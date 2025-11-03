OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
El Deportivo

El punto no le sirve a Unión Española: empata con Everton con un jugador más y sigue en zona de descenso

La jornada dominical en la Liga de Primera se cerró con un duelo vital por la permanencia, que finalizó sin goles en Sausalito. Los ruleteros jugaron más de un tiempo con 10 elementos, por la expulsión de Álvaro Madrid.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Everton y Unión Española empataron sin goles. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

La jornada dominical del fútbol de Primera División tenía como plato principal la opción de Coquimbo Unido de ser campeón, lo que finalmente sucedió gracias a su triunfo sobre Unión La Calera. Pero también había un duelo fundamental en la pelea por la permanencia. Una “final del mundo” para Everton y Unión Española. En Sausalito, quedaron a mano. Fue un empate sin goles en Viña del Mar.

Los ruleteros tuvieron el reestreno de Javier Torrente como entrenador, en el afán de zafar del descenso, luego de la salida de Mauricio Larriera. Entraron a la cancha en la 14ª posición de la tabla con 22 puntos. A su vez, los hispanos saltaron al campo viñamarino en la penúltima ubicación con 20 unidades. La urgencia era compartida.

En el marco de un partido de alta tensión, cualquier situación podía generar un viraje. En el primer tiempo, la principal acción fue la expulsión de Álvaro Madrid en los 28′, tras la intervención del VAR por una fea infracción en contra de Pablo Aránguiz. En definitiva, el mediocampista viñamarino recibe la roja por “juego brusco grave”. El local, antes, tuvo que gastar un cambio ante la lesión del Chorri Palacios.

Faltaban emociones en las áreas. Lo más riesgoso de los 45′ iniciales fue un tiro libre de Aránguiz que dio en el travesaño, en los 29′. Para la segunda mitad, Unión tuvo el control del balón aprovechando su hombre de más. Para Everton, no era tan malo el empate porque le bastaba para superar a Limache en la tabla.

Los dirigidos de Miguel Ramírez avanzaban en la cancha, pero carecían de claridad en los metros finales, en la finalización de las jugadas. Caían reiteradamente en lanzar centros para Ignacio Jeraldino. En la vereda contraria, Rodrigo Piñeiro, quien entró en el primer tiempo por Palacios, fue reemplazado y quedó visiblemente afectado. Ya sea por la decisión técnica o por su desempeño, lo concreto es que el uruguayo terminó llorando en el banquillo.

El punto no cambia demasiado el panorama. Ambos siguen complicados abajo. Unión Española no logra salir de la zona de descenso, llegando a los 21 puntos. Everton sube, momentáneamente, a la 13ª posición con 23 unidades, una por sobre Limache, que cierra la fecha este lunes visitando a Palestino, en La Cisterna. Los ruleteros tienen un partido menos, ante la U, que se disputará el miércoles.

Lee también:

Más sobre:Fútbol nacionalLiga de PrimeraEvertonUnión EspañolaDescenso

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Terremoto de magnitud 6,3 sacude el norte de Afganistán

Detienen a hombre tras agredir con arma blanca a su expareja en Quinta Normal

Milei designa a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior de Argentina

Quiénes son los líderes internacionales mejor y peor evaluados por los chilenos

Senda revela baja en el consumo de alcohol y drogas en universitarios, pero alerta por uso de tranquilizantes sin receta

Holguras fiscales acotadas en un escenario de déficits persistentes

Lo más leído

1.
10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

2.
Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

5.
Rusia admite que mantiene contactos con Venezuela tras trascendidos de que Maduro habría pedido ayuda militar a Putin

Rusia admite que mantiene contactos con Venezuela tras trascendidos de que Maduro habría pedido ayuda militar a Putin

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

Detienen a hombre tras agredir con arma blanca a su expareja en Quinta Normal
Chile

Detienen a hombre tras agredir con arma blanca a su expareja en Quinta Normal

Quiénes son los líderes internacionales mejor y peor evaluados por los chilenos

Senda revela baja en el consumo de alcohol y drogas en universitarios, pero alerta por uso de tranquilizantes sin receta

Holguras fiscales acotadas en un escenario de déficits persistentes
Negocios

Holguras fiscales acotadas en un escenario de déficits persistentes

Un negocio emblemático en contracción: hay 20% menos de panaderías que en el 2019

Scooters eléctricos: el retorno de Lime a América Latina y su apuesta por Chile

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días
Tendencias

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes

Un circuito de norte a sur: destacada vuelta de ciclismo tuvo su cierre en Puerto Montt
El Deportivo

Un circuito de norte a sur: destacada vuelta de ciclismo tuvo su cierre en Puerto Montt

Daniel Garnero le baja el perfil a la caída de la UC en la lucha por el Chile 2: “No dependemos de nadie, solo de nosotros”

El punto no le sirve a Unión Española: empata con Everton con un jugador más y sigue en zona de descenso

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”
Cultura y entretención

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

Luis Jara lanza su primer libro autobiográfico: “Acá no hay arrepentimiento de nada”

El último acto de Héctor Noguera, un apóstol de la cultura chilena

Terremoto de magnitud 6,3 sacude el norte de Afganistán
Mundo

Terremoto de magnitud 6,3 sacude el norte de Afganistán

Milei designa a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior de Argentina

Rusia reconoce contactos con Venezuela sobre eventual ayuda en medio de escalada militar de Trump contra Maduro

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”