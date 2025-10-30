SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Colo Colo no para de sufrir: Arturo Vidal se lesiona y no jugará ante Ñublense

Los albos suman un serio contratiempo de cara al choque ante los Diablos Rojos, un partido en el que no tienen margen si pretenden mantener un mínimo de opciones de llegar a la Copa Sudamericana.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Arturo Vidal. (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Colo Colo no para de sufrir. Si no es por la magra campaña que han cumplido en 2025, los albos padecen por la ausencia de alguno de sus jugadores. En este caso, se trata de uno de los más emblemáticos: Arturo Vidal presenta problemas físicos y no jugará frente a Ñublense.

El partido ante los chillanejos es crucial para los albos, separados por seis puntos de Cobresal, la última de las escuadras ubicadas en posiciones de disputa de torneos internacionales en la próxima temporada. El Cacique no tiene margen para dejar escapar más unidades e, incluso así, su opción de salvar la temporada no depende directamente de su rendimiento.

Colo Colo no para de sufrir: Arturo Vidal se lesiona y no jugará ante Ñublense

"Arturo terminó con un golpe o una dolencia importante. No ha trabajado durante la semana, no será considerado para el sábado“, declaró el técnico Fernando Ortiz respecto de la imposibilidad de contar con el Rey para el choque ante los chillanejos.

Le dije que se trate, que se vienen partidos interesantes después“, explicó. Proyectó su retorno a los entrenamientos para después del partido que se disputará en el estadio Nelson Oyarzún Arenas.

El exvolante de la Juventus, el Bayern Múnich y el Barcelona ha disputado 25 partidos en la actual temporada, de los cuales fue titular en 22. Ha marcado tres goles. En función de esa continuidad, cumplió los requisitos para la extensión automática de su contrato por una temporada.

Este año, solo había sufrido una lesión, de origen muscular. Por esa razón se perdió tres encuentros, a comienzos de la temporada.

Esteban Pavez, en un partido de Colo Colo. (Foto: Photosport). ANDRES PINA/PHOTOSPORT

¿Opción para Esteban Pavez?

La dolencia que afecta a Vidal abre una opción concreta para el retorno de Esteban Pavez, quien no ha sido convocado para los últimos tres encuentros, por lo que manifestó su molestia. "El jugador tiene estados de emociones y es entendible y la comparto, pero tengo que hacerle entender ciertas situaciones”, contestó Ortiz.

“El que juega va a estar contento, el que lo cito al banco con muchas limitaciones para poder decidir, va a estar contento y va a estar descontento. Los que no juegan, van a estar calientes. Esas tres emociones el jugador las tiene cuando tiene una citación”, explicó el estratega.

En el caso de Esteban, la razón por la cual decidí, se la comenté. El resto después queda dentro de la intimidad o el seno que uno trata de cuidar. En esa situación yo estoy tranquilo. Tiene todo el derecho de manifestarse, de decir lo que piensa, pero esas tres emociones al jugador siempre va a existir”, especificó.

El capitán albo había expresado su decepción. “Para qué voy a estar con cosas, siempre digo lo que pienso. Estoy muy caliente. Más allá de jugar o no, eso pasa por el técnico, pero no ir convocado me choca, me pega; me mato todos los días al entrenar y ahí uno se gana la convocatoria”, dijo, en el marco del estreno de Eternos, la película que resume la vida alba. "Siempre soy de los que mejor entrena, mis compañeros y todos me lo hacen sentir y no estar convocado me calienta. Es parte de, algún día me iba a tocar, estoy trabajando a full para que el profe me convoque“, complementó.

“No tengo ninguna razón y no las voy a pedir, no corresponde, no lo he hecho cuando no he jugado tampoco. Sigo en lo mío, entrenando a full, siendo un líder positivo, entregando lo mejor para mis compañeros y aportaré de donde me toque.Este año han pasado un sinfín de cosas. Me choca, me pega, estoy caliente. Esa es la palabra. Llevo dos semanas comiéndomela, buscando soluciones, no ha cambiado mi forma de ser, de todos lados aporto. En el fútbol y en la vida todo pasa, la única forma de salir es entrenando al cien por ciento“

Más sobre:Colo ColoArturo VidalFernando OrtizEsteban PavezÑublenseFútbolFútbol Nacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“La justicia no es ni revancha ni venganza”: ministro Gajardo responde a dichos de Matthei sobre Plan Nacional de Búsqueda

Militar del Ejército es agredido en Colchane por migrantes que ingresaron de forma irregular al país

“Tengo un compromiso total”: Matthei presenta medidas contra la inmigración irregular desde Alto Hospicio

Trump limita las admisiones de refugiados a 7.500 al año y prioriza a los sudafricanos blancos

Nvidia, Microsoft y Apple son las empresas más valiosas del mundo ¿Cuáles le siguen?

Cuánto gastan en promedio las familias en esta semana que cierra con Halloween

Lo más leído

1.
“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

2.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

3.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

4.
De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

5.
Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Militar del Ejército es agredido en Colchane por migrantes que ingresaron de forma irregular al país
Chile

Militar del Ejército es agredido en Colchane por migrantes que ingresaron de forma irregular al país

“Tengo un compromiso total”: Matthei presenta medidas contra la inmigración irregular desde Alto Hospicio

Confirman fecha y horario para el cierre de campaña de Jara: apuesta por medir fuerzas con el evento de Kast

Nvidia, Microsoft y Apple son las empresas más valiosas del mundo ¿Cuáles le siguen?
Negocios

Nvidia, Microsoft y Apple son las empresas más valiosas del mundo ¿Cuáles le siguen?

Cuánto gastan en promedio las familias en esta semana que cierra con Halloween

TVN concreta la venta de dos propiedades en regiones

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días
Tendencias

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal contra el que un operativo dejó más de un centenar de muertos en Brasil

Cuando 31 Minutos ganó una competencia de Redbull: así se vio el “auto loco” de Calcetín con Rombos Man

Colo Colo no para de sufrir: Arturo Vidal se lesiona y no jugará ante Ñublense
El Deportivo

Colo Colo no para de sufrir: Arturo Vidal se lesiona y no jugará ante Ñublense

Exdelantero de Colo Colo se lanza contra Esteban Pavez por sus reclamos por no estar citado: “Eres bastante mala leche”

Hinchas de la U llegan a las inmediaciones del estadio de Lanús pese a las advertencias de las autoridades argentinas

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita
Cultura y entretención

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

La última vuelta: Megadeth se despide de Chile en el Movistar Arena

Trump limita las admisiones de refugiados a 7.500 al año y prioriza a los sudafricanos blancos
Mundo

Trump limita las admisiones de refugiados a 7.500 al año y prioriza a los sudafricanos blancos

EE.UU. ofrece ayuda humanitaria a Cuba por el azote del huracán “Melissa” pese al embargo

Ministro de Justicia francés visita en prisión al expresidente Sarkozy

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”