podían alejarse, sobre todo porque deben enfrentarse contra los rojos.

    El primer cuarto de hora fue totalmente en modo Limache. La sorpresa se instaló en Independencia por el trepidante inicio de los forasteros y la pálida imagen que daba la U. El 4-1-4-1 (o 4-5-1) que planteó Víctor Rivero, con un juego de transiciones rápidas, le causaba numerosos dolores de cabeza al local. En los 11′, llegó el 1-0 de Bastián Silva (quien da minutos Sub 21 a los limachinos) definiendo de primera tras una gran asistencia de Luis Guerra, entre dos marcadores.

    El cuadro del chuncho no se acomodaba en la cancha, mostrando dudas. Ese mal comienzo se profundizó con el 2-0 de Facundo Pons, en los 15′. La visita jugó rápido un balón parado, Guerra envía un centro al segundo poste y el ariete argentino conectó para anotar. La U estaba desconcentrada y desconcertada. En ese escenario de dudas en los azules, el venezolano Guerra era un peligro vivo para Zaldivia y compañía.

    Pasados los 20′, con dos goles en contra, los azules empezaron a acordarse que estaban jugando y que necesitaban los tres puntos para el Chile 2 (o el Chile 3, a lo menos). El movedizo Leandro Fernández era el más entusiasta a la hora de reaccionar ante un escenario adverso. Como de costumbre, ante cada balón con ventaja, buscó el arco.

    Un quiebre en el juego se produce cuando el juez Felipe González sanciona penal a favor de la U, por un brazo extendido de Gonzalo Paz. El árbitro recibe el llamado del VAR, chequea la acción y da la pena máxima. Tener un penal a favor y a Charles Aránguiz en la cancha es gol seguro. El Príncipe nunca se equivoca. No fue la excepción. Remató cruzado y descontó, antes del descanso.

    Foto: Photosport

    Partidazo

    Álvarez movió la pizarra e hizo ingresar a Maxi Guerrero por Marcelo Díaz, resentido y amonestado. La movida generó resultado de inmediato, porque una acción del ex La Serena, por la derecha, acabó en un centro conectado por Leandro Fernández, de cabeza, para el empate. La U entró con otra energía, mostrando lo que ha acostumbrado esta temporada y no la cara decolorada del arranque.

    Pasaron 10 minutos y Javier Altamirano, quien no había tenido grandes apariciones en el juego, remontó haciendo el 3-2, conectando de primera un envío bajo de Hormazábal. El partido estaba siendo más favorable para el último subcampeón chileno, ante un Limache que desperdició su ventaja. Pero el fútbol brinda sorpresas. El encuentro fue tomando un tono interesante, movido, con acciones en ambos lados y con incertidumbre en el resultado.

    Aparecieron los golazos. En los 65′, Limache llegó al 3-3 con un cabezazo del argentino Pons, luego de un notable pase tres dedos de César Pinares. La paridad duró dos minutos. Porque apareció de nuevo Leandro Fernández. Los últimos dos encuentros han sido la redención del ex Independiente. En los 67′, el 9 hizo un golazo, con definición deluxe, amague incluido antes del remate que permitió el 4-3. Partidazo.

    El cuadro cervecero nunca renunció a buscar el empate, más allá de la importante ausencia de Daniel ‘Popin’ Castro. A estas alturas, no había mediocampo. Sin embargo, las ganas no le alcanzaron para llevarse un punto de Santa Laura.

    Entonces, la U. de Chile alcanza los 48 puntos, a dos de O’Higgins, precisamente su próximo rival. Está a tres unidades de Católica, con nueve por disputar. Abajo, Limache sigue con 22 puntos y tendrá una verdadera final ante Unión Española, el fin de semana subsiguiente. Aquí se define el descenso.

    Ficha del partido

    U. de Chile: G. Castellón; I. Poblete, F. Calderón, M. Zaldivia; F. Hormazábal, M. Díaz (46′, M. Guerrero), C. Aránguiz, M. Sepúlveda (82′, F. Salomoni); J. Altamirano (90′+2, F. Moya), L. Fernández (76′, N. Guerra); y L. Di Yorio (76′, R. Contreras). DT: G. Álvarez.

    Limache: M. Bórquez; G. Pacheco (73′, A. Arce), A. Aguirre, A. Parot, G. Paz (83’, L. F. Maluenda); F. Romero; L. Guerra, C. Pinares (83’, D. Catalán), M. Llantén, B. Silva (68′, F. Fritz); y F. Pons. DT: V. Rivero.

    Goles: 0-1, 11′, Silva, define de primera tras habilitación de Guerra; 0-2, 15′, Pons, cabezazo tras centro de Guerra; 1-2, 39′, Aránguiz, de penal; 2-2, 46′, Fernández, cabezazo tras centro de Guerrero; 3-2, 56′, Altamirano, conecta envío bajo de Hormazábal; 3-3, 65′, Pons, cabezazo luego de un gran pase de Pinares; 4-3, 67′, Fernández, amague y definición de cara a portería.

    Árbitro: F. González. Amonestó a Calderón, Díaz, Fernández, Salomoni, Guerrero (U); Pons, Pacheco (L).

    Estadio Santa Laura. Asistieron 14.082 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

