OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
El Deportivo

Los azules se sacan la frustración: la U vence a Everton y vuelve a los festejos luego de tres derrotas seguidas

La Liga de Primera, por fin, se puso al día. En Santa Laura, Universidad de Chile derrotó por 2-0 a los ruleteros. Los tantos llegaron en el segundo tiempo, gracias a los aciertos de Leandro Fernández y más tarde de Rodrigo Contreras. El equipo de Gustavo Álvarez no suelta la pelea por ser Chile 2.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Leandro Fernández abrió el marcador en el triunfo de la U sobre Everton. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Hasta que se puso al día el Campeonato Nacional. Todos los equipos tienen 26 partidos jugados, en la definitoria recta final. En un duelo de intereses diferentes, Universidad de Chile se sacó la frustración acumulada y recuperó la sonrisa, al derrotar por 2-0 a Everton en el estadio Santa Laura.

Como se menciona anteriormente, los dos equipos llegaron al recinto de Independencia con necesidades distintas. La U estaba urgida por acabar su mala racha (tres derrotas consecutivas y sin convertir) y reinsertarse en la pelea por el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores. Mientras que los viñamarinos están metidos en la siempre incómoda lucha por la permanencia, pese a contar con uno de los planteles más cotizados del medio.

Sin el lesionado Lucas Assadi, una ausencia más que importante (la U pierde gambeta y creatividad), y en el afán de buscar otras variantes, Gustavo Álvarez le dio una oportunidad a Leandro Fernández desde el arranque. Quien salió del once fue Nicolás Guerra.

Considerando las variantes de que dispone el plantel de la U (el mejor del país, según sus propios dirigentes), era particularmente llamativo lo que le ha costado convertir en el último tiempo. El lío no pasa con el manejo de la pelota y con el control de las acciones. El primer tiempo ante Everton tuvo el 70% de posesión. El asunto es cómo transformar esa métrica en ocasiones de acierto en el arco rival. Ante Huachipato, el fin de semana, fue figura el portero Rodrigo Odriozola.

Los azules partieron bien, con un par de chances antes de los 10′: un cabezazo de Hormazábal que sacó Ignacio González y un remate de Di Yorio que dio en el travesaño. Sin embargo, el elenco del chuncho empezó a caer en esos baches que se han reiterado: la falta de claridad en la resolución, en el último cuarto de la cancha. Everton se cerraba, concentrando a su contingente por el centro, para luego (si podía) contragolpear.

En la parte final del lapso, la U se acercó con más peligro, ya sea con una pirueta de Marcelo Díaz, en los 39′, y luego con un casi autogol evertoriano que abortó Nacho González (quien jugó enmascarado), en los 40′. Se percibía la inquietud, al no dar con el arco, masticando un empate que era inservible para sus aspiraciones.

La aparición de Leandro Fernández

En el complemento, el 1-0 de Leandro Fernández fue como una catársis. Fue un desahogo, casi como para exorcizar cualquier fantasma. Justo fue el argentino, quien ha tenido una compleja temporada, tanto por su reducida relevancia en comparación con 2024, como por su irregularidad cuando le tocó participar. En los 53′, el ex Independiente ganó por arriba luego de un tiro de esquina y le dio la ventaja a la U. Primera anotación después de tres partidos en cero (Lanús, Universidad Católica y Huachipato).

El gol no le dio gran tranquilidad a la U. Javier Torrente hizo cambios y Everton se animó, dejando el encierro y posicionándose en campo contrario. Exageró en lanzar centros buscando a Sosa Sánchez y Campos López. A esas alturas, los ruleteros tenían doble 9.

Fernández, el más insospechado, al estar discutido por su desempeño, terminó erigiéndose como el redentor. En el tiempo añadido, llegó el 2-0 por obra de Rodrigo Contreras, con un testazo tras un tiro libre de Salomoni. Entonces, la U. de Chile asciende al cuarto lugar del torneo con 45 puntos, a tres del segundo lugar. Mientras que Everton sigue complicado en la zona baja: es 13º, a dos unidades del descenso.

Ficha del partido

U. de Chile: G. Castellón; F. Hormazábal (73′, I. Poblete), F. Calderón, M. Zaldivia; M. Guerrero, M. Díaz (75′, N. Ramírez), C. Aránguiz, M. Sepúlveda (87′, F. Salomoni); J. Altamirano, L. Fernández (87′, N. Guerra); y L. Di Yorio (73′, R. Contreras). DT: G. Álvarez.

Everton: I. González; V. Vega (74’, R. Rebolledo), H. Magallanes, D. Oyarzún, A. Ibacache; A. Medina (61′, S. Hernández), L. Soto (61′, E. Ramos), B. Berríos, N. Baeza (74’, J. Moya); R. Piñeiro (67′, M. Campos) y S. Sosa. DT: J. Torrente.

Goles: 1-0, 53′, Fernández, cabezazo tras córner de Sepúlveda; 2-0, 90′+2, Contreras, cabezazo tras tiro libre de Salomoni.

Árbitro: G. Philippe. Amonestó a Hormazábal (U); Medina, Soto, Sosa, Magallanes (E).

Estadio Santa Laura. Asistieron 10.542 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.

Lee también:

Más sobre:Fútbol nacionalLa UEvertonUniversidad de ChileSanta LauraGustavo ÁlvarezLiga de PrimeraChile 2

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Video de Matthei contra Kast y dichos de jefe de campaña de Kaiser complican el día después de las derechas

Las ausencias notables que marcan la cumbre UE-CELAC en Colombia

Megatoma suma nuevo episodio con fallo judicial que da 30 días a gobierno y municipio de San Antonio para desalojar

Daniel Melo (PS): “Los ciudadanos se están inclinando por las ideas de derecha, pero las elecciones se juegan hasta el último día”

Cristhian Moreira (UDI): “Enfrentamos un escenario auspicioso, en que podemos liderar las dos cámaras del Congreso bajo un gobierno del sector”

El rol protagónico de los alcaldes del FA en el cierre de campaña de Jara

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

3.
Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

4.
Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

5.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

Video de Matthei contra Kast y dichos de jefe de campaña de Kaiser complican el día después de las derechas
Chile

Video de Matthei contra Kast y dichos de jefe de campaña de Kaiser complican el día después de las derechas

Megatoma suma nuevo episodio con fallo judicial que da 30 días a gobierno y municipio de San Antonio para desalojar

Daniel Melo (PS): “Los ciudadanos se están inclinando por las ideas de derecha, pero las elecciones se juegan hasta el último día”

Ganancias de CCU se reducen a la mitad en el tercer trimestre
Negocios

Ganancias de CCU se reducen a la mitad en el tercer trimestre

SEA recomienda aprobar megalínea de transmisión Kimal-Lo Aguirre que cruza 5 regiones del país

Paz Corp anota fuerte alza en sus ganancias ante mayores escrituraciones en Chile y Perú

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja
Tendencias

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cómo fue la intercepción de un narcosubmarino que transportaba cocaína en el Atlántico

Gustavo Álvarez y su continuidad en la U: “Cuando termine la temporada sacaré conclusiones y miraré para adelante”
El Deportivo

Gustavo Álvarez y su continuidad en la U: “Cuando termine la temporada sacaré conclusiones y miraré para adelante”

Antonia Vergara sigue rompiendo marcas en Tucumán con 18 años: se mete por primera vez en cuartos de final de un WTA 125

Los azules se sacan la frustración: la U vence a Everton y vuelve a los festejos luego de tres derrotas seguidas

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena
Cultura y entretención

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena

Morrissey cancela show en Chile debido a “agotamiento extremo”

Diplo encabezará primera edición de Summer Dance

Las ausencias notables que marcan la cumbre UE-CELAC en Colombia
Mundo

Las ausencias notables que marcan la cumbre UE-CELAC en Colombia

Cómo se vive el cierre del gobierno federal más largo en la historia de EE.UU.

Trump achaca las derrotas electorales republicanas al “shutdown” y arremete contra los demócratas

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso