Fernando Ortiz zanja el conflicto con Esteban Pavez tras la victoria de Colo Colo ante Ñublense: “Es un jugador más”

Colo Colo consiguió una valiosa victoria por 1-0 ante Ñublense en Chillán, resultado que le permite seguir en la pelea por un cupo a torneos internacionales. Tras el encuentro, el técnico Fernando Ortiz destacó el esfuerzo del plantel y abordó el caso de Esteban Pavez, luego de la polémica por la ausencia del mediocampista en la citación anterior.

“Sabíamos que íbamos a encontrar un rival duro. Quizás el primer tiempo fue trabado, muy duro. La expulsión de ellos aclaró un poco más el panorama, pero lo más importante es que los chicos lograron entender el partido y ganaron en una cancha difícil que hacía muchísimos años que no se ganaba”, señaló el DT.

Ortiz valoró la mejora en el complemento y el orden: “Seguimos insistiendo en lo que pretendo como equipo. Seguimos llegando con muchísimas ocasiones. Estuvimos muy bien defensivamente. Hicimos un gran partido, muy equilibrado”.

Pizarro le dio el triunfo al Cacique en Chillán. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Respecto a Javier Correa, quien volvió a ser titular pero no logró marcar, el entrenador respaldó al delantero: “Es nuestro goleador. Tiene que estar tranquilo, los goles van a venir. No tiene que apresurarse en la toma de decisiones”.

Sobre el retorno de Esteban Pavez a la cancha, el técnico desestimó cualquier presión externa y aseguró que su ingreso no respondió a las quejas del volante por su ausencia anterior. “Es un jugador más dentro de la plantilla. Estoy tranquilo con lo que le dije. Hoy estuvo listo para entrar, lo hizo de muy buena manera y el lunes sabe que viene a competir de nuevo con sus compañeros”, afirmó.

En cuanto a la recuperación de Arturo Vidal, Ortiz indicó que será evaluado en el reinicio de los entrenamientos. “Ha mejorado mucho, por lo que me dicen los médicos, pero recién el lunes lo voy a ver”, apuntó.

El estratega insistió en que cada duelo es decisivo en la recta final del torneo. “Todas las partidas que enfrentamos son finales. Sabemos que tenemos que hacer nuestro trabajo para acortar los puntos que nos diferencian de las copas”, enfatizó.

Ortiz se mostró conforme con su trabajo en el club pese a la irregular temporada: “Estoy feliz desde el primer momento que llegué. Sé lo que es Colo Colo y lo que significa. Trabajo feliz para que la gente pueda disfrutar del equipo”.

Con el triunfo, Colo Colo se mantiene octavo, ahora a cuatro puntos de la zona de clasificación internacional, y se prepara para enfrentar a Unión Española en la próxima fecha.