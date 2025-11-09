Mosa y el halago de Pavez a la UC: “Las instituciones las hacen las personas y Colo Colo tiene 10 millones de hinchas”

Las incendiarias declaraciones de Esteban Pavez no tardaron en traer repercusiones. El capitán de Colo Colo fue duramente criticado tras asegurar que Universidad Católica es la mejor institución del país. Ante ello, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, reaccionó.

El volante realizó una polémica afirmación en una entrevista con Fernando Codero para el capítulo 8 del Podcast del Sifup. “Para mí, la institución más grande del país es Católica”, indicó el Chiki. En tanto, Pavez se cuadró: “Estoy de acuerdo contigo. Tengo que ser realista y es así, como dices tú. Para mí, la mejor institución del país es Católica. Lo dije un par de veces y lo vuelvo a decir acá”, indicó el capitán albo.

La respuesta de Mosa

Posterior a la victoria sobre Unión Española en el Santa Laura, Mosa se refirió a los controversiales dichos de Pavez: “No las comparto. La institución más grande es Colo Colo, futbolísticamente, socialmente, por trofeos, hinchada. Las instituciones las hacen las personas Y Colo Colo tiene diez millones de hinchas”, remarcó el presidente de la concesionaria que rige al Cacique.

“Sí, en la UC han hecho buenas cosas, no les resto méritos, pero la institución más importante, deportiva y socialmente, es Colo Colo”, continuó el mandatario de Blanco y Negro.

Mosa también tuvo palabras para el director Ángel Maulén, quien criticó públicamente al plantel por el nivel mostrado en la temporada: “Ese tipo de cosas no le ayudan en nada a la institución y se genera cuando las cosas no se conversan internamente. Cualquier dirigente tiene el derecho de hacer sus críticas, pero existen los espacios de privacidad. Eso no le hace bien al club”, indicó el empresario puertomontino.

También se refirió a la importante victoria sobre Unión Española, que deja a los hispanos en la cornisa y en una compleja situación respecto al descenso: “Muy contento, ganando a la colocolina, con uno menos, con mucho empuje cuando no está el fútbol, la gallardía que tiene esta institución. Estamos en la pelea. Quedar con un jugador 25 minutos no es fácil”, dijo.