Colo Colo no para de sufrir. Si no es por la magra campaña que han cumplido en 2025, los albos padecen por la ausencia de alguno de sus jugadores. En este caso, se trata de uno de los más emblemáticos: Arturo Vidal presenta problemas físicos y no jugará frente a Ñublense.

El partido ante los chillanejos es crucial para los albos, separados por seis puntos de Cobresal, la última de las escuadras ubicadas en posiciones de disputa de torneos internacionales en la próxima temporada. El Cacique no tiene margen para dejar escapar más unidades e, incluso así, su opción de salvar la temporada no depende directamente de su rendimiento.

Colo Colo no para de sufrir: Arturo Vidal se lesiona y no jugará ante Ñublense

"Arturo terminó con un golpe o una dolencia importante. No ha trabajado durante la semana, no será considerado para el sábado“, declaró el técnico Fernando Ortiz respecto de la imposibilidad de contar con el Rey para el choque ante los chillanejos.

“Le dije que se trate, que se vienen partidos interesantes después“, explicó. Proyectó su retorno a los entrenamientos para después del partido que se disputará en el estadio Nelson Oyarzún Arenas.

El exvolante de la Juventus, el Bayern Múnich y el Barcelona ha disputado 25 partidos en la actual temporada, de los cuales fue titular en 22. Ha marcado tres goles. En función de esa continuidad, cumplió los requisitos para la extensión automática de su contrato por una temporada.

Este año, solo había sufrido una lesión, de origen muscular. Por esa razón se perdió tres encuentros, a comienzos de la temporada.

Esteban Pavez, en un partido de Colo Colo. (Foto: Photosport). ANDRES PINA/PHOTOSPORT

¿Opción para Esteban Pavez?

La dolencia que afecta a Vidal abre una opción concreta para el retorno de Esteban Pavez, quien no ha sido convocado para los últimos tres encuentros, por lo que manifestó su molestia. "El jugador tiene estados de emociones y es entendible y la comparto, pero tengo que hacerle entender ciertas situaciones”, contestó Ortiz.

“El que juega va a estar contento, el que lo cito al banco con muchas limitaciones para poder decidir, va a estar contento y va a estar descontento. Los que no juegan, van a estar calientes. Esas tres emociones el jugador las tiene cuando tiene una citación”, explicó el estratega.

“En el caso de Esteban, la razón por la cual decidí, se la comenté. El resto después queda dentro de la intimidad o el seno que uno trata de cuidar. En esa situación yo estoy tranquilo. Tiene todo el derecho de manifestarse, de decir lo que piensa, pero esas tres emociones al jugador siempre va a existir”, especificó.

El capitán albo había expresado su decepción. “Para qué voy a estar con cosas, siempre digo lo que pienso. Estoy muy caliente. Más allá de jugar o no, eso pasa por el técnico, pero no ir convocado me choca, me pega; me mato todos los días al entrenar y ahí uno se gana la convocatoria”, dijo, en el marco del estreno de Eternos, la película que resume la vida alba. "Siempre soy de los que mejor entrena, mis compañeros y todos me lo hacen sentir y no estar convocado me calienta. Es parte de, algún día me iba a tocar, estoy trabajando a full para que el profe me convoque“, complementó.

“No tengo ninguna razón y no las voy a pedir, no corresponde, no lo he hecho cuando no he jugado tampoco. Sigo en lo mío, entrenando a full, siendo un líder positivo, entregando lo mejor para mis compañeros y aportaré de donde me toque.Este año han pasado un sinfín de cosas. Me choca, me pega, estoy caliente. Esa es la palabra. Llevo dos semanas comiéndomela, buscando soluciones, no ha cambiado mi forma de ser, de todos lados aporto. En el fútbol y en la vida todo pasa, la única forma de salir es entrenando al cien por ciento“