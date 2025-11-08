La incendiaria frase de Esteban Pavez que irrita en Colo Colo: “La mejor institución del país es Universidad Católica”

Esteban Pavez no sale del blanco de las críticas. El mediocampista de Colo Colo ha sido uno de los principales apuntados por parte de los hinchas en la deslucida temporada del Cacique. Ahora, el capitán albo generó controversia tras asegurar que Universidad Católica es la mejor institución del país.

El volante fue invitado a participar en el capítulo 8 del Podcast del Sifup, que es conducido por el exjugador Fernando Cordero. Ahí dejaría la incendiaria frase enfureció a la fanaticada del cuadro de Macul.

En contexto sobre la capitanía, el ‘Chiki’ le preguntó a Pavez sobre cómo es portar el distintivo en un club como Colo Colo y si era un sueño para él: “Sí, me lo propuse. Por ahí por el 2013 o 2014 me dije que quería ser el capitán del equipo más grande de Chile”, aseguró el centrocampista.

Cordero le retrucó: “Para mí, la institución más grande del país es Católica”. En tanto, Pavez se cuadró con dicha afirmación: “Estoy de acuerdo contigo. Tengo que ser realista y es así, como dices tú. Para mí, la mejor institución del país es Católica. Lo dije un par de veces y lo vuelvo a decir acá”, indicó el capitán albo.

La frase del volante rápidamente se masificó por redes sociales y los hinchas colocolinos no tardaron en cuestionar lo asegurado por Pavez, quien forma parte de la citación del partido de este sábado 8 de noviembre ante Unión Española.

Será un partido clave para ambas escuadras. Mientras que Colo Colo necesita sumar para seguir con opciones de clasificar a la Copa Sudamericana, los hispanos están obligados a ganar para meter presión en la pelea por no descender.

Esteban Pavez, soy tu hater número uno, no puedes decir eso después del rendimiento de mierda que has tenido en Colo Colo y siendo el capitán del equipo aweonao pic.twitter.com/P2NMSJF0Gc — Valiente, Fuerte y Grande (@NikolasEscaffi) November 8, 2025

