No anotaba desde mayo: Leandro Fernández rompe su sequía goleadora en un partido clave para la U

Uno de los jugadores más cuestionados de Universidad de Chile en este segundo semestre ha sido Leandro Fernández. El delantero argentino perdió la titularidad y sus apariciones en el primer equipo fueron siendo cada vez más esporádicas. Sin embargo, frente a Everton sorprendió regresando a la oncena estelar y respondiendo a esa confianza con un gol muy importante.

La última vez que Lea había festejado con la camiseta estudiantil fue el 31 de mayo, cuando la U goleó por 6-0 a O’Higgins y se ilusionaba con pelearle el título a Coquimbo Unido a esa altura del año.

En aquella jornada, el transandino anotó el 2-0 transitorio a los 24 minutos del primer tiempo tras una asistencia de Maximiliano Guerrero.

En Santa Laura, la tarde de este miércoles, el ariete convirtió frente a los ruleteros en el minuto 53, con un certero cabezazo luego de un tiro de esquina de Matías Sepúlveda. El tanto puso en ventaja a los azules, en un partido clave, para mantenerse en la lucha por acceder a la Copa Libertadores.

A los 81′, Lea estuvo a punto de anotar el segundo, con un remate de distancia que se estrelló en el palo y que luego rebotó en la espalda de Ignacio González, yéndose caprochosamente por un costado del arco oro y cielo.

Después de ejecutar un tiro libre desviado, el anotador del encuentro se retiró entre aplausos en el minuto 87, después de haber cumplido su mejor partido en mucho tiempo, justo en un momento en el que la U lo necesitaba.

De este modo, Fernández sumó su quinto gol del año en 19 partidos, donde además registra tres asistencias.

“El equipo hizo un gran partido. Hace rato venía necesitando un partido así y contento que se pudo dar con nuestra gente”, expresó tras el partido.

“Me tocó salir, me tocó lesionarme. Lucas aprovechó la oportunidad. Quiero agradecerle a mi señora, a mis hijos y a la gente de la U que confió en mí”, agregó. Y agregó: “Ojalá pueda volver a ser el que fui”.

Contreras liquida la faena

Recién en el tiempo adicional, Rodrigo Contreras, otro que no venía teniendo regularidad, anotó el 2-0 que aseguró la victoria. El Tucu no anotaba desde el 9 de agosto y también lo hizo a través de un cabezazo, esta vez después de un centro de Felipe Salomoni. No lo celebró por respeto a su exequipo.

En tanto, la derrota deja a Everton en una incómoda posición de cara a la lucha por no descender, pues se queda en el décimo tercer puesto, con 23 puntos, solo dos más que el penúltimo Unión Española.

Mira el gol de la U