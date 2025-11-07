OFERTA ELECCIONES $990
    Torneo al día: las “finales” por las copas y el descenso que animarán el infartante desenlace de la Liga de Primera

    A cuatro jornadas para el término, el Torneo Nacional por fin logró ordenar su calendario. En ocho de 26 fechas no se jugaron los partidos en su programación original. Lo que viene promete una definición electrizante, tanto para llegar a la Libertadores como para bajar de categoría. Este fin de semana, matemáticamente, Deportes Iquique puede sentenciar su caída.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El duelo entre la U y Everton puso al día el torneo de Primera División. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Por fin, el Campeonato Nacional 2025 está al día. La tabla de posiciones ya está completa, luego de que el miércoles se jugara el último de los partidos pendientes, Universidad de Chile vs. Everton, que finalizó con triunfo de los azules por 2-0 en el Santa Laura. Diferentes vicisitudes impidieron que la marcha de la Liga de Primera fuese continua: desde la no disposición de estadios, hasta suspensiones por motivos de seguridad. El duelo entre azules y ruleteros corresponde a la fecha 21 y debió jugarse el domingo 24 de agosto. Sin embargo, se postergó porque era después de la visita de la U a Independiente, que finalizó con trágicos momentos en Avellaneda.

    Hay un dato decidor que refleja las complejidades que ha tenido el fútbol local, particularmente el certamen de Primera División, para desarrollarse en plenitud. En ocho de las 26 fechas que se han disputado, no se jugó la totalidad de partidos que correspondían. Cuando recién comenzó la Liga 2025, el orden duró tres jornadas. Ya en la cuarta sucedió la primera postergación: Unión Española vs. U. de Chile (se terminó jugando en julio). ¿A qué clubes les movieron más partidos? A la U y a Colo Colo, con cuatro encuentros para cada uno, por diversas razones.

    A cuatro fechas del final, llegó el día en el cual los 16 elencos de Primera tienen la misma cantidad de partidos disputados (26). Sucede en el epílogo de una competencia que ya coronó a Coquimbo Unido como el flamante e inédito campeón. Los piratas no solo son los nuevos dueños del trofeo Huemul de Plata, sino que son Chile 1 para la Copa Libertadores 2026. Con este ítem completado, faltan otras definiciones que prometen una recta final apasionante. Arriba y abajo.

    Clasificaciones a la Copa Libertadores y Sudamericana

    La pelea por el Chile 2 está muy cerrada. Al día de hoy, Universidad Católica (48 puntos) está capturando esa plaza directa para la Libertadores, codiciada en lo deportivo como también en lo económico. Pero al acecho se encuentran O’Higgins (47), la U (45), Palestino (45) e incluso Cobresal (44). El factor de la diferencia de gol puede marcar la definición, en caso de igualdad de puntaje. En ese sentido, los azules tienen ventaja (+23).

    Universidad Católica es el equipo que hoy se está quedando con el Chile 2. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Si la lucha continúa así de ajustada, lo que suceda en la jornada 28 puede ser determinante. Después de la fecha FIFA y las elecciones, en la antepenúltima jornada habrá dos duelos directos: UC vs. Palestino y O’Higgins vs. U. de Chile. Los cruzados juegan este fin de semana con La Serena, de visita. Luego de recibir a los árabes, van al sur para chocar con Huachipato y cierran en casa contra La Calera. Por su parte, la U recibe a Limache este domingo. Luego de ir a Rancagua, en la penúltima se cruza con el campeón Coquimbo y cierra de visita ante Iquique, presumiblemente sentenciado por el descenso.

    Los involucrados no solo tienen como horizonte el Chile 2, sino que también pueden apostar al Chile 3, que entrará en la fase 2 de la Libertadores. ¿Qué sucede con el Chile 4? Será el ganador de la Copa Chile, cuya final la disputarán Huachipato y Limache. Si los tomateros llegaran a vencer, tendrían que mantenerse en Primera para jugar el máximo torneo del continente. Si bajan, estarán impedidos de participar.

    La clasificación a la Copa Sudamericana también es un aspecto de interés para los clubes. Hoy, estos cupos son ocupados por la U (4º), Palestino (5º), Cobresal (6º) y Audax Italiano (7º). Colo Colo (8º) está rasguñando por sostenerse en la lucha. Palestino se escapó al vencer a Limache y hoy el Cacique debe poner foco en alcanzar a Audax. Son cinco puntos los que distancian a albos con audinos, y precisamente deben enfrentarse en la última fecha del torneo, el fin de semana del 6 y 7 de diciembre. Pero antes, los pupilos de Fernando Ortiz tienen otra “final”: contra Cobresal, en El Salvador. Será en la 29ª jornada.

    El descenso

    En la zona roja, Deportes Iquique (15) parece sentenciado. De hecho, en esta fecha puede sellarse su descenso. El viernes enfrenta a La Calera y una derrota en el Nicolás Chahuán, más victorias de Limache (juega contra la U) y Everton (visita a Cobresal), marcarían la caída de los Dragones Celestes a la Liga de Ascenso.

    Deportes Iquique tiene el panorama más complejo de todos los equipos y está a un paso de descender. ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

    Unión Española (21) está penúltima y no le alcanza sumando de a uno. Necesita ganar y este sábado recibe a Colo Colo con la soga al cuello. Limache (22) y Everton (23) también están asustados con el fantasma del descenso. La Serena (27), tras dos victorias seguidas, tiene un poco más de aire. La fecha 28, después de los amistosos de la Selección, promete un choque de alto voltaje, porque Limache recibirá a Unión Española. Los hispanos, que tienen una mala diferencia de gol (-19), cerrarán el torneo recibiendo a O’Higgins y visitando a Coquimbo.

    Everton afrontará un fixture complejo. De los cuatro partidos que le quedan, tres serán como forastero: Cobresal, Audax y O’Higgins (los tres peleando por las copas). El único que le tocará como local será en la penúltima jornada, ante Iquique. Mientras que Limache, tendrá, luego de chocar con la U y Unión, visitará a La Calera y recibirá a La Serena para terminar el campeonato.

