El punto no le sirve a Unión Española: empata con Everton con un jugador más y sigue en zona de descenso

La jornada dominical del fútbol de Primera División tenía como plato principal la opción de Coquimbo Unido de ser campeón, lo que finalmente sucedió gracias a su triunfo sobre Unión La Calera. Pero también había un duelo fundamental en la pelea por la permanencia. Una “final del mundo” para Everton y Unión Española. En Sausalito, quedaron a mano. Fue un empate sin goles en Viña del Mar.

Los ruleteros tuvieron el reestreno de Javier Torrente como entrenador, en el afán de zafar del descenso, luego de la salida de Mauricio Larriera. Entraron a la cancha en la 14ª posición de la tabla con 22 puntos. A su vez, los hispanos saltaron al campo viñamarino en la penúltima ubicación con 20 unidades. La urgencia era compartida.

En el marco de un partido de alta tensión, cualquier situación podía generar un viraje. En el primer tiempo, la principal acción fue la expulsión de Álvaro Madrid en los 28′, tras la intervención del VAR por una fea infracción en contra de Pablo Aránguiz. En definitiva, el mediocampista viñamarino recibe la roja por “juego brusco grave”. El local, antes, tuvo que gastar un cambio ante la lesión del Chorri Palacios.

Faltaban emociones en las áreas. Lo más riesgoso de los 45′ iniciales fue un tiro libre de Aránguiz que dio en el travesaño, en los 29′. Para la segunda mitad, Unión tuvo el control del balón aprovechando su hombre de más. Para Everton, no era tan malo el empate porque le bastaba para superar a Limache en la tabla.

Los dirigidos de Miguel Ramírez avanzaban en la cancha, pero carecían de claridad en los metros finales, en la finalización de las jugadas. Caían reiteradamente en lanzar centros para Ignacio Jeraldino. En la vereda contraria, Rodrigo Piñeiro, quien entró en el primer tiempo por Palacios, fue reemplazado y quedó visiblemente afectado. Ya sea por la decisión técnica o por su desempeño, lo concreto es que el uruguayo terminó llorando en el banquillo.

El punto no cambia demasiado el panorama. Ambos siguen complicados abajo. Unión Española no logra salir de la zona de descenso, llegando a los 21 puntos. Everton sube, momentáneamente, a la 13ª posición con 23 unidades, una por sobre Limache, que cierra la fecha este lunes visitando a Palestino, en La Cisterna. Los ruleteros tienen un partido menos, ante la U, que se disputará el miércoles.