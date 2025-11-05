Los azules se sacan la frustración: la U vence a Everton y vuelve a los festejos luego de tres derrotas seguidas

Hasta que se puso al día el Campeonato Nacional. Todos los equipos tienen 26 partidos jugados, en la definitoria recta final. En un duelo de intereses diferentes, Universidad de Chile se sacó la frustración acumulada y recuperó la sonrisa, al derrotar por 2-0 a Everton en el estadio Santa Laura.

Como se menciona anteriormente, los dos equipos llegaron al recinto de Independencia con necesidades distintas. La U estaba urgida por acabar su mala racha (tres derrotas consecutivas y sin convertir) y reinsertarse en la pelea por el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores. Mientras que los viñamarinos están metidos en la siempre incómoda lucha por la permanencia, pese a contar con uno de los planteles más cotizados del medio.

Sin el lesionado Lucas Assadi, una ausencia más que importante (la U pierde gambeta y creatividad), y en el afán de buscar otras variantes, Gustavo Álvarez le dio una oportunidad a Leandro Fernández desde el arranque. Quien salió del once fue Nicolás Guerra.

Considerando las variantes de que dispone el plantel de la U (el mejor del país, según sus propios dirigentes), era particularmente llamativo lo que le ha costado convertir en el último tiempo. El lío no pasa con el manejo de la pelota y con el control de las acciones. El primer tiempo ante Everton tuvo el 70% de posesión. El asunto es cómo transformar esa métrica en ocasiones de acierto en el arco rival. Ante Huachipato, el fin de semana, fue figura el portero Rodrigo Odriozola.

Los azules partieron bien, con un par de chances antes de los 10′: un cabezazo de Hormazábal que sacó Ignacio González y un remate de Di Yorio que dio en el travesaño. Sin embargo, el elenco del chuncho empezó a caer en esos baches que se han reiterado: la falta de claridad en la resolución, en el último cuarto de la cancha. Everton se cerraba, concentrando a su contingente por el centro, para luego (si podía) contragolpear.

En la parte final del lapso, la U se acercó con más peligro, ya sea con una pirueta de Marcelo Díaz, en los 39′, y luego con un casi autogol evertoriano que abortó Nacho González (quien jugó enmascarado), en los 40′. Se percibía la inquietud, al no dar con el arco, masticando un empate que era inservible para sus aspiraciones.

La aparición de Leandro Fernández

En el complemento, el 1-0 de Leandro Fernández fue como una catársis. Fue un desahogo, casi como para exorcizar cualquier fantasma. Justo fue el argentino, quien ha tenido una compleja temporada, tanto por su reducida relevancia en comparación con 2024, como por su irregularidad cuando le tocó participar. En los 53′, el ex Independiente ganó por arriba luego de un tiro de esquina y le dio la ventaja a la U. Primera anotación después de tres partidos en cero (Lanús, Universidad Católica y Huachipato).

El gol no le dio gran tranquilidad a la U. Javier Torrente hizo cambios y Everton se animó, dejando el encierro y posicionándose en campo contrario. Exageró en lanzar centros buscando a Sosa Sánchez y Campos López. A esas alturas, los ruleteros tenían doble 9.

Fernández, el más insospechado, al estar discutido por su desempeño, terminó erigiéndose como el redentor. En el tiempo añadido, llegó el 2-0 por obra de Rodrigo Contreras, con un testazo tras un tiro libre de Salomoni. Entonces, la U. de Chile asciende al cuarto lugar del torneo con 45 puntos, a tres del segundo lugar. Mientras que Everton sigue complicado en la zona baja: es 13º, a dos unidades del descenso.

Ficha del partido

U. de Chile: G. Castellón; F. Hormazábal (73′, I. Poblete), F. Calderón, M. Zaldivia; M. Guerrero, M. Díaz (75′, N. Ramírez), C. Aránguiz, M. Sepúlveda (87′, F. Salomoni); J. Altamirano, L. Fernández (87′, N. Guerra); y L. Di Yorio (73′, R. Contreras). DT: G. Álvarez.

Everton: I. González; V. Vega (74’, R. Rebolledo), H. Magallanes, D. Oyarzún, A. Ibacache; A. Medina (61′, S. Hernández), L. Soto (61′, E. Ramos), B. Berríos, N. Baeza (74’, J. Moya); R. Piñeiro (67′, M. Campos) y S. Sosa. DT: J. Torrente.

Goles: 1-0, 53′, Fernández, cabezazo tras córner de Sepúlveda; 2-0, 90′+2, Contreras, cabezazo tras tiro libre de Salomoni.

Árbitro: G. Philippe. Amonestó a Hormazábal (U); Medina, Soto, Sosa, Magallanes (E).

Estadio Santa Laura. Asistieron 10.542 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.